El presidente Clavijo reivindica una Canarias que "habla por sí misma", que pide "respeto" y no admite "imposiciones"

En su discurso del 30 de Mayo el presidente Fernando Clavijo reclamó una Canarias que "no se resigna a ser periferia de nadie y que no acepta que sus dificultades se utilicen como excusa para limitar sus derechos". Para afrontar ese desafío, pidió "más unidad, más responsabilidad y más confianza en sí misma". También criticó "la bronca constante y el vacío en la gestión" de la política nacional que dificulta el avance del Archipiélago en "un tiempo complejo"

Canarias "es una tierra solidaria que no permite lecciones desde fuera, porque hace tiempo que decidió hablar por sí misma". Con esa idea de fondo, inspirada en la crisis institucional abierta con el Estado por la gestión del crucero MV Hondius con pasajeros a bordo afectados por hantavirus de principios de este mes, el presidente Fernando Clavijo pronunció este sábado, 30 de mayo, un discurso de afirmación política y emocional en el acto institucional del Día de Canarias: el Archipiélago sabe lo que es y no necesita que nadie venga a decírselo.

El presidente elaboró un discurso de marcado carácter político, el más reivindicativo de los últimos años, construido sobre la conciencia de país, la defensa de la identidad y la necesidad de unidad ante un tiempo político y económico que describió como incierto, difícil y cargado de amenazas para Canarias.

"Cada crisis internacional, cada guerra, cada tensión en los mercados, cada decisión que se adopta lejos de nuestras islas tiene consecuencias muy concretas en la vida diaria de nuestra gente" aseguró el presidente.

La identidad canaria como fuerza

Pero advirtió que el Archipiélago "es una tierra que tiende la mano siempre que enfrente encuentre respeto pero que no admite empujones e imposiciones". En esa línea, el presidente situó la unidad como condición imprescindible para afrontar los desafíos que vienen de Europa, del Estado y de un contexto internacional cada vez más inestable: "Navegamos por un océano que nos está enviando claras señales que anuncian tormenta y sería irresponsable no prepararnos para superarla".

Y en ese contexto, apeló a la identidad como una herramienta de futuro: "Canarias ha avanzado cuando ha tenido claro su sitio, cuando ha defendido su acento, cuando ha protegido sus símbolos, cuando ha mirado al mundo sin complejos" para, con posterioridad, añadir que "nuestra identidad no es una nostalgia, sino una fuerza".

El presidente Fernando Clavijo pronuncia su discurso institucional del Día de Canarias en un aforo lleno del Auditorio Alfredo Kraus. / E. D. / L. P.

Dueña de su destino

Una fuerza que cambia con cada generación, pero que mantiene una afirmación constante: “Aquí hay un pueblo que se reconoce, que se quiere y que quiere seguir siendo dueño de su destino”.

Desde esa premisa, Clavijo dio profundidad política al lema del acto, 'Somos Patrimonio de Canarias', al situar el verdadero patrimonio de las Islas en la gente, pues "el pueblo es quien ha construido Canarias con su trabajo, con su talento, con su compromiso, con su esfuerzo diario y también con esa forma tan nuestra de no rendirnos cuando las cosas vienen difíciles".

Malos tiempos en España y en la UE

El jefe del Ejecutivo vinculó el momento actual con un escenario global marcado por guerras, tensiones económicas, cambios de paradigma y decisiones adoptadas lejos del Archipiélago que acaban impactando en la vida diaria de los ciudadanos y, en primer término, puso el foco Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea (UE) y en la amenaza de recortes en políticas comunitarias de cohesión social y ayudas a sectores productivos. Para Clavijo no se trata de una discusión presupuestaria más, sino de una cuestión de justicia territorial: "Nos jugamos que Europa siga entendiendo que Canarias no pide privilegios, sino justicia”, afirmó. La condición de región ultraperiférica (RUP), recordó, no es una etiqueta administrativa, sino una realidad diaria que encarece producir, transportar, vivir y competir desde unas islas situadas en medio del Atlántico.

El presidente también dirigió su mirada hacia la política española. Sin entrar en nombres propios, trazó un diagnóstico severo del clima institucional del Estado al incidir en que "la situación de crisis política en España no contribuye precisamente a dar estabilidad y certidumbres a nuestra tierra". A su juicio, "el regate corto, la búsqueda del relato por encima del resultado, la bronca constante y el vacío en la gestión se han convertido en la norma y así es imposible avanzar".

Ese contexto, advirtió, obliga a Canarias a reforzar su voz propia porque "nos vuelve, una vez más, a tocar defendernos en solitario y exigir el respeto que nuestro pueblo se merece", una frase que conectó con el mensaje central del presidente: Canarias no puede depender de coyunturas ajenas ni quedar atrapada en la disputa partidista estatal cuando están en juego sus derechos, su financiación, sus servicios públicos o su capacidad de competir en igualdad de condiciones.

"Canarias se quiere, se respeta y se defiende"

Por ese motivo, Clavijo vinculó los Premios Canarias y las Medallas de Oro con una visión de país plural, creativo, solidario y crítico. La solidaridad de la Fundación Canaria MAIN, el humor irónico y crítico de José Luis Padilla Morilla, Padylla, la modernidad sin olvidar las raices de los trabajos del arquitecto Fernando Martín Menis, el sentimiento de pertenencia a la patria del cantante Braulio, el compromiso social de Fernando Berge Royo; la empatía de la Casa de Galicia en Las Palmas de Gran Canaria; la fuerza deportiva de Juan Espino Dieppa; el arraigo empresarial de Ron Arehucas; y la memoria cívica, democrática e igualitaria de Pedro Zerolo. También destacó la humanidad de Ámate, la huella educativa y cultural de Antonio López Bonillo, la defensa de la indumentaria tradicional de María del Carmen Almenara, la vocación de servicio de los Colegios de Enfermería, los valores del Club Deportivo 'In Corpore Sano' y la tradición viva de la Danza de las Cintas de Güímar (Tenerife).

Todas esas trayectorias confirman para el presidente que Canarias "crea, cuida, compite, innova, conserva y acompaña", e hizo una referencia especial a la juventud, pues gracias a ella la identidad canaria no se ha interrumpido, aunque ahora se exprese con lenguajes, ritmos y códigos distintos. Para el presidente, cuando los jóvenes defienden su acento, hablan de su isla, de su barrio o de su calle, o se indignan porque sienten que esta tierra no se respeta ni se cuida como debe, están diciendo que "Canarias se quiere, se respeta y se defiende".

No ser periferia de nadie

Para concluir, Clavijo reclamó una Canarias que "no se resigna a ser periferia de nadie y que no acepta que sus dificultades se utilicen como excusa para limitar sus derechos". Para afrontar ese desafío, pidió "más unidad, más responsabilidad y más confianza en sí misma".

"Canarias tiene futuro sí, pero si sigue siendo Canarias", remachó.