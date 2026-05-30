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Ángel Víctor Torres elogia el carácter resiliente del pueblo canario en su día: "Un pueblo que siempre brega"

El ministro destaca que Canarias es una tierra de historia, solidaridad y futuro que afronta las adversidades dando siempre lo mejor de sí

Ángel Víctor Torres reivindica el espíritu de lucha de los canarios en el 30 de mayo

Ángel Víctor Torres reivindica el espíritu de lucha de los canarios en el 30 de mayo / GOBIERNO DE CANARIAS

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, felicitó este sábado a los canarios con motivo del Día de Canarias y puso en valor el carácter de un pueblo que, según destacó, "siempre brega" ante las dificultades y ofrece "lo mejor de sí" en los momentos más complejos.

A través de un mensaje publicado en la red social X, Torres aseguró que el Archipiélago tiene "muchas razones para celebrar con orgullo su día" y reivindicó la identidad de una tierra marcada por su historia, sus tradiciones y su capacidad de mirar al futuro.

El ministro definió a Canarias como una comunidad donde conviven la solidaridad, la humanidad, la empatía y la innovación, subrayando que la condición insular y la distancia geográfica han contribuido a forjar un carácter resiliente entre sus habitantes.

Asimismo, recordó una de las estrofas del himno de Canarias para destacar que las Islas son un archipiélago que "lucha con nobleza" y que mantiene vivo el deseo de paz y convivencia.

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Torres concluyó su mensaje trasladando su felicitación a todos los canarios con motivo de la celebración del 30 de mayo, una jornada que conmemora la constitución del primer Parlamento de Canarias en 1983.

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