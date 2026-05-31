Tenerife se convierte en el punto de partida de la gira europea de Camilo, marcada por un nuevo álbum

El 13 de junio arranca en Tenerife su gira europea dentro del Tenerife Music Fest. ¿Es simbólico para usted empezar esta aventura precisamente en una isla?

Guardo un cariño muy especial por la gente de Canarias y, en especial, por Tenerife, donde siempre nos han recibido con mucha generosidad. Con el tiempo uno empieza a ver el ejercicio de tocar y hacer música también como una ofrenda de agradecimiento. Son ellos, el público, quienes hacen que tú estés ahí. Mi talento es el vehículo, pero el hecho de poder viajar tan lejos de mi casa para encontrarme con gente que ha tenido un vínculo real con lo que más amo me parece una vida tremenda y muy bonita.

¿Este concierto será el inicio de una nueva etapa sobre los escenarios?

Sí, no solo será el comienzo de la gira europea, sino también el primer escenario al que me voy a subir este año. He estado muy concentrado en mi álbum y este concierto en Tenerife abre todos los conciertos de este nuevo capítulo de gira. Eso hace que tenga una energía muy especial.

¿Qué recuerdos conserva de sus anteriores conciertos en Canarias?

Muchísimos. Con los canarios hay algo energético muy fuerte y algo latino también. Hablas con una persona de Canarias y no sientes que estás tan lejos de casa. Recuerdo un concierto anterior en Tenerife en el que una niña se subió al escenario y tuvimos un encuentro muy bonito. En su cara se veía lo significativo que era ese momento para ella, y también lo fue para mí. Esa generosidad de los canarios es como un abrazo.

«Las canciones no trabajan para mí, al contrario: yo soy un empleado de mis canciones»

El Tenerife Music Festival reúne a artistas de estilos muy distintos. ¿Le atrae ese tipo de citas tan eclécticas?

Mucho. La diversidad me hace siempre mucha ilusión. En este caso estará Pablo Alborán, a quien quiero muchísimo y con quien tengo una canción. Hemos compartido momentos muy lindos. Recuerdo cuando nos conocimos y conectamos durante la pandemia, grabando un vídeo dirigido con mi esposa con un Iphone en el baño para que todo quedara parecido. Después cantamos juntos en la Puerta de Alcalá, en Madrid, ante muchísima gente. Compartir festival con alguien como él me parece muy bonito.

Comentaba que está inmerso en la creación de un nuevo álbum. ¿En qué momento se encuentra?

Estoy en el proceso creativo del álbum y ya casi veo la orilla del otro lado. Estoy empezando a cerrar. Me hace mucha ilusión porque esta gira de verano será una especie de última previa antes de la salida del disco. Cuando termine la gira por Europa, saldrá el álbum y luego arrancará todo el universo de lo que viene.

¿Cómo está viviendo ese proceso creativo?

Estoy todos los días en mi taller creativo, entregado a ese proceso. Este álbum se está convirtiendo en algo que va más allá de lo artístico: es también un proceso de autoconocimiento. Estoy escribiendo desde un rol muy reciente para mí, que es el de padre, y eso transforma profundamente quién soy. Me estoy volviendo a mirar a través de los ojos de mis chiquititas, que me ven todos los días.

Sus conciertos suelen ser multitudinarios, pero al mismo tiempo mantienen una sensación de intimidad muy fuerte con el público. ¿Cómo se consigue eso?

Creo que no es solo una virtud del concierto o del show, sino una característica constante en mi carrera. Hay una familiaridad y una cercanía que no han sido del todo programadas. Es algo intencional, pero también accidental. En un concierto puede haber 10.000 personas y, aun así, siento que tengo un encuentro personal con cada persona a la que miro a los ojos. Eso me pasa en los conciertos, con mis canciones, en la calle, en redes sociales y en las cosas personales que mi esposa y yo hemos compartido a lo largo de nuestra carrera. No quisiera que eso cambiara de ninguna manera. Es una de las cosas que más me gusta de mi carrera.

¿Qué canciones no pueden faltar en el repertorio de un concierto de Camilo?

Cada vez me doy más cuenta de que las canciones no trabajan para mí, sino al contrario: yo soy un empleado de mis canciones. Soy el cantante que se sube al escenario a cantar con sus jefes, y esos jefes son ciertas canciones con las que la gente va a tener un encuentro. Escoger el repertorio es una de las cosas que menos disfruto, porque me asusta dejar fuera una canción que para alguien significó algo importante en un momento feliz o difícil.

¿Lo siente como una responsabilidad?

Totalmente. Cuando alguien te dice cuál es su canción favorita de Camilo y te explica por qué, entiendes que detrás hay algo muy profundo. No es solo una canción que le gusta. Por eso el repertorio tiene que ser un recorrido hecho con mucho respeto e intención por la historia que hemos tejido juntos la Tribu y yo.

¿Qué le diría a su Tribu canaria antes del concierto del próximo 13 de junio en Tenerife?

Que estoy muy ilusionado. Puedo imaginar que ellos tienen mucha emoción por verme, pero creo que soy yo quien está más emocionado por verlos a ellos. Vamos a vivir mi primer show del año, el retorno después de un momento creativo que monopolizó mi vida y que era necesario. Será volver a vernos la cara y celebrar todo eso. No será solo un encuentro local: hay una energía global de ganas de volver a salir que se va a cristalizar en ese concierto en Tenerife.