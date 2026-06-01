El Gobierno de Canarias blinda Tenerife y Gran Canaria por el papa León XIV: estas son todas las medidas para el 11 y 12 de junio
El Ejecutivo autonómico aplicará restricciones extremas y activará el plan de emergencias PLATECA en ambas capitales de provincia ante un despliegue de seguridad sin precedentes
El Gobierno de Canarias ha evaluado este lunes el paquete definitivo de medidas excepcionales que se implantarán con motivo de la histórica visita del papa León XIV al archipiélago. El portavoz del Ejecutivo, Alfonso Cabello, adelantó que las islas de Gran Canaria y Tenerife sufrirán una parálisis administrativa e institucional los días 11 y 12 de junio de 2026, respectivamente, con el objetivo de garantizar los estrictos perímetros de seguridad exigidos por el equipo del pontífice y evitar el colapso absoluto de la movilidad ciudadana.
La trascendental medida implicará el cierre total de las oficinas de registro físico y de atención a la ciudadanía en Las Palmas de Gran Canaria el jueves 11 y en Santa Cruz de Tenerife el viernes 12, derivando toda la actividad burocrática a la sede electrónica. Asimismo, la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia ha decretado una dispensa laboral para el personal de los juzgados de los partidos judiciales más afectados de ambas islas, donde la actividad presencial quedará suspendida a excepción de los servicios de guardia y la expedición de licencias de enterramiento.
Suspensión de clases generalizada y orden de teletrabajo regional
Toda la hoja de ruta organizativa quedará ratificada este miércoles durante la reunión del comité asesor del Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil (PLATECA). El portavoz gubernamental reconfirmó que se suspenderá la actividad lectiva generalizada el jueves 11 de junio en Gran Canaria y el viernes 12 en Tenerife. Esta decisión cuenta con el aval técnico de la Delegación del Gobierno de España para vaciar las carreteras de las dos islas capitalinas y garantizar que los accesos a los centros educativos no interfieran con las rutas del séquito papal.
En materia de función pública, la Consejería de Presidencia activará la recomendación formal de teletrabajo masivo para todo el personal de la Administración General de la Comunidad Autónoma y empresas públicas con sede en las dos capitales canarias. El Ejecutivo ha aclarado que la única dependencia autonómica que queda completamente excluida de esta modalidad de trabajo a distancia es la oficina del Gobierno de Canarias en Madrid, que operará con total normalidad.
Macrodespliegue de seguridad y hospitales de campaña del SUC
Para blindar los 14 escenarios operativos diseñados en el archipiélago, la Policía Autonómica desplegará a unos 200 efectivos. Por su parte, la Dirección General de Emergencias y el CECOES 1 1 2 movilizarán de forma directa a 43 profesionales especializados que controlarán el terreno apoyados por ocho estructuras avanzadas de mando y una red de 200 terminales de radiocomunicación TETRA para coordinar las emergencias en tiempo real.
El ámbito sanitario también sufrirá una transformación estructural inédita en la historia de la sanidad canaria. El Servicio de Urgencias Canario (SUC) coordinará a más de un centenar de profesionales médicos y levantará cuatro hospitales de campaña autónomos (puestos sanitarios avanzados), los cuales se ubicarán estratégicamente en los principales puntos de los eventos de las dos capitales y en el muelle de Arguineguín (Mogán).
De forma paralela, el Servicio Canario de la Salud reforzará el personal de urgencias en los centros de salud de las zonas afectadas de Gran Canaria (Mogán, Vegueta, Siete Palmas, La Feria y Tamaraceite) y del área metropolitana de Tenerife, ordenando priorizar la atención telefónica para reducir al máximo la movilidad de la población.
- Guía práctica para moverse durante la visita del papa León a Tenerife: cortes en la autopista del Norte, Vía de Ronda y se podrá aparcar en la TF-4
- Un colegio de Tenerife organiza una paella solidaria para recaudar fondos e instalar ventiladores en sus aulas
- El consejero de obras del Cabildo de La Palma, Darwin Rodríguez, triunfa en la jaula con una rápida victoria en MMA
- El Barco de Papel, la librería de El Sauzal que creó su propia editorial y que se prepara para lanzar un premio literario
- La crisis aguda de Cuba se lleva por delante la casa de Canarias en el centro de La Habana
- Una película rodada en Tenerife se hace con el premio 'Una cierta mirada' en el Festival de Cannes
- Fernando Menis, arquitecto: «Soy un arquitecto que piensa proyectos para cambiar el mundo»
- Desde el presidente del tribunal hasta el opositor: los nombres propios detrás de las oposiciones de Educación en Canarias