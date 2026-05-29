Iberia Express celebra el Día de Canarias a bordo con sabores y detalles de las islas

Iberia Express celebrará mañana el Día de Canarias en sus vuelos directos a Fuerteventura, Gran Canaria, La Palma, Lanzarote y Tenerife con una acción especial dirigida a sus pasajeros.

La aerolínea, líder en las rutas entre Madrid y Canarias, contará con la colaboración de Plátano de Canarias y de los organismos turísticos de las islas a las que opera desde la capital española para ofrecer diferentes detalles a bordo con motivo de esta fecha.

Durante la jornada, la compañía entregará postales de bienvenida a Canarias a sus pasajeros. Además, en varias rutas se repartirán souvenirs y productos gastronómicos artesanales que reflejan la identidad y la riqueza culinaria del Archipiélago.

Entre los detalles previstos figuran recuerdos con forma de queso majorero de Fuerteventura, mantecados artesanales de La Molina de Lanzarote, gofio de millo del molino Buen-Lugar de Gran Canaria y miel de flores elaborada en la Destiladera de La Palma.

Asimismo, en colaboración con Plátano de Canarias, Iberia Express repartirá esta fruta en vuelos con destino a Tenerife y a otros puntos del Archipiélago.

En varias rutas se ofrecerán productos gastronómicos artesanales, como mantecados de La Molina de Lanzarote, gofio de millo del molino Buen-Lugar de Gran Canaria, o miel de flores de la Destiladera de La Palma / LP/DLP

Gastronomía canaria también en cabina Business

La compañía también ha querido hacer un guiño especial a la gastronomía canaria para sus clientes de cabina Business. Con motivo del Día de Canarias, incorporará una tapa de pulpo, papas arrugadas y mojo picón.

A esta propuesta se suma otro entrante que se sirve actualmente a bordo: una ensalada de alcachofa confitada, rúcula, aceituna y tomate cherry con aliño de mojo rojo.

Ambas elaboraciones han sido desarrolladas junto a su socio de catering, Do&Co, dentro de la apuesta de Iberia Express por la calidad y el producto de proximidad.

La aerolínea colabora con Plátano de Canarias y los turismos de Gran Canaria, Fuerteventura, La Palma, Lanzarote y Tenerife para entregar a sus pasajeros un detalle con motivo del Día de Canarias / LP/DLP

Más de 26 millones de pasajeros entre Madrid y Canarias

Desde el inicio de sus operaciones en 2012, Iberia Express ha transportado a más de 26 millones de pasajeros en sus rutas entre Madrid y Canarias, consolidando una conexión que funciona como un auténtico puente aéreo entre ambas regiones.

Durante la temporada de verano, que se prolongará hasta finales de octubre, la aerolínea ha reforzado su operativa con más frecuencias y una mayor variedad de horarios. El objetivo es facilitar los desplazamientos de residentes y visitantes durante los próximos meses y contribuir a la desestacionalización del turismo en el Archipiélago.

En este periodo, Iberia Express superará los 400 vuelos semanales entre Madrid y Canarias, mejorando la conectividad con todas las islas en las que opera: Gran Canaria, Tenerife Norte, Tenerife Sur, Lanzarote, Fuerteventura y La Palma.

La programación contempla hasta 11 vuelos diarios por sentido con Gran Canaria, hasta 13 con Tenerife, hasta tres con Lanzarote y Fuerteventura, y hasta dos con La Palma.

Una compañía clave en la conectividad aérea con Canarias

Iberia Express forma parte del Grupo Iberia y es líder en las rutas que conectan Madrid con Canarias y Baleares. La aerolínea opera vuelos de corto y medio radio, tanto para alimentar la red de larga distancia de Iberia como para competir de forma eficiente en el segmento de las compañías low cost.

La compañía cuenta con una flota eficiente de 23 aviones y ha desarrollado un modelo de negocio híbrido que combina vuelos en conexión y servicio Business en todos sus aviones.

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Según la consultora Cirium, Iberia Express se posicionó en 2025 como la aerolínea más puntual de Europa por tercer año consecutivo.