El coreógrafo Antonio Najarro revive el legado de La Argentina con un gran estreno sinfónico en Tenerife

El bailarín, coreógrafo y bailarín español Antonio Najarro regresa a la escena con un estreno en Tenerife, una coproducción de la Fundación Juan March, el Auditorio de Tenerife, los teatros de La Zarzuela y La Maestranza, el Festival Internacional de Música y Dánza de Granada y el Palau de les Arts de Valencia.

El coreógrafo y exdirector del Ballet Nacional de España presentará este jueves y sábado, días 4 y 6 de junio respectivamente, en el Auditorio de Tenerife Les Ballets Espagnols, una producción que toma como punto de partida el legado de Antonia Mercé, conocida como La Argentina, una de las grandes figuras que impulsaron la danza española más allá de sus fronteras a principios del pasado siglo XX.

Un momento especial

La cita supone, además, un momento especialmente significativo para el creador madrileño. Según explica, es la primera producción que realiza con su compañía junto al Auditorio de Tenerife y también la primera vez que este espectáculo se presenta en versión sinfónica, acompañado por la Orquesta Sinfónica de Tenerife y una formación ampliada de bailarines. El montaje vio la luz en enero en un formato reducido, con música de cámara y cuatro músicos, en la Fundación Juan March.

“Para mí va a ser un momento muy especial”, señala Najarro. El espectáculo está formado por dos ballets y una suite de danzas. El primero, Juerga, es un ballet de los años veinte inspirado en una celebración madrileña. El segundo, Triana, con música de Isaac Albéniz, traslada la acción al célebre barrio sevillano. Entre ambos se sitúa un bloque central de danzas que recupera músicas y piezas que Antonia Mercé llevaba en sus espectáculos a modo de concierto.

Les Ballets Espagnol de La Argentina no es solo una reconstrucción histórica. La propuesta de Najarro busca traer al presente el universo creativo de una artista que entendió la danza española como un lenguaje escénico total, capaz de dialogar con la música, la pintura, la escenografía y el diseño.

Toda una pionera

Antonia Mercé, recuerda Najarro, fue una "auténtica pionera". En los años veinte creó una gran compañía de danza española y puso en pie los primeros ballets argumentales inspirados en los distintos estilos de este arte. Establecida en París, elevó la danza española a una dimensión internacional, rodeándose de grandes creadores como Picasso, Dalí, Turina, Albéniz o Granados.

Najarro destaca también su condición de empresaria de La Argentina en una época en la que no era habitual que una mujer levantara proyectos escénicos de gran envergadura. Su compañía alcanzó un notable éxito internacional y la convirtió, entre otros hitos, en la primera artista española que llevó la danza española a Japón. "Quería mostrar ese lado de la danza española, un lado más exquisito, más elegante, más pulido y unirse a grandes creadores españoles de la pintura, de la escenografía y de la música para levantar los primeros grandes ballets argumentales. Muchos siguieron después su ejemplo", explica.

En esta nueva producción, Najarro ha querido mantener vivo ese espíritu de colaboración entre disciplinas. Para ello se ha rodeado de un equipo creativo formado por Nicolás Fischtel en la iluminación, Emilio Valenzuela en el diseño de proyecciones y la tinerfeña Yaiza Pinillos en el vestuario. Junto a ellos, el coreógrafo ha trabajado en la recreación de los diseños originales de vestuario, telones y escenografías de los años veinte, actualizándolos sin perder la raíz de la obra original.

Una tinerfeña a cargo del vestuario

La presencia de Pinillos adquiere un especial protagonismo en este contexto, de hecho ella y Najarro son colaboradores habituales. Najarro recuerda que su colaboración con la diseñadora comenzó cuando él dirigía el Ballet Nacional de España, en torno a 2015, y desde entonces ha continuado en espectáculos como Querencia, Romance sonámbulo, Eterna Iberia y La Argentina en París.

El coreógrafo y director Antonio Najarro. / El Día

El talento de dos canarios

En esta ocasión, el reto ha sido especialmente ambicioso. Los diseños originales del recordado artista canario Néstor Martín-Fernández de la Torre para Triana presentaban una construcción geométrica de gran complejidad. Najarro define el trabajo de Pinillos y del taller de Gabriel Bessa como una auténtica “obra de ingeniería”, con trajes cuya configuración de patronaje supone algo inédito en la danza española contemporánea.

La producción llega a Tenerife con los últimos ensayos en marcha y con la expectativa de un estreno que une patrimonio, música sinfónica y creación actual. Najarro y su compañía viajarán este martes a la Isla para trabajar junto a la Sinfónica de Tenerife antes de levantar el telón en el Auditorio.

Trece intérpretes en el escenario

Sobre el escenario bailarán trece intérpretes de la compañía de Najarro, bajo la dirección escénica de Carolina África. La Sinfónica de Tenerife estará dirigida por el maestro especializado en ópera y danza Manuel Coves. Además, como músico invitado intervendrá el guitarrista Sohta Nakabayashi.

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Entradas

Las entradas, a un precio de 15 euros, 5 para menores de 30 años, se pueden adquirir en la página web www.auditoriodetenerife.com, en la taquilla de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 horas y sábados de 10:00 a 14:00 horas y de forma telefónica llamando al 902 317 327 en el mismo horario. Hay disponibles descuentos para, entre otros, estudiantes, demandantes de empleo y familias numerosas.