Noveleros hace historia con el Gran Verbenazo por el Día de Canarias

La noche en la que Agüimes se convirtió en el corazón festivo de Canarias ya forma parte de esas estampas que permanecerán durante años en la memoria colectiva. El Gran Verbenazo de Noveleros desbordó este viernes 29 todas las previsiones y transformó la trasera del Auditorio de Agüimes en un inmenso punto de encuentro popular donde más de 5.000 personas celebraron, entre música, baile y emoción compartida, los 500 programas de uno de los formatos más queridos de Televisión Canaria.

"Estamos felices y sorprendidos con la acogida que ha tenido este encuentro con el público", destaca Santi Gutiérrez, creador y productor ejecutivo de Noveleros, "lo que nos hace pensar en la continuidad del Verbenazo para seguir celebrando la canariedad", señaló.

Desde mucho antes del inicio del espectáculo, ya se respiraba ambiente de acontecimiento grande. Grupos de fans, amigos y vecinos llegados desde distintos puntos de la isla comenzaron a llenar la carpa y los alrededores del recinto en una jornada que terminó convertida en una auténtica reivindicación de la cultura popular isleña. El público respondió de manera masiva a una cita que logró algo cada vez más difícil, como es reunir en total armonía generaciones distintas alrededor de una misma fiesta.

Agüimes vivió una de esas noches en las que todo parecía alinearse. La música, el ambiente, la organización y la conexión emocional con el público construyeron una velada que superó el formato habitual de una verbena para convertirse en una celebración colectiva de la identidad canaria, de la televisión cercana y de las historias compartidas que durante años ha contado Noveleros.

Edu Yanes, quien fuera director de las primeras etapas del programa, ejerció de maestro de ceremonias en una fiesta musical que sirvió además de homenaje a las más de cincuenta personas que trabajan o han pasado por Noveleros, que son quienes han hecho posible que se cumplan 500 emisiones.

El arranque de la noche corrió a cargo de Kilombo Improvisado, encargado de encender la mecha festiva con una actuación vibrante, desenfadada y llena de complicidad con el público. Su mezcla de ritmos y su capacidad para convertir cada intervención en una experiencia espontánea marcaron el tono de una noche que desde el primer minuto dejó claro que no iba a ser una celebración cualquiera. El grupo conectó rápidamente con un recinto completamente entregado y abrió el camino a una velada que ya apuntaba a histórica.

Poco después llegó uno de los momentos más esperados de la noche con la aparición de El Combo Dominicano, con una actuación que confirmó el vínculo especial que mantiene desde hace años con el público canario. La banda volvió a demostrar por qué sigue siendo uno de los grandes referentes de las verbenas a nivel nacional. Merengue, bachata y ritmos tropicales se sucedieron en una actuación que convirtió el recinto en una celebración multitudinaria donde prácticamente nadie permaneció quieto.

Lo cual era imposible porque al término de la actuación irrumpió entre el público la Banda de Agaete, una de las sorpresas de la noche, que junto a los papagüevos pusieron a todo el mundo a bailar la rama.

Noveleros hace historia con el Gran Verbenazo por el Día de Canarias / La Provincia

Nueva Línea terminó de coronar la fiesta con una actuación que confirmó la atracción especial que despierta entre el público canario. La banda volvió a demostrar por qué se ha convertido en uno de los grandes referentes de las verbenas del Archipiélago, con su merengue, bachata y ritmos tropicales que se sucedieron en una actuación que convirtió el recinto en una celebración multitudinaria donde prácticamente nadie permaneció quieto y donde no cabía ni un alma. El repertorio fue recibido como una colección de himnos populares y la respuesta del público terminó dejando una de las imágenes más potentes de la noche: miles de personas bailando al unísono unidas por una misma celebración.

Uno de los aciertos del evento fue precisamente esa capacidad para reunir televisión, música y sentimiento popular en una misma experiencia. Noveleros no celebraba únicamente una cifra redonda, sino una forma de contar Canarias. Durante años, el programa ha recorrido pueblos, barrios y rincones de todas las islas para poner rostro a las historias cotidianas del Archipiélago. Y este viernes, esa misma audiencia que ha acompañado al formato durante tanto tiempo respondió llenando Agüimes de cariño, emoción y complicidad.

La fiesta popular también sirvió para poner en valor el extraordinario momento que atraviesa Noveleros, que cierra esta temporada convertido en uno de los grandes fenómenos televisivos del Archipiélago. El programa de Televisión Canaria ha firmado este año registros de audiencia históricos, consolidándose semana tras semana como uno de los espacios más vistos y queridos no solo de la cadena autonómica sino también a nivel nacional, con índices de fidelidad y audiencia entre los más altos de las televisiones asociadas a la FORTA.

"Cuando nos acercamos a 15 años de emisiones, el programa está viviendo su mejor temporada con sus mejores datos de audiencia, con un equipo magnífico totalmente cohesionado e implicado en lo que hace", añade Santi Gutiérrez. El programa ha sabido conectar con varias generaciones a través de historias cercanas, emoción auténtica y una manera muy reconocible de retratar la realidad canaria. "Después de todo", valora, "en estos tiempos de crispación, es maravilloso que un contenido televisivo de servicio público, familiar, identitario y en positivo cuente con tanto cariño de la gente", agradeció.

Ese respaldo masivo quedó igualmente reflejado en el ambiente vivido durante toda la noche en Agüimes, donde la gente se subía a los prismáticos gigantes de Noveleros para hacerse fotos y compartir la alegría. El apoyo que recibió el programa durante la velada confirmó que, después de 500 emisiones, continúa plenamente instalado en el corazón de la audiencia de las Islas.

La organización de la jornada también permitió que la fiesta transcurriera con gran fluidez, apoyada además por el refuerzo especial de la línea 22 de Global durante toda la noche y la madrugada, una medida que facilitó la movilidad de miles de asistentes y contribuyó al éxito de una convocatoria que desbordó el recinto desde primeras horas de la noche.

La celebración, un evento organizado por Suelta el Mando -productora que hace Noveleros- de la mano del Ayuntamiento de Agüimes, Cabildo de Gran Canaria y Radio Televisión Canaria, estuvo incluida dentro de la programación cultural de Agüimes con motivo del Día de Canarias y terminó consolidándose como una de las grandes citas festivas del fin de semana en las Islas.

Lo ocurrido el viernes 29 no fue únicamente un concierto ni una verbena multitudinaria. Fue una demostración de la enorme capacidad que sigue teniendo la cultura popular canaria para unir a la gente alrededor de la música, la identidad y la celebración compartida.

Cuando las últimas canciones comenzaron a apagarse y el público inició lentamente el regreso a casa, quedaba la sensación de haber asistido a una de esas noches especiales que trascienden el propio evento. Una noche en la que Canarias vibró al son de Noveleros para celebrar sus 500 programas exactamente como merece un espacio que ya forma parte de la memoria sentimental de Canarias: junto a su gente, en la calle y con una verbena inolvidable.