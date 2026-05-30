Fernando Martín: "Dulce fue la arquitecta intelectual sobre la que se apoyaron muchos de mis sueños"

El arquitecto Fernando Martín Menis (Premio Canarias Internacional 2026) fue el encargado de agradecer en nombre de todos los premiados los galardones entregados este sábado. Sin abandonar esa labor principal para la que fue escogido, su discurso estuvo marcado por la continua emoción hasta desembocar en el recuerdo a la que fue su compañera vital Dulce Xerach, fallecida de manera repentina en Madrid el pasado septiembre.

"Nada de lo que hoy se premia habría tenido la misma solidez sin ella", ha afirmado Fernando Martín tras recuperar un hilo de aliento animado por la ovación espontánea que recorrió el Auditorio Alfredo Kraus desde que nombró, al final del discurso, a Dulce, "la arquitecta intelectual sobre la que se apoyaron" muchos de los sueños perseguidos y alcanzados por el homenajeado.

"Compartir la identidad"

Visiblemente emocionado durante toda su intervención, el arquitecto canario ha ensalzado "el conocimiento generado" en el Archipiélago, al que ha atribuido "un valor universal". En ese contexto, ha afirmado que los proyectos realizados "fuera de las Islas" sirven de vehículo para "compartir la identidad y el saber hacer de Canarias con otros contextos culturales, contribuyendo al diálogo entre comunidades".

Ha destacado la "necesidad" del trabajo que desarrollan sus compañeros de premio, la Fundación Canaria MAIN (Premio Canarias de Acciones Altruistas y Solidarias 2026) y el humorista gráfico e ilustrador José Luis Padilla Morilla, Padylla (Premio Canarias de Comunicación 2026) y ha puesto el acento en la confluencia de los tres en ese punto. Además, ha extendido su felicidad por compartir galardón con los anteriores a los otros doce distinguidos con otras tantas Medallas de Oro de Canarias.

Entender el medio

Martín Menis se ha confesado perseguidor de una "arquitectura necesaria" nacida "de la razón, pero también de la emoción". Y siempre partiendo de un proceso de escucha que considera esencial para la consecución del objetivo. "Antes de dibujar, hay que entender el lugar: sus materiales, su clima, su historia y su sociología", ha detallado.

El arquitecto tinerfeño ha definido su trabajo como "un eco de lo que Canarias ya expresaba antes" de venir él al mundo. El hecho de haber nacido en esta tierra le ha enseñado, ha asegurado, "a respetar los límites y a entender que los recursos son finitos", fronteras que ha destacado como más inviolables que nunca "ante la emergencia climática".

"Una gran responsabilidad"

Sobre el carácter internacional que tiene el premio alcanzado, ha confesado que viajar -profesionalmente- llevando una mochila con "el nombre de Canarias por el mundo" supone tanto "un privilegio" como "una gran responsabilidad". A eso ha añadido el "compromiso de continuidad" que encierra el reconocimiento alcanzado este sábado.

"Nos marchamos con la responsabilidad de seguir trabajando, sabiendo que el valor de una obra, una viñeta o una acción social se miden por el bien que producen en los demás", ha afirmado. Es decir, la espectacularidad de, en su caso, un edificio, un parque o un barrio, de poco vale si no satisface una necesidad social.

Emoción y duelo

El "alumno de esta tierra volcánica", tal y como se ha definido a sí mismo Fernando Martín, navegó desde el inicio entre las líneas de su discurso en un elevado estado de emoción. Sabía de que tenía que llegar a un último párrafo tan necesario como difícil de abordar.

En él le esperaban su Dulce amada y el ánimo de un pueblo que ha querido compartir con él la desazón que provoca la ausencia de quien ocupa para siempre una parte importante de la política cultural del Archipiélago.