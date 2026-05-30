Bediesta se hacen con la luchada institucional

El Club de Lucha Bediesta (La Palma) ganó la luchada institucional celebrada en el terrero Martín, en el municipio herreño de El Pinar, tras imponerse al Club de Lucha Guamasa (Tenerife) por 12-8. El enfrentamiento tuvo además un valor competitivo añadido: correspondía a la penúltima jornada de la fase regular del Torneo DISA Gobierno de Canarias de Primera Categoría masculina, por lo que el resultado contaba para la clasificación del campeonato. El combate, planteado como una cita especialmente atractiva para el público herreño, dejó una imagen de luchada intensa y con ritmo, en la que el conjunto palmero supo gestionar mejor los momentos decisivos para cerrar la noche con victoria.

Más allá del marcador, la principal singularidad de esta edición es que, por segundo año consecutivo, la luchada institucional se celebró con carácter oficial, es decir, integrada en una competición regular y protagonizada por clubes. Este modelo toma el relevo del formato tradicional ligado al Día de Canarias, basado durante años en luchadas entre combinados insulares, y apuesta por un evento que combine simbolismo institucional con exigencia deportiva real. En este contexto, Bediesta y Guamasa suceden a los equipos que el año pasado estrenaron esta fórmula competitiva, confirmando la voluntad de dar continuidad a un esquema que sitúa a la lucha canaia en primer plano durante las celebraciones del calendario autonómico.

III Semana Canaria de Juegos y Deportes Tradicionales

La luchada institucional en El Pinar sirvió también como clausura de la III Semana Canaria de Juegos y Deportes Tradicionales, una iniciativa impulsada por el Gobierno de Canarias a través de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, en colaboración con la Federación de Lucha Canaria. La cita actuó igualmente como colofón del calendario organizado con motivo del Mes de Canarias.

Poli Suárez felicita a Sara Monteiro. / LA PROVINCIA / DLP

La noche reservó un espacio destacado para la lucha canaria femenina con un campeonato de luchadoras destacadas. En semifinales, se enfrentaron Lucía Herrera (CL Guamasa, Tenerife) y Lorena Mateo (CL Santa Rita, Gran Canaria), por un lado, y Cristina Rodríguez (CL Tenercina, La Palma) con Sara Monteiro (CL Unión Tetir, Fuerteventura), por otro. La final coronó a Sara Monteiro, que se proclamó campeona tras imponerse a Lucía Herrera.

La inclusión de esta competición en el programa refuerza el papel creciente de la modalidad femenina en los grandes eventos, y contribuye a normalizar su visibilidad dentro de las citas con mayor atención pública y simbólica.

Antes del inicio de los enfrentamientos, la luchada institucional incorporó un acto de reconocimientos promovido por la Federación de Lucha Canaria. La ceremonia distinguió la trayectoria de expresidentes de la Federación y realizó un reconocimiento especial a Francis Pérez, Pollito de La Frontera, entregado por el consejero de Deportes, Poli Suárez.

Asimismo, se entregaron distinciones vinculadas a federaciones insulares a personas que han contribuido al crecimiento y fortalecimiento de la lucha canaria en sus respectivas islas. También fueron reconocidos los clubes participantes, la campeona y finalista del desafío femenino, instituciones colaboradoras y representantes del ámbito arbitral. El mensaje de fondo fue claro: la lucha canaria se sostiene en una red de compromiso colectivo que permite preservar y transmitir una de las principales señas de identidad deportivas y culturales del Archipiélago.

Sara Monteiro, campeona

La III Semana Canaria de Juegos y Deportes Tradicionales se concibió como un itinerario por distintas islas para acercar a la comunidad educativa y a la ciudadanía modalidades representativas del patrimonio deportivo canario. La programación arrancó el 22 de mayo en Santa Cruz de La Palma, con un acto inaugural que reunió a cerca de medio millar de escolares de escuelas unitarias en torno a talleres y exhibiciones de distintas disciplinas tradicionales vinculadas a la identidad canaria.

Poli Suárez, junto a Pollito de La Frontera / LA PROVINCIA / DLP

Dos días después, la bahía de Las Palmas de Gran Canaria acogió un encuentro entre las dos modalidades de vela latina canaria —barquillos y botes—, recuperando una cita que no se celebraba desde hacía ocho años. Posteriormente, en Lanzarote, alrededor de ochenta escolares del CEIP Antonio Zerolo participaron en una actividad de vela latina de barquillos en el Centro Insular de Deportes Náuticos de Playa del Cable.

La Gomera y Tenerife tomaron el relevo en jornadas posteriores: en San Sebastián de La Gomera, el entorno de la Torre del Conde acogió una muestra de juegos tradicionales con presencia de modalidades como lucha canaria, pina, juego del palo o bola canaria, con especial protagonismo para la pelotamano. En Tenerife, la Casa del Ganadero de La Laguna sirvió de escenario para acercar al alumnado a disciplinas como el arrastre de ganado, la lucha del garrote o los levantamientos de arado y piedra, mediante exhibiciones y actividades divulgativas. n