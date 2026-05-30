Astrid Pérez, presidenta del Parlamento de Canarias: «Canarias debe defender sus intereses y singularidades al margen de las mayorías de Madrid»

Estamos ya en la recta final de la legislatura y a un año de las elecciones autonómicas. ¿Qué valoración hace del trabajo desarrollado por el Parlamento de Canarias durante este periodo?

Ha sido una legislatura muy intensa, con un importante incremento de la actividad parlamentaria y legislativa, pero también con una institución más abierta y conectada con la sociedad canaria. Se han impulsado normas en materias fundamentales como vivienda, transporte o empleo público, siempre con la voluntad de responder a problemas reales de la ciudadanía.

Además, hemos reforzado el papel del Parlamento como espacio de debate social. Colectivos y asociaciones han participado en jornadas y encuentros participando en el debate político y social de las islas. También hemos trabajado para poner en valor el patrimonio artístico de la institución, restaurando obras e incorporando nuevas piezas, como la escultura de Paco Curbelo que representará a La Graciosa en el hall del Parlamento, un patrimonio que también se puede ver en una visita virtual que hemos creado.

Cuando asumió la Presidencia de la Cámara, ¿qué objetivos se marcó y cuáles considera que ha logrado cumplir?

Mi principal objetivo fue acercar el Parlamento a la ciudadanía y hacerlo más accesible y comprensible.

Hemos eliminado barreras para las personas con discapacidad auditiva y hemos llevado la actividad institucional a distintas islas mediante encuentros con colectivos sociales. También hemos impulsado iniciativas innovadoras, como videopodcast, para explicar de forma más cercana algunos de los grandes retos de Canarias.

Usted ha liderado instituciones muy diferentes, como el Ayuntamiento de Arrecife y ahora el Parlamento de Canarias. ¿Qué diferencias esenciales existen entre la política municipal y la política autonómica?

La política municipal tiene una relación mucho más inmediata con la vida de la gente. En un ayuntamiento los problemas llegan con nombres y apellidos y con una urgencia concreta. En el Parlamento se trabaja desde una visión más amplia.

Son responsabilidades distintas, una ejecutiva y otra legislativa, pero ambas requieren cercanía y escucha.

Muchas veces la ciudadanía percibe el Parlamento como una institución lejana. ¿Existe todavía un importante desconocimiento social sobre la función real que desempeña la Cámara?

Sí, todavía existe cierto desconocimiento sobre el trabajo parlamentario. Por eso hemos apostado por la transparencia y la pedagogía institucional. El Parlamento no debe ser una institución lejana, sino el lugar donde se debaten asuntos que afectan a la vida de los canarios.

Como lanzaroteña, ¿cree que las islas no capitalinas siguen reclamando una mayor voz dentro de Canarias?

Las islas no capitalinas siempre han reivindicado una mayor visibilidad y eso es lógico en un territorio fragmentado. No es solo una cuestión política, sino también de equilibrio territorial y de igualdad de oportunidades.

Todavía hay que seguir trabajando para que ninguna isla quede en segundo plano por su tamaño o peso demográfico.

¿Qué medidas cree necesarias para garantizar un desarrollo más equilibrado del archipiélago?

Es fundamental garantizar igualdad de oportunidades vivan donde vivan los ciudadanos. Me preocupa que la cesta de la compra sea hasta un 20% más cara en las islas no capitalinas, la falta de especialistas en hospitales o el descenso de población. Si hablamos de nuestras diferencias con el resto de España tengo claro que Canarias debe tener valentía para seguir defendiendo los intereses de nuestra gente con independencia de las mayorías electorales del Gobierno español y priorizando nuestra singularidad.

Usted ocupa también la Presidencia de la Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales de Europa. ¿Qué papel puede jugar Canarias dentro del contexto europeo actual?

Canarias tiene una posición estratégica en Europa como región ultraperiférica. Debemos seguir defendiendo nuestros intereses con acciones concretas. Como presidenta de la CALRE impulsé un manifiesto aprobado por unanimidad para que Europa tenga en cuenta en su nuevo presupuesto las especificidades de cada territorio. Sin la financiación de Europa Canarias lo pasaría muy mal.

¿Se plantea optar a alguna candidatura, asumir nuevas responsabilidades institucionales o contempla regresar al ejercicio de la abogacía?

Ahora mismo mi prioridad es seguir trabajando desde la responsabilidad que tengo. Siempre he entendido la política como un servicio público y seguiré estando donde pueda ser útil a Canarias, la decisión es de mi partido.

¿Qué legado le gustaría dejar como presidenta del Parlamento de Canarias?

Me gustaría que esta etapa se recordara por haber acercado el Parlamento a la ciudadanía, modernizado la institución y reforzado su papel como espacio de diálogo y consenso para Canarias.