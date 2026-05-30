Comienza la carrera electoral en Canarias con la guerra por conquistar los barrios

La carrera electoral hacia 2027 ya ha comenzado en Canarias y lo hace con una estrategia compartida por casi todas las formaciones: el trabajo «a ras de suelo». Mientras los partidos tradicionales ultiman sus estructuras internas, la nueva plataforma Primero Canarias ha dado el pistoletazo de salida de forma disruptiva, llenando las calles de vallas publicitarias para combatir el «ruido» que se avecina.

La formación gestada tras la ruptura de distintos alcaldes de Gran Canaria de Nueva Canarias, liderada por Teodoro Sosa (Gáldar) y Óscar Hernández (Agüimes), ha decidido ser la más madrugadora por una cuestión de supervivencia de marca. Al ser una opción política nueva, ha lanzado una campaña, a un año de las elecciones autonómicas, insulares y locales previstas para mayo de 2027, para darse a conocer antes de que el ruido electoral sea «ensordecedor». Buscan ser disruptivos y aprovechar los momentos en los que el resto de partidos permanece todavía en silencio.

Primero Canarias , ya en vallas

La estrategia se mantendrá de forma sostenida hasta diciembre, combinando publicidad exterior con campañas online y programática para buscar perfiles específicos de votantes. Sus figuras visibles, como Teodoro Sosa –quien se perfila para el Cabildo grancanario y el Congreso– y Óscar Hernández –para el Parlamento de Canarias–, proyectan una imagen de firmeza en la reclamación de los derechos de las Islas con mensajes como: «primero lo nuestro».

Pactos con CC para el Congreso

Primero Canarias negocia la creación de un bloque nacionalista unificado para concurrir al Congreso en las elecciones generales. Actualmente mantiene un proceso abierto de reuniones con Coalición Canaria (CC) para explorar la posibilidad de presentar candidaturas conjuntas, con el objetivo de lograr un grupo parlamentario propio en Madrid que permita reforzar la defensa de los intereses del Archipiélago.

CC: Trabajo de tierra y escucha

Para Coalición Canaria, que también ha dado el pistoletazo de salida a la carrera hacia 2027, la clave reside en lo que denominan «trabajo de tierra»: la capacidad de movilizar barrio a barrio, algo que consideran una de sus principales fortalezas frente a otras formaciones más dependientes de las «olas» políticas estatales.

El Consejo Político Nacional de Coalición Canaria acaba de aprobar la estructura orgánica de la campaña para los comicios de 2027, bajo la dirección de José Miguel Barragán, portavoz del grupo nacionalista en el Parlamento y un histórico en la organización electoral del partido. La formación centrará buena parte de su estrategia en buscar el voto «a ras de suelo, casa por casa", reivindicando ante Madrid que «Canarias se respeta», expone Barragán.

Fernando Clavijo, candidato a la Presidencia

El partido ha marcado el 3 de octubre como fecha límite para elegir a su candidato a la Presidencia del Gobierno, un proceso en el que Fernando Clavijo cuenta con un amplio respaldo interno para repetir candidatura. Para CC también es de suma importancia fortalecer el espacio nacionalista mediante una alianza estratégica con Primero Canarias, contemplando listas conjuntas tanto para el Congreso como para determinadas instituciones locales y autonómicas, precisa Barragán.

El secretario de Organización de CC, David Toledo, pone el foco en el valor del despliegue territorial tradicional del partido: «Ese proceso de escucha y de conocimiento personal, más allá de lo que digas en las redes, es un valor muy importante».

Respecto al Gobierno central, CC supedita su apoyo al cumplimiento del llamado ‘decreto Canarias’ y observa con atención la estabilidad del Ejecutivo de Pedro Sánchez para calibrar el alcance de su respaldo parlamentario.

El PP, contra la corrupción

El Partido Popular dio el pasado 16 de mayo el pistoletazo de salida de la carrera hacia las próximas elecciones generales, autonómicas y locales, una cita con las urnas que, según proclamó su responsable de campaña, Carlos Ester, debe servir al partido para «gobernar en Canarias» y, especialmente, en Gran Canaria. De hecho, el acto contó con la presencia del secretario general nacional, Miguel Tellado, así como de dirigentes institucionales y orgánicos del partido y expresidentes regionales como José Manuel Soria, Asier Antona y Australia Navarro.

Ester está convencido de que «esta es la campaña del Partido Popular, la campaña en la que ganará», insistiendo en la lucha «contra las mafias, la corrupción y Pedro Sánchez».

Manuel Domínguez, candidato

La formación trabajará además para que Manuel Domínguez, actual vicepresidente del Gobierno de Canarias, se convierta en el próximo presidente autonómico y para que Alberto Núñez Feijóo alcance la Presidencia del Ejecutivo central. Su estrategia pasará, como en otras formaciones canarias, por reforzar la cercanía y el «pie de calle», con una política de «acento canario» centrada en el sector productivo, autónomos, vivienda y empleo.

El PSOE, con Ángel Víctor Torres

El PSOE basará igualmente su estrategia en un intenso «puerta a puerta», apoyándose en la gestión de sus alcaldes y en la imagen de Ángel Víctor Torres, expresidente canario y actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, para abordar cuestiones como la vivienda, la sanidad o el coste de la vida, según expone la secretaria de Organización, Nira Fierro.

El próximo 27 de junio el Comité Federal fijará el calendario de primarias mediante el que la militancia elegirá a sus representantes, aunque en el partido se da prácticamente por hecho que, salvo sorpresa, Torres volverá a encabezar la candidatura a la Presidencia del Gobierno de Canarias.

Apoyo al calendario de Sánchez

Fierro defiende una campaña «muy aterrizada en la realidad de los canarios», centrada en la cesta de la compra, la vivienda y los servicios públicos. La estrategia será muy «vecino a vecino» y la organización considera que la combinación de «alcaldes más Ángel Víctor Torres» será una de las claves del próximo ciclo electoral.

Al mismo tiempo, el PSOE mantiene plena sintonía con el calendario político diseñado por Pedro Sánchez y defiende que las elecciones generales deben celebrarse en julio de 2027.

NC-BC, rearmar la organización

Nueva Canarias - Bloque Canarista (NC-BC) se reivindica como la «principal oposición» al actual pacto de gobierno en Canarias (CC-PP) y ha iniciado un proceso de renovación de sus asambleas locales para movilizar a su militancia y rearmar la organización tras la ruptura interna que dio origen a Primero Canarias, explica Ayoze Corujo, secretario de Organización.

La formación aprobará en septiembre su reglamento electoral, y tiene claro que centrará buena parte de sus propuestas en la sanidad, la vivienda y la limitación al desarrollismo turístico. La organización trabaja además en un proceso de diálogo para tratar de conformar un frente amplio con fuerzas de la izquierda canaria, entre ellas Podemos e Izquierda Unida.

En Vox Canarias aseguran que en estos momentos trabajan en la planificación y coordinación de las distintas acciones y líneas de actuación de cara a los próximos escenarios electorales, en coordinación con la dirección nacional del partido.