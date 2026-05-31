Estos son los cortes previstos por la DGT durante la visita del papa en Tenerife y Gran Canaria

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha establecido medidas especiales de ordenación de la circulación en Gran Canaria y Tenerife, con motivo del viaje apostólico del papa León XIV, que visitará las islas los días 11 y 12 de junio. La resolución señala que las medidas se adoptan para garantizar la seguridad y la fluidez de los desplazamientos.

El sumo pontífice aterrizará en Gran Canaria el 11 de junio. A lo largo de esa jornada, la DGT prohibirá con carácter general la circulación de vehículos o conjuntos de vehículos de mercancías, cargados o no, de más de 7.500 kilogramos de masa máxima autorizada o masa máxima de conjunto en varios tramos. La restricción afectará el 11 de junio a la GC-1, entre los puntos kilométricos 0 y 61,200, en ambos sentidos, entre las 8.00 y las 14.00 horas.

Ese mismo día, también se aplicará en la GC-3, entre los puntos 4,1 y 10, y en la GC-31, entre los puntos 0 y 3, de 15.00 a 21.00 horas. El 12 de junio, la limitación se aplicará en la GC-1, entre los puntos 0 y 18,300, de 6.00 a 9.00 horas.

En Tenerife, las restricciones para estos vehículos estarán vigentes el 12 de junio, de 6.00 a 18.00 horas, entre los puntos kilométricos 0 y 59 en la TF-1; entre los puntos 0 y 5,203 en la TF-2; entre los puntos 1,180 y 3,847 en la TF-4 ; y entre los puntos 1,465 y 39,499 en la TF-5, siempre en ambos sentidos.

Estas mismas restricciones se extrapolarán a los vehículos que deben llevar paneles naranjas de señalización de peligro conforme al acuerdo sobre el transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera. La determinación prevé que determinadas mercancías puedan quedar exentas mediante autorización especial. Entre ellas, destacan las destinadas al aprovisionamiento de estaciones de servicio, combustibles con destino a puertos, aeropuertos y bases estacionales de aeronaves de lucha contra incendios, así como gases que son necesarios para centros sanitarios o para la asistencia sanitaria domiciliaria.

Suspensión de obras

Tráfico también solicitará la suspensión de obras que afecten a la plataforma de circulación y su zona de influencia. En Gran Canaria, esta suspensión se prevé el 11 de junio, de 6.00 a 23.00 horas, en la GC-1, GC-3 y GC-31, así como el 12 de junio, de 6.00 a 9.00 horas, en la GC-1. En Tenerife, la suspensión de obras se contempla el 12 de junio, desde las 00.00 horas hasta las 18.00, en la TF-1, TF-2, TF-4 y TF-5.

La resolución contempla además cortes dinámicos y cierres de incorporaciones en Gran Canaria. De hecho, el 11 de junio habrá un corte dinámico en la GC-1 en sentido descendente, dirección sur, entre los puntos kilométricos 15 y 56, de 10.30 a 11.45 horas; el cierre de ramales de salida de la GC-1 hacia la GC-500 en ambos sentidos, de 9.30 a 14.00 horas; y un corte dinámico en la GC-1 en sentido creciente, sentido norte, entre los puntos 56 y 0, de 12.15 a 13.15 horas. También habrá un corte en la GC-31, en el túnel de San José, en sentido norte, con desvío de la circulación en sentido sur, de 12.45 a 13.15 horas.

Ese mismo día, en la GC-3, se establecerá un corte dinámico en sentido creciente, sentido norte, entre los puntos 6 y 9, de 17.30 a 18.30 horas, y otro en sentido decreciente, sentido sur, entre los puntos 9 y 6, de 19.30 a 21.00 horas. Además, el carril de deceleración del punto kilométrico 9 de la GC-3 permanecerá cerrado de 13.00 a 21.00 horas.

Cortes dinámicos

Por otro lado, el 12 de junio, la DGT prevé un corte dinámico en Gran Canaria en la carretera GC-1 en sentido ascendente, sentido sur, entre los puntos kilométricos 0 y 15, de 7.30 a 8.30 horas. También se cortará la GC-31, en el túnel de San José, en sentido sur, con desvío de la circulación en sentido norte, entre las 7.30 y las 8.00 horas.

En Tenerife, las medidas del 12 de junio incluyen cortes dinámicos en el Camino asfaltado El Matadero, en ambos sentidos, de 8.45 a 10.00 horas; en la TF-24, entre los puntos 1,3 y 0, también en ambos sentidos y con cierre de incorporaciones, de 8.45 a 10.00 horas; y en la TF-5, en sentido decreciente, desde el punto 15 hasta la salida 8A, de 8.45 a 9.30 horas. Asimismo, se suspenderá el tráfico en la TF-13, entre el punto 0 y el 4, de 9.15 a 11.30 horas, y en la TF-5, entre los puntos 9 y 0, de 9.30 a 11.45 horas.

Cortes / LP/DLP

En Santa Cruz de Tenerife, la DGT prevé el 12 de junio cortes dinámicos y cierres de incorporaciones entre las 13.00 y las 14.30 horas en varios tramos: la TF-5 en sentido creciente, desde el punto kilométrico 0 hasta la salida 12 de conexión con la TF-152; la TF-152, entre los puntos 3 y 4,5; la conexión entre la TF-152, en el punto 4,500, y la TF-235, en el punto 2,300; y la TF-235, entre los puntos 2,300 y 0,500.

Como medida adicional, durante el 12 de junio, el carril derecho de la TF-4, en ambos sentidos, quedará excluido a la circulación para utilizarse como zona de estacionamiento de guaguas entre las 6.00 y las 18.00 horas.

La orden advierte de que todas las restricciones y medidas podrán ser levantadas o moduladas en función del desarrollo de las actuaciones asociadas a la visita y de las condiciones de circulación. También baraja la posibilidad de establecer nuevos puntos de restricción para garantizar la seguridad y la fluidez de los desplazamientos.

La concreción de estas medidas llega después de que la Iglesia urgiera a definir cuanto antes el operativo, aunque aún está pendiente conocer cuáles se aplicarán en la capital grancanaria. El pasado jueves, el obispo de Canarias, José Mazuelos, mostró su preocupación por el retraso en la definición del dispositivo de movilidad y tráfico. “No se improvisa en movilidad ni en seguridad”, señaló, al tiempo que reclamó que se hicieran públicas cuanto antes las medidas previstas para reducir desplazamientos y facilitar el trabajo de los servicios de emergencia.

Ese mismo día, la alcaldesa del municipio grancanario de Mogán, Onalia Bueno, informó de que el 11 de junio no habrá clases en los colegios de Arguineguín y adelantó que el acceso a la localidad estará paralizado durante ocho horas. Ahora bien, hasta la fecha, la Delegación del Gobierno de Canarias no ha hecho una petición formal al Ejecutivo autonómico para solicitar la suspensión de las clases en la Isla durante la visita papal, así como la paralización de otros servicios públicos.