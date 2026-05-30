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El mensaje de Pedro Sánchez por el Día de Canarias: "Orgullosa de sus raíces y abierta al mundo"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este viernes a su llegada a un acto en el Instituto Cervantes.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este viernes a su llegada a un acto en el Instituto Cervantes. / ZIPI ARAGON / EFE

La Provincia

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Las Palmas de Gran Canaria

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, felicitó este sábado a los canarios con motivo de la celebración del Día de Canarias, una jornada en la que el Archipiélago conmemora su autonomía y su identidad como comunidad.

A través de un mensaje publicado en su perfil oficial de la red social X, Sánchez definió a Canarias como una tierra "orgullosa de sus raíces y abierta al mundo".

El jefe del Ejecutivo también puso en valor el papel de las Islas como punto de conexión entre continentes y culturas, destacando que se trata de un territorio donde la diversidad forma parte de la vida cotidiana y se vive con naturalidad.

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La felicitación institucional se suma a los actos organizados este 30 de mayo en todo el Archipiélago con motivo de la celebración del Día de Canarias.

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