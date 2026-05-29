La huelga de médicos en Canarias registra un seguimiento del 10,5% en el SCS

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha informado de que la huelga de médicos convocada este viernes, 29 de mayo, ha registrado un seguimiento del 10,51% en las instituciones sanitarias del Servicio Canario de la Salud, SCS.

El dato corresponde al conjunto de los ámbitos de Atención Primaria y Atención Hospitalaria. De los 7.141 efectivos convocados al paro, estaban afectados por la convocatoria 4.147 profesionales, de los que 436 secundaron la huelga.

Por áreas de salud, Gran Canaria registró el mayor seguimiento, con 278 profesionales en huelga de los 1.677 afectados, lo que supone un 16,58%. En Tenerife, el paro fue secundado por 161 de los 1.874 efectivos afectados, con un seguimiento del 8,59%.

En Lanzarote acudieron a la huelga seis de los 252 profesionales afectados, lo que representa el 2,38%, mientras que en Fuerteventura lo hicieron seis de los 363 afectados, un 1,65%. En La Palma, el seguimiento fue del 3,62%, con cinco profesionales en huelga de los 138 afectados. En La Gomera y El Hierro no se registró ningún efectivo en huelga.

La jornada de la mañana, que contó con 1.254 efectivos en servicios mínimos, transcurrió sin incidencias destacables, según la Consejería de Sanidad.

El paro del personal técnico sanitario alcanza el 23,8%

Sanidad también informó del seguimiento de la huelga nacional convocada este viernes por el personal técnico sanitario en todo el país para reclamar el desbloqueo de su reclasificación profesional.

En el Servicio Canario de la Salud, este paro registró un seguimiento del 23,82% entre los trabajadores de este grupo profesional. De los 1.175 efectivos convocados, estaban afectados 634, de los que 151 secundaron la huelga.

Por áreas de salud, en Gran Canaria participaron 69 de los 230 efectivos afectados, lo que supone un 30%. En Tenerife, el seguimiento fue del 27,5%, con 66 profesionales en huelga de los 240 afectados.

En Lanzarote acudieron al paro 14 de los 41 profesionales afectados, con un seguimiento del 34,15%. En Fuerteventura lo secundó un trabajador de los 93 afectados, un 1,08%, mientras que en La Palma acudió a la huelga uno de los 27 afectados, lo que supone un 3,7%.

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En La Gomera y El Hierro no se registró ningún efectivo en huelga dentro de este colectivo. La jornada de la mañana contó con 365 efectivos en servicios mínimos y se desarrolló sin incidencias destacables.