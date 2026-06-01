El festival Lo Que Viene estrena un laboratorio de series en Tenerife con 150 propuestas

El festival de cine y series Lo Que Viene, que reúne esta semana en Tenerife a más de 220 periodistas, críticos y profesionales del sector audiovisual, estrenará un laboratorio de series que ha recibido 150 propuestas y aspira a conectar a creadores emergentes con profesionales de la industria para facilitar el desarrollo de nuevos proyectos.

La iniciativa constituye una de las principales novedades de la séptima edición del certamen, presentada este lunes 1 de junio en Santa Cruz de Tenerife, ciudad que acoge el evento por segundo año consecutivo, y organizada por la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE), responsable también de los Premios Feroz.

Los objetivos del laboratorio

La presidenta de la AICE, Alicia García de Francisco, ha explicado que este laboratorio nace para que personas con ideas para series puedan presentarlas, recibir asesoramiento y establecer contactos que les ayuden a convertirlas en proyectos viables, pues se seleccionarán tres ideas.

El programa arrancará durante el festival y culminará en la antesala de los Premios Feroz de 2027, cuando se entregará un premio de 5.000 euros al proyecto ganador.

García de Francisco ha destacado que el encuentro nació en 2018 como un espacio de reflexión e intercambio entre la industria audiovisual, la prensa especializada y el público, y ha señalado que la edición de este año incorpora además los nuevos Premios Lo Que Viene destinados a reconocer el talento emergente que recaen este año en los actores Carla Quílez e Iván Pellicer.

La calidez de la Isla

Sobre la elección de Tenerife, García de Francisco ha celebrado la calidez con la que les reciben y, preguntada por si la isla podría acoger en un futuro los Premios Feroz, ha señalado que está cerrado que la siguiente edición de los Premios Feroz sea de nuevo en Pontevedra, si bien la vocación de los Premios "siempre ha sido moverse" y "venir a Tenerife sería una opción fantástica", algo a lo que la presidenta insular, Rosa Dávila, se ha mostrado abierta.

"Los Feroz han ganado una dimensión muy importante y se lo están rifando. Estaríamos encantados", ha dicho Dávila.

Sobre Lo que viene Dávila ha subrayado que el festival contribuye a proyectar la isla en el panorama audiovisual nacional e internacional y a reforzar un ecosistema "que va más allá de la atracción de rodajes".

Según ha recordado, el sector audiovisual generó en Tenerife 4.249 empleos en 2025, un 15 % más que el año anterior, y produjo un impacto económico de 117 millones de euros.

Además, 52 producciones se acogieron a los incentivos fiscales disponibles en la isla, el doble que apenas unos años antes.

Un tejido empresarial estable

Dávila ha aseverado que el objetivo es consolidar un tejido empresarial capaz de desarrollar proyectos desde Tenerife y no limitarse únicamente a acoger producciones externas, en una estrategia que contribuya a diversificar la economía insular.

La presidenta insular ha resaltado también que varias producciones de animación han utilizado para sus procesos de renderizado el superordenador del Parque Científico y Tecnológico de Tenerife.

Por su parte, el consejero insular de Innovación, Investigación y Desarrollo, Juan José Martínez, ha dicho que el crecimiento de la industria audiovisual ha permitido incrementar el peso de los recursos locales en los rodajes.

Un cambio sustancial

Lo ha ejemplificado con el rodaje de la película Furia de Titanes, en 2009, cuando gran parte de los servicios "procedían de Hollywood", mientras que actualmente hasta un 80 % de los recursos utilizados en algunas producciones se generan en la isla.

El director de Relaciones Institucionales de Turismo de Islas Canarias, Javier Prieto, ha definido Lo Que Viene como un foro profesional que encaja en la estrategia de promoción del archipiélago como destino asociado también a la cultura, la creatividad, la innovación y la producción audiovisual.

Preestrenos y avances

La programación incluirá además preestrenos y avances de algunas de las principales producciones audiovisuales españolas, entre ellas la película El último mono, protagonizada por Juan Dávila, así como encuentros con los propios Quílez y Pellicer así como Belén Cuesta y con las directoras de casting Eva Leira y Yolanda Serrano.

El festival acogerá también presentaciones de plataformas y productoras, mesas redondas sobre cine español y un avance exclusivo de la cuarta entrega de 'Tadeo Jones', que los organizadores han destacado como ejemplo de la fortaleza de la industria española de animación.

El festival se desarrollará hasta el próximo 4 de junio entre La Recova y el Tenerife Espacio de las Artes (TEA)