Guía práctica para moverse durante la visita del papa León a Tenerife: cortes en la autopista del Norte, Vía de Ronda y se podrá aparcar en la TF-4

La visita apostólica del papa León XIV a Canarias los próximos 11 y 12 de junio obligará a desplegar un amplio dispositivo de tráfico en Tenerife y Gran Canaria. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha aprobado cortes dinámicos en autopistas, cierres temporales de accesos, restricciones para vehículos pesados y medidas extraordinarias de estacionamiento para facilitar la movilidad de los miles de peregrinos que asistirán a los actos previstos.

La principal recomendación para los conductores es sencilla: planificar los desplazamientos con antelación y evitar, en la medida de lo posible, circular durante las franjas horarias afectadas por los movimientos de la comitiva pontificia.

Tenerife: la TF-5 concentrará las mayores incidencias

La jornada más compleja será la del viernes 12 de junio, día en el que León XIV presidirá la eucaristía en el puerto de Santa Cruz de Tenerife.

Las principales afecciones se producirán en la autopista del Norte (TF-5), donde se prevén cortes dinámicos y cierres temporales de incorporaciones entre las 08:45 y las 11:45 horas. Aunque la circulación no permanecerá interrumpida de forma continua, sí podrán registrarse retenciones importantes en función del avance de la comitiva.

Las restricciones afectarán especialmente a los accesos entre La Laguna y Santa Cruz, aunque también se extenderán a varias vías estratégicas del área metropolitana y del norte de la Isla.

Así, entre las 09:15 y las 11:30 horas habrá limitaciones en la TF-13, entre La Laguna y Las Canteras. También se verán afectadas la TF-24, desde La Esperanza hacia La Laguna; la TF-152, en la comarca de Acentejo; y la TF-235, en la zona de Tacoronte, donde los cortes podrán prolongarse hasta las 14:30 horas. A ello se suma el cierre temporal del Camino Asfaltado de El Matadero.

La DGT insiste en que se trata de cortes dinámicos que se levantarán progresivamente una vez haya pasado la comitiva papal.

Aparcamiento extraordinario en la TF-4

Una de las novedades más relevantes será la habilitación de estacionamientos en la TF-4, la vía de penetración que conecta la autopista con el entorno portuario de Santa Cruz.

Esta medida permitirá absorber parte de la llegada masiva de vehículos procedentes tanto del norte como del sur de Tenerife y facilitará el acceso peatonal al recinto donde se celebrará la misa.

Las autoridades recomiendan acudir con suficiente antelación, ya que se espera una elevada afluencia desde primeras horas de la mañana.

Camiones y mercancías peligrosas, con circulación restringida

El dispositivo también contempla restricciones especiales para vehículos pesados.

Entre las 06:00 y las 18:00 horas del viernes 12 de junio estará prohibida la circulación de camiones de más de 7.500 kilos y de vehículos que transporten mercancías peligrosas por la TF-1, la TF-2, la TF-4 y gran parte de la TF-5.

Quedarán exentos los vehículos de emergencia, auxilio en carretera y aquellos servicios esenciales que cuenten con autorización específica.

Gran Canaria: las restricciones arrancan el día 11

En Gran Canaria las afecciones comenzarán un día antes, coincidiendo con la llegada del Pontífice.

La GC-1, principal eje viario de la Isla, soportará buena parte de las restricciones previstas durante el jueves 11 de junio. Los cortes dinámicos afectarán también a la GC-3 y al entorno del túnel de San José, en la GC-31.

Las mayores incidencias se esperan entre las 10:30 y las 13:15 horas en la GC-1, coincidiendo con los desplazamientos oficiales Durante la tarde, entre las 17:30 y las 21:00 horas, las restricciones se trasladarán a la GC-3.

Además, el túnel de San José registrará cierres puntuales en distintos momentos de la jornada.

El viernes 12 de junio continuarán las limitaciones en la GC-1, especialmente entre las 07:30 y las 08:30 horas.

La clave: consultar el tráfico antes de salir

Tanto la DGT como la Guardia Civil recuerdan que los horarios podrán ajustarse en función de las necesidades de seguridad y del desarrollo de la visita apostólica.

Por ello, los conductores que tengan previsto desplazarse esos días harían bien en consultar previamente el estado de las carreteras, adelantar los viajes cuando sea posible y optar por el transporte público en los desplazamientos hacia los principales actos.

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En resumen, la TF-5 y los accesos a Santa Cruz concentrarán las mayores complicaciones en Tenerife, mientras que en Gran Canaria los puntos más sensibles estarán en la GC-1, la GC-3 y el entorno del túnel de San José. Para miles de fieles será una jornada histórica; para los conductores, un día en el que la mejor herramienta será la planificación.