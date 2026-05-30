Hablar de Clipper es hablar de Canarias. De reuniones familiares, verbenas, tenderetes, playas, caminatas, carnavales, romerías y pequeños momentos cotidianos que forman parte de la memoria emocional de varias generaciones.

Porque Clipper no quiere un cumpleaños de nostalgia, sino celebrar un cumpleaños con una marca canaria icónica, viva, cercana y actual, presente en el día a día de las islas.

Marca canaria en evolución

Durante siete décadas, Clipper ha crecido junto a Canarias manteniendo su esencia: cercanía, autenticidad, alegría e identidad canaria. Hoy, ese legado se refuerza con una clara apuesta por la innovación en bebidas, la sostenibilidad y la conexión con nuevas generaciones.

En este contexto, Ida Vega, directora de Marketing, Trade Marketing y Comunicación de Ahembo, subraya el papel de la marca como un activo emocional y cultural en evolución constante:

“Clipper es una marca que ha sabido mantenerse relevante porque ha crecido con Canarias, escuchando a sus consumidores y adaptándose a nuevas generaciones sin perder su esencia. Este 70 cumpleaños no es solo una celebración, es una reafirmación de nuestro compromiso con seguir innovando desde lo cercano y lo auténtico.”

Clipper es, además, una marca transversal, sin edad, que forma parte de la vida de distintas generaciones al mismo tiempo, conectando tanto con el consumo familiar como con los nuevos espacios culturales y sociales de Canarias.

Felices Clipper: 70 años de sabor canario, identidad y tradición en Canarias / La Provincia

En esa conexión con las nuevas generaciones, Clipper estará por tercer año consecutivo presente en la TLP Tenerife 2026, uno de los principales eventos tecnológicos y de ocio digital del archipiélago, reforzando su vínculo con la cultura digital, el gaming y el talento joven.

También lo hace en iniciativas como “Canarias Tiene el Flow”, celebrada el pasado 14 de mayo en La Riviera (Madrid), donde Clipper apoya el impulso de la escena urbana canaria y a los artistas que están dando voz a una nueva generación creativa del archipiélago.

Asimismo, la marca mantiene su presencia en el ecosistema cultural joven a través de otras plataformas deportivas, sociales y culturales consolidando su papel como marca cercana, urbana y conectada con el pulso creativo de Canarias.

Celebración del 70 cumpleaños de Clipper

Para esta ocasión, Clipper ha lanzado una edición especial “70 CUMPLEAÑOS”, con un diseño conmemorativo que celebra siete décadas de historia compartida con Canarias.

Futuro desde la innovación

En esta evolución, Gonzalo Medina, director general de Ahembo, propietaria de Clipper, pone el foco en el futuro de la marca desde la innovación en Canarias y la sostenibilidad:

“Este 70 cumpleaños es también una declaración de futuro. Clipper sigue creciendo a través de la innovación, la sostenibilidad y la creación de nuevas oportunidades desde Canarias hacia el mundo.”

En este contexto destaca la reciente entrada de la marca junto a Destilerías Arehucas en la categoría de ready to drink (RTD), con el primer RTD 100% español y canario, un producto pionero en el mercado de bebidas-

Este lanzamiento surge de la unión de dos industrias canarias que demuestran una forma de hacer sin complejos: empresas canarias pioneras, con ambición, visión global y capacidad de innovar desde el archipiélago hacia nuevas categorías de consumo.

Mucho más que un refresco

Ahembo, empresa canaria propietaria y embotelladora de Clipper, además de embotelladora de marcas de PepsiCo y Suntory y distribuidora de Cervezas Victoria, entre un extenso portafolio de primeras marcas de bebidas, ha convertido a Clipper en mucho más que un refresco.

En su 70 cumpleaños, Clipper sigue creciendo junto a Canarias como una marca icónica, transversal y atemporal, que mira al futuro con innovación, sostenibilidad y orgullo de origen. Porque, después de 70 años, Clipper sigue siendo parte de Canarias.