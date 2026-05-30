Binter destaca la belleza de las ocho islas a través de la mirada de sus pasajeros para celebrar el Día de Canarias

Binter se ha sumado un año más a la celebración del Día de Canarias llevando el orgullo de las Islas a miles de metros de altura. Durante la jornada del 30 de mayo, la aerolínea sorprendió a sus pasajeros con un detalle muy especial: unos originales llaveros con paisajes de las ocho islas canarias, realizados con las imágenes ganadoras del concurso fotográfico `La foto que compartimos´ y que ilustran su campaña por el día de la Comunidad Autónoma. Con esta iniciativa, Binter pone en valor la belleza e identidad del Archipiélago a través de la mirada de los pasajeros y el equipo de la propia compañía.

Como ya es habitual en esta fecha tan especial, la tripulación lució elementos típicos de la vestimenta tradicional de las islas, como el fajín o el bonete canario, para compartir con quienes viajaban a bordo una parte de la esencia canaria en una fecha tan señalada, como muestra de su determinación por generar valor para la sociedad más allá del transporte de pasajeros y garantizar una conectividad de calidad.

Con estas acciones, Binter culmina un programa de actos con los que ha querido celebrar la unidad, identidad, riqueza y excelencia de lo canario, como hace en cada uno de sus vuelos con su #ModoCanario de volar, y que también ha incluido la colaboración con actividades realizadas durante el Mes de Canarias en Madrid, como el festival Canarias tiene el flow, que llenó la Sala Riviera del ritmo de los artistas emergentes del archipiélago; la romería celebrada por la Casa de Canarias; y el tardeo organizado por la Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias, con jóvenes de entre 18 y 30 años nacidos y empadronados en las islas que trabajan o estudian en la capital.

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Otra iniciativa que refleja el compromiso de Binter con el Archipiélago es su implicación en el proyecto del Gobierno regional Talento Canario, que impulsa y visibiliza el capital humano de Canarias a través de piezas audiovisuales, que están disponibles para los pasajeros en su canal de entretenimiento a bordo.