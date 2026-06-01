Bad Bunny se acuerda de Canarias durante su gira por España: "Sentía que el acento se parecía al de Puerto Rico"
Durante una charla con un fan el artista reconoció que extraña las islas
Si hay una cualidad que no puede negársele al exitoso Bad Bunny es la humildad. A pesar de los millones de discos vendidos, los conciertos multitudinarios que ofrece por todo el mundo o el refente en el que se ha convertido para millones de personas, sigue siendo el joven puertorriqueño que no deja atrás sus raíces, al contrario, las lleva por bandera allá donde va.
No es extraño verle saludar a sus fans en cualquier rincón del planeta, sentarse a jugar al dominó en su Puerto Rico natal o incluso visitar una tienda de Zara como si fuera un cliente habitual. Pero más allá de estas acciones, que a algunos podrán sorprenderle y otros verán de los más natural, si se ha viralizado en los últimos días es por un bonito recuerdo que guarda de su primera gira por Europa.
Y sí, no es otra cosa que su visita a Canarias.
Conciertos en Madrid
Durante uno de sus conciertos en Madrid, incluidos en su gira 'DeBí TiRAR MáS FOToS World Tour', con la que también ha visitado Barcelona, el artista no dudó en bajar a saludar a algunas personas del público. Hablando con ellos, el artista hizo mención al archipiélago, dejando claro que guarda un espacio especial en su corazón: "Extraño Canarias".
"De las cosas que más recuerdo de mi primera gira por Europa es cuando fui a Canarias, porque sentía que el acento se parecía al de Puerto Rico", añadió el cantante.
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