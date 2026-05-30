Los niños, los guardianes de las tradiciones durante la celebración del Día de Canarias

La capital de Tenerife se ha convertido en uno de los epicentros de la celebración del Día de Canarias. Centenares de personas se echaron a las calles en la mañana de este sábado 30 de mayo para disfrutar de la variedad de actividades programadas para la jornada festiva y, sin lugar a dudas, los más pequeños de la casa han sido los que mejor lo han pasado. Céntricas vías como la calle de La Noria, la plaza de España o la Alameda del Duque de Santa Elena han lucido llenas de color y gente mientras se desarrollaban juegos tradicionales, catas de comidas típicas o bailes improvisados.

Este 30 de mayo se ha celebrado en Santa Cruz de Tenerife con una luchada institucional en la plaza de España, en un terrero instalado especialmente para la ocasión y en el que compitieron pequeños y grandes antes de que el reloj marcara las doce de la mañana. Alrededor de este espacio se desplegaron, además, diferentes juegos tradicionales. Aunque ha sido una jornada ideada para divertir y celebrar con todas las edades, los niños fueron los auténticos protagonistas porque fueron los que más se animaron a participar en las variadas demostraciones que se sucedieron en los diferentes espacios.

Público variado

También pasearon por las calles turistas peninsulares, que no dudaron en preguntar sobre los detalles de las tradiciones canarias, y extranjeros, que disfrutaron de las demostraciones ‘desde la barrera’ aunque sin perder detalle, sacando fotografías y vídeos de cada momento. Entre las familias, además, los padres recomendaron a los más pequeños que practicaran el salto del pastor o algunas agarradas de la luchada puesto que son deportes que luego tendrán que poner en práctica en sus colegios.

Espi García acudió a la plaza de España junto a sus nueve compañeros de la Escuela de Palo Canario para realizar exhibiciones y talleres con todas las personas interesadas en participar. "Los que más nos preguntan son los niños, que son la cantera", celebró tras tocar el bucio para llamar la atención de los asistentes antes de que comenzaran algunas demostraciones. "Aunque se trata de un deporte minoritario, notamos que la gente tiene ganas de conocerlo", reflexionó el experto, quien precisó que hay personas que se acercan para conocer los detalles del deporte desde el punto de vista del arte marcial, mientras que otros lo hacen para que no se pierda la tradición canaria. "Ojalá logremos alcanzar a deportes como el fútbol y seamos igual de reconocidos", aventuró García, quien precisó que se trata de un deporte "que no tiene edad ni sexo", y eso se ve precisamente reflejado en las personas que practicaron el juego del palo durante la mañana en Santa Cruz de Tenerife.

Mayor visibilidad

Muy cerca se encontraba la cancha de la bola canaria, donde la Federación Tinerfeña de Bola Canaria y Petanca se encargó de descubrir los secretos de esta práctica a todos aquellos que mostraron interés. El vicepresidente de la organización, Albert Cortés, indicó que "los niños son los que más se animan a probar suerte", aunque es complicado explicarles absolutamente todas las reglas de este deporte. Sin embargo, matizó que "lo importante es que lo disfruten para que, el día de mañana, les apetezca volver y aprender un poco más".

Celebró que esta práctica está creciendo poco a poco, y en Tenerife ya cuentan con 450 licencias. "Nuestro objetivo a corto plazo es ganar visibilidad porque lo que necesitamos son mejores infraestructuras", expresó Cortés, quien resaltó que la bola canaria "es un deporte familiar y por eso necesitamos un lugar en condiciones, y grande, donde poder encontrarnos todos".

Comida

Muy cerca de esta zona dedicada a los deportes autóctonos, en la Alameda del Duque de Santa Elena, la protagonista fue la comida con el Concurso de Comidas Típicas, para el que los participantes elaboraron impresionantes puestos en los que recrearon escenas del pasado de las Islas y donde, efectivamente, no faltaron los platos más típicos de la tierra. Reproducciones de casas coloniales con mesas plagadas de queso, frangollo, galletas o gofio amasado; cocinas antiguas con el caldero del potaje al fuego y la ropa tendida en una esquina u homenajes al mar con cazuelas de pescado salado fueron algunos de los tesoros que los participantes ofrecieron al jurado, que tuvo bastante difícil elegir el ganador.

La comida también fue protagonista en la calle de la Noria, que desde el viernes día 29 reúne puestos de todas las Islas que están ofreciendo auténticos mangares a todos aquellos comensales que quieran disfrutar de la gastronomía canaria ante un barril empleado a modo de mesa. Vinos de Lanzarote, la mejor tarta de queso de Canarias o paellas de gofio dulce son algunos de los platos que resumen los sabores de las ocho islas Canarias.

Animales

Este banquete estuvo amenizado, durante toda la mañana, de parrandas improvisadas que cantaban mientras la gente comía y bebía. Los niños, además, volvieron a ser protagonistas de la exhibición de razas autóctonas, puesto que los perros, los camellos los cochinos o las vacas hicieron las delicias de los más pequeños de la casa, los encargados, este 30 de mayo, de mantener viva la esencia del Archipiélago.