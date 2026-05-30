'Casi alguien' cuestiona en Bibli la identidad a través del retrato y el autorretrato

El rostro se sitúa en el centro del debate contemporáneo sobre identidad, memoria y representación a través de la nueva propuesta expositiva de la Galería Bibli, Casi alguien. La muestra colectiva, que se podrá visitar en Santa Cruz de Tenerife hasta el próximo 31 de julio, reúne las propuestas de Teresa Correa, Pedro González, Moneiba Lemes, Fernando Martín Godoy y Cristina Temes. Con esta propuesta, el espacio cultural quiere capturar la semejanza a través de una revisión crítica del retrato y el autorretrato, que en esta ocasión se presentan como dispositivos abiertos, inestables y profundamente atravesados por el contexto social y político.

Casi alguien reúne, de este modo, a artistas de distintas generaciones cuyas obras dialogan entre sí, aunque desde perspectivas diversas. No obstante, todas estas miradas se encuentran conectadas por una inquietud común, la de cuestionar la construcción de lo identitario. El gerente de la Galería Bibli, Fernando Pérez, indica que en esta propuesta lo que atraviesa todas las piezas "es la idea del retrato, el autorretrato, la identidad, lo identitario, y las maneras de evitar la representación entendida como algo fijo". En esa línea, el proyecto se configura como un espacio de reflexión más que de afirmación, donde cada pieza abre interrogantes en lugar de ofrecer certezas.

Coincidencias y diferencias

El recorrido propone un desplazamiento deliberado respecto a la imagen del rostro como superficie estable. Aquí, el retrato se fragmenta, se deforma o incluso desaparece. "Me interesa que se establezcan diálogos entre artistas de diferentes edades, pero que comparten ciertos hilos en común", señala Pérez, quien ha seleccionado obras que tensionan los límites entre lo íntimo y lo colectivo, como es el caso de las piezas de Cristina Temes o Moneiba Lemes.

Entre los nombres destacados figura Teresa Correa, cuya pieza Autorretrato con Teresa (2000) se erige como uno de los núcleos simbólicos de la exposición. La obra presenta la imagen de un cráneo de mujer aborigen al que la artista 'presta' su mirada, generando así una perturbadora transferencia de identidad. La fotografía se inscribe en la tradición de las vanitas contemporáneas y propone una reflexión sobre la muerte como continuidad simbólica. "Es una de las imágenes más importantes de su carrera", recuerda Pérez, quien destaca la potencia visual de la pieza y su capacidad para activar un diálogo entre pasado y presente.

Construcción híbrida

También adquiere relevancia la obra de Cristina Temes, que construye un autorretrato a partir de moldes de su propio rostro intervenidos con fragmentos de revistas del corazón. La pieza remite al mito de Frankenstein y plantea la identidad como una construcción híbrida, atravesada por modelos externos y aspiraciones sociales. El resultado es una imagen inquietante que oscila entre el deseo de transformación y la imposibilidad de escapar del propio cuerpo.

La exposición abre, no obstante, con una selección de tres retratos de Pedro González realizados durante su etapa como alcalde de La Laguna entre 1979 y 1986. Estas obras, menos conocidas dentro de su producción, revelan una dimensión más introspectiva del artista. "Son retratos casi monstruosos, profundamente psicológicos", afirma Pérez, quien añade que "no hay una representación fiel, sino una caída de la máscara social". Pintados en horarios nocturnos, en medio de una intensa actividad política, estas tres obras reflejan una tensión entre la vida pública del autor y la necesidad de expresión personal.

Problemas actuales

El discurso expositivo se amplía con las piezas de Moneiba Lemes, centradas en la representación de masas. Inspiradas en las manifestaciones del 15M, sus obras diluyen la identidad individual a través de la acumulación de cuerpos anónimos por lo que el retrato se transforma en un fenómeno colectivo.

Una de las piezas de Fernando Martón Godoy en la muestra 'Casi alguien'. / Arturo Jiménez

Otra de las obras más impresionantes es la de Fernando Martín Godoy, titulada Número primos, que presenta una genealogía ficticia construida a partir de retratos de desconocidos. La instalación, concebida durante el contexto del Brexit -el artista grancanario vive en Londres-, aborda las tensiones en torno a la migración y la pertenencia. "Nadie es importante y todos somos iguales frente a todo", resume Fernando Pérez. La pieza, organizada jerárquicamente a modo de árbol familiar, cuestiona las nociones tradicionales de comunidad y propone una identidad construida desde la experiencia del desplazamiento. No obstante, las piezas se pueden adquirir de manera individual, tras lo cual el artista se encarga de realizar una nueva obra que sustituya a la anterior.

Más allá del reflejo

La exposición se articula, en conjunto, como una exploración del retrato más allá de la representación literal. En este contexto, el rostro deja de ser un simple reflejo para convertirse en un campo de tensión donde convergen múltiples capas, como la memoria, la historia, los medios de comunicación y las experiencias personales, que se entrelazan en imágenes que desafían al espectador. Tal y como insiste Fernando Pérez, lejos de ofrecer respuestas cerradas, la muestra se presenta como un espacio de interrogación porque "la identidad no es algo fijo, sino algo que se construye, se desplaza y se redefine constantemente".