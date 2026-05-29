Leticia Quintana, ilustradora canaria: «Miramos para fuera y en las Islas hay gente buena»

Desde antes incluso de saber que existía una profesión llamada ilustración, Leticia Quintana ya caminaba sin saberlo hacia ella. De niña su refugio estaba en una mesa, un lápiz, algunos colores y cualquier superficie en blanco donde poder volcar todo aquello que le rondaba por la cabeza. Dibujar era su forma de estar en el mundo, su lugar de calma, de juego y de desconexión. «Yo no sabía ni lo que era ser ilustradora, pero desde muy pequeña era con lo que me entretenía y pasaba las horas», recuerda con nostalgia. Aquella pasión temprana era tan constante que en casa llegó a convertirse casi en una seña de identidad. «Mi madre decía que para ella era como no tener niña», cuenta entre risas, al recordar las largas horas que pasaba concentrada y absorbida por sus dibujos.‬

Durante años, Leticia entendió el dibujo como una afición, algo cotidiano, pero no necesariamente como un camino profesional. Fue un profesor de fotografía quien le abrió una nueva puerta al hablarle por primera vez del trabajo de los ilustradores. A partir de ese momento, aquella niña que dibujaba para entretenerse empezó a mirar su talento con otros ojos. La curiosidad la llevó a informarse y, finalmente, a matricularse en la Escuela de Arte de Las Palmas de Gran Canaria. Aunque anteriormente había cursado el Bachillerato de Artes, sintió que necesitaba una formación más específica. «Hice bachillerato de artes, pero no se centraba realmente en la ilustración y en el dibujo», afirma. Esa inquietud fue la que la empujó a dar el siguiente paso: comenzar el ciclo de Ilustración, donde por fin empezó a poner nombre, técnica y futuro a una vocación que la acompañaba desde la infancia.‬

Una de las ilustraciones de Leticia Quintana / E. D.

Cuando empezó a tomarse el dibujo de una forma más seria, sus primeras ilustraciones estuvieron muy marcadas por el manga, una influencia habitual entre quienes comienzan a descubrir el lenguaje visual desde edades tempranas. «Creo que empecé un poco como todos», reconoce. Con el paso del tiempo, sin embargo, aquel primer estilo fue transformándose. Leticia comenzó a acercarse al realismo y a experimentar con una mezcla entre este y el manga, buscando una manera propia de representar aquello que imaginaba. Esa evolución, lejos de detenerse, continúa todavía hoy. Actualmente, asegura que su estilo sigue siendo «poco definido», aunque, si tuviera que ponerle una etiqueta, lo describiría como algo «cuki». «Es un estilo mono, como muñequitos cabezones, tirando al cartoon», explica. ‬

Aunque actualmente no se dedica en exclusiva a la ilustración, Leticia continúa realizando encargos. Entre los trabajos que más le solicitan destacan las caricaturas, especialmente aquellas con un tono divertido y un estilo más amable y desenfadado. «A las familias les gusta verse muchas veces con este estilo un poco más mono y les hace gracia», recalca. Ese tipo de encargos le permite jugar con los rasgos, exagerar expresiones y transformar una imagen cotidiana en una versión más simpática y cercana.‬

También ha recibido peticiones alejadas de su estética habitual. «Me han pedido cosas del estilo del cómic americano», señala. Sin embargo, aunque no se cierra a experimentar con otros registros, reconoce que disfruta más cuando puede trabajar en propuestas acordes a su propio universo visual. ‬

Desde aproximadamente 2016, el trabajo de Leticia Quintana ha comenzado a abrirse paso más allá del papel y de la pantalla. Sus ilustraciones han estado presentes en festivales de manga y en distintas ferias del libro, como las de Las Palmas de Gran Canaria y Telde. En estos encuentros, sus dibujos no solo se muestran en formato póster. Leticia ha llevado sus ilustraciones a todo tipo de soportes: stickers, llaveros, tazas, camisetas, agendas e incluso cuadernos para pintar. ‬

Otra de las ilustraciones de Leticia Quintana / E. D.

No obstante, Leticia también se muestra muy crítica con la situación que se vive en las islas. «Es muy difícil crecer como artista en Canarias», asegura, debido a la poca visibilidad que reciben estos creadores. «Es necesario que se apueste por el trabajo de la gente de aquí, de Canarias, porque siempre miramos hacia fuera y aquí hay gente muy buena que también merece oportunidades», subraya.‬

Además, la inteligencia artificial es otra de las herramientas que, para ella, supone una amenaza. «Es muy frustrante, porque un trabajo que te ha llevado muchos años de estudio, de repente viene una persona que no se ha formado y, con cuatro palabras que le introduzca a la IA, ya obtiene un resultado», critica Leticia. Añade, además, que parte del público puede llegar a pensar que eso tiene «el mismo valor que lo que trabajas con tu propia mano». No obstante, entiende que se trata de un recurso más que existe, aunque insiste en que «sigue siendo frustrante».