Canarias destina 350.000 euros para impulsar asociaciones de mujeres y proyectos de igualdad

Las asociaciones de mujeres de Canarias ya pueden optar a una nueva convocatoria de ayudas impulsada por el Instituto Canario de Igualdad (ICI). El organismo ha destinado 350.000 euros a subvenciones dirigidas a promover la participación social de las mujeres y reforzar el trabajo de las entidades que defienden sus derechos en el Archipiélago.

La iniciativa busca fortalecer el movimiento asociativo femenino, apoyar proyectos de sensibilización e igualdad y favorecer la difusión del pensamiento feminista y de la historia de las mujeres en Canarias.

Ayudas para fortalecer el movimiento asociativo

La convocatoria, publicada en el Boletín Oficial de Canarias, permanecerá abierta hasta el próximo 17 de junio y está dirigida a asociaciones y federaciones sin ánimo de lucro que trabajen en la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres o en la defensa de los derechos de las mujeres.

Las entidades beneficiarias deberán tener su domicilio social en Canarias, desarrollar su actividad en las Islas y contar con una composición en la que, al menos, el 80 % de las personas asociadas sean mujeres.

El objetivo es facilitar tanto el funcionamiento ordinario de estas organizaciones como el desarrollo de iniciativas relacionadas con la igualdad, la participación ciudadana y la sensibilización social.

Proyectos centrados en igualdad y derechos

Entre las actuaciones subvencionables figuran proyectos destinados a divulgar los derechos de las mujeres desde una perspectiva diversa, promover la participación social femenina, recuperar la memoria histórica del movimiento de mujeres y fomentar el conocimiento del pensamiento feminista.

Asimismo, se apoyarán acciones orientadas a combatir las desigualdades de género y a impulsar una mayor concienciación social sobre la igualdad entre mujeres y hombres.

Solicitudes hasta el 17 de junio

Todo el procedimiento se realizará de forma telemática a través de la sede electrónica del Gobierno de Canarias. Las entidades podrán presentar una solicitud por cada proyecto que deseen desarrollar.

Las actuaciones financiadas deberán ejecutarse entre el 1 de enero y el 15 de noviembre de 2026, mientras que la justificación de las ayudas deberá presentarse antes del 30 de noviembre del mismo año.

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Con esta convocatoria, el Instituto Canario de Igualdad busca seguir reforzando el papel de las asociaciones de mujeres como agentes clave en la construcción de una sociedad más igualitaria y participativa en el Archipiélago.