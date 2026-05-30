Qraneos, el camino hacia la digitalización

Soluciones digitales, adaptación a cada empresa y capacidad de gestión. Sobre estos pilares se sustenta Qraneos, una compañía que nació impulsada por un principio claro: la ilusión. La empresa surgió de la unión de cuatro socios que ya habían trabajado juntos anteriormente y que decidieron consolidar un proyecto común centrado en la digitalización. Su actividad se articula en torno a dos grandes líneas de trabajo: la consultoría tecnológica y la factoría de software. En otras palabras, Qraneos «presta servicios tecnológicos tanto a administraciones públicas como a clientes privados», con soluciones adaptadas a las necesidades de cada organización, explica el socio fundador y Co-CEO de la firma, Gastón Mora.

Los resultados de la actividad que desarrolla la empresa son diversos: desde el desarrollo de aplicaciones a medida y la implantación y adaptación de software, hasta la creación de páginas web o la implementación de plataformas. A ello se suma el desarrollo de herramientas específicas adaptadas al ámbito de la administración pública y vinculadas a distintos procesos y licitaciones, así como una línea propia de innovación centrada en la creación de productos digitales desarrollados por la propia compañía y aplicados directamente por Qraneos, más allá de los proyectos realizados para terceros.

Todo un catálogo de servicios que cobra fuerza en el actual contexto de transformación digital hacia el que avanza la sociedad y del que no son ajenas las empresas canarias, cada vez más inmersas en procesos de modernización tecnológica para mejorar su competitividad, optimizar recursos y adaptarse a un entorno económico marcado por la innovación y el cambio constante.

Consciente de estos cambios, Qraneos acompaña a sus clientes en los procesos de adaptación digital. En este sentido, la empresa trabaja especialmente con autónomos y micropymes, un ámbito en el que todavía persisten importantes barreras tecnológicas. La principal, apunta Gastón Mora, es que muchos negocios «siguen ajenos a todo esto de la digitalización». Desde la compañía apuestan por un modelo de acompañamiento más allá del simple desarrollo técnico. «Nuestra misión no es solo hacerles la página web que nos piden, sino acompañarlos en el proceso, ayudarles a entender los flujos digitales que están implantando e identificar cuáles son sus necesidades reales», explica. En muchas ocasiones, añade el experto, las empresas llegan con demandas que no siempre encajan con lo que verdaderamente necesitan y que, lejos de facilitarles el trabajo, terminan complicando sus procesos.

La labor de la empresa

La labor de la empresa cobra especial relevancia en pleno auge de la inteligencia artificial (IA), una tecnología que ya comienza a transformar la manera en la que operan negocios y administraciones. En lo que respecta a sus productos propios, la firma trabaja con Oqeai, una herramienta que convierte WhatsApp en un canal de venta para tiendas locales y que permite a los usuarios buscar productos, resolver dudas y avanzar en el proceso de compra mediante conversaciones naturales impulsadas por IA.

De cara a los servicios para terceros, más allá de implantar herramientas de inteligencia artificial, desde Qraneos explican que el trabajo pasa por analizar las necesidades reales de cada empresa. «Nos sentamos con ellas para estudiar sus procesos y ver de qué forma la inteligencia artificial puede ayudar a mejorar», señala Gastón Mora. Eso sí. La implantación se realiza de manera consciente y supervisada. «La IA facilita el trabajo, pero quien acaba tomando la decisión final es un humano». Los retos son múltiples. Entre estos se encuentra la adaptación a los cambios normativos y a la inteligencia artificial, «que ha llegado para quedarse y que marcará la diferencia en términos de competitividad y productividad», destaca el experto.

A lo largo de su trayectoria, Qraneos ha contado con el acompañamiento de Proexca. La empresa acumula ya cinco años de actividad y ha trabajado de forma continuada junto a esta entidad. «Es un socio fundamental para crecer en el exterior», señala Gastón Mora. Gracias a este apoyo, han podido viajar a distintos países y participar en ferias internacionales como South Summit y, en noviembre, prevén estar presentes en el Web Summit. «Es una fuerza para darnos a conocer», concluye el experto.