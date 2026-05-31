Jonathan Díaz lleva la moda a medida de La Palma a artistas como Isabel Pantoja y a las pasarelas nacionales

El diseñador tinerfeño Jonathan Díaz es uno de los nombres emergentes de la moda a medida de Canarias. Al frente de Diazar Atelier, junto a su socio y pareja Crítofer Pérez, el creador de 43 años consolida día a día un modelo basado en la personalización, la artesanía local y la proyección exterior desde La Palma. Con casi una década de trayectoria, su trabajo ha llegado a pasarelas nacionales, producciones audiovisuales y artistas como Isabel Pantoja.

¿Por qué decidió trasladarse a La Palma?

Fue algo bastante natural. Mi pareja y yo veníamos mucho de visita, nos gustó la Isla y empezaron a surgir oportunidades laborales. Por eso decidimos quedarnos. La calidad de vida es muy alta y, aunque vivimos en una isla más pequeña, hoy en día puedes moverte con facilidad y trabajar fuera sin problema.

¿Esa insularidad no limita su trabajo?

Tiene su lado complicado, pero compensa. Nosotros trabajamos mucho en Tenerife y Gran Canaria, así que estamos en continuo movimiento. Pero vivir en La Palma no nos limita sino que nos da tranquilidad para crear.

¿Cuándo aparece la moda en su vida?

Siempre ha estado ahí. En casa, mi madre, abuela y tías cosían, y eso lo mamé, al igual que mi pareja, desde pequeño. Empezamos haciendo cosas por intuición y con el tiempo esa pasión se convirtió en una profesión.

¿Cómo nació Diazar Atelier?

Surgió cuando decidimos apostar por lo que realmente nos gustaba. Ninguno estudió moda, pero teníamos esa inquietud y convertir nuestra pasión en una forma de vida fue el punto de partida. El próximo año celebramos el décimo aniversario.

¿Cuál es la filosofía de la marca?

Desde el principio tuvimos claro que no queríamos vender prendas, sino ofrecer un servicio. La moda hoy es muy accesible, así que no tiene sentido competir con la industria. Nosotros apostamos por la personalización total. Principalmente trabajamos con novias o con personas que no encuentran lo que buscan en tiendas y quieren algo especial. También trabajamos con artistas o figuras públicas que necesitan un vestuario específico para momentos concretos.

Se trata, por tanto, de un proceso creativo muy personalizado.

Mucho. Atendemos a lo que la clienta quiere y necesita y, a partir de ahí, diseñamos. Hay peticiones de todo tipo, desde la comodidad absoluta hasta cosas más complejas pero lo importante es que la prenda sea adaptable.

Una de las creaciones del diseñador palmero Jonathan Díaz. / ED

También trabaja en otros ámbitos, como el audiovisual.

Sí, en La Palma el sector está creciendo y muchas producciones necesitan talleres que adapten vestuario sobre la marcha. Es una línea interesante que nos permite diversificar.

Y han trabajado con artistas como Isabel Pantoja. ¿Cómo surgió esa oportunidad?

A través de contactos profesionales. Ya habíamos trabajado en varios eventos y recientemente surgió la posibilidad de acompañarla en su gira por Latinoamérica. Empezamos diseñando vestuario para conciertos y luego continuamos en gira ofreciendo soporte. Así que no solo diseñamos, sino que también estuvimos presentes para los ajustes, los cambios rápidos y para resolver imprevistos.

Para que usted pueda hacer esos largos viajes con artistas como Isabel Pantoja es fundamental contar con un equipo sólido en La Palma.

Sin equipo no puedes crecer. Nosotros trabajamos con artesanos locales y también con alumnos en prácticas. Eso permite mantener el taller activo incluso cuando estamos fuera. Además, nosotros producimos todo desde La Palma. Apostamos por la mano de obra local y por mantener viva la tradición artesanal.

¿Cómo dan a conocer el trabajo de su marca más allá de La Palma?

Llevamos años presentando colección en Atelier Couture, dentro de la Semana de la Moda de Madrid y después la movemos por eventos en Canarias. Eso nos da visibilidad nacional e internacional.

¿Qué planes tienen para el décimo aniversario de la marca?

Estamos preparando una colección homenaje a La Palma, y queremos reflejar la Isla a través de los tejidos, los colores y las formas. También estamos trabajando en un proyecto audiovisual para mostrar el proceso real detrás de la marca.

Jonathan Díaz y Crístofer Pérez. / ED

Antes de dedicarse a la moda estudió Biología. ¿Ha influido de algún modo esa formación en su trabajo actual?

Sí, me especialicé en botánica y medioambiente. Trabajé con la Universidad de La Laguna y en el Cabildo de Tenerife, pero las oportunidades eran limitadas y acabé cambiando de rumbo. Ahora, nuestras colecciones tienen siempre un componente botánico. La naturaleza de Canarias y los endemismos son una fuente constante de inspiración.