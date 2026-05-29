Homenaje a la solidaridad, el ingenio y la arquitectura en el Día de Canarias

Un homenaje al ingenio, la solidaridad y la proyección internacional a través del arte que cruza fronteras. Las Islas celebran hoy el Día de Canarias y lo hacen en el marco del tradicional acto institucional. La cita se ha consolidado como uno de los principales referentes del calendario institucional del Archipiélago y, en ella, se reconoce a personas y entidades por su aportación a la sociedad canaria. En esta edición, los Premios Canarias distinguen a la Fundación Canaria Main, en la modalidad de Acciones Altruistas y Solidarias; al humorista gráfico e ilustrador José Luis Padilla Morilla (Padylla), en Comunicación; y al arquitecto Fernando Martín Menis, en la categoría Internacional. Además, el Ejecutivo autonómico entrega un total de doce Medallas de Oro a personas y colectivos reconocidos por su contribución al bienestar de las Islas desde distintos ámbitos. Una edición marcada por el reconocimiento a la generosidad, el compromiso social, la defensa de la igualdad, el deporte y la empatía hacia quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

Fue en el año 1984 cuando se instauraron los Premios Canarias como una herramienta para reconocer y fomentar la cultura, el talento y el compromiso con el Archipiélago. Los galardones nacieron poco después de que el Parlamento autonómico acordara fijar el 30 de mayo como Día de Canarias. Una fecha que conmemora la primera sesión plenaria de la Cámara regional celebrada en 1983, apenas unos meses después de la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía, el marco jurídico que permitió a Canarias constituirse como Comunidad Autónoma y dotarse de instituciones propias de autogobierno. Desde entonces, la jornada se ha consolidado como uno de los principales símbolos institucionales de la Comunidad Autónoma y como una celebración de la identidad, la historia y la diversidad cultural de las Islas.

El acto institucional

El acto institucional de este sábado 30 de mayo, en el que se entregan los galardones, se celebraa las 12.00 horas en el Auditorio Alfredo Kraus, en Las Palmas de Gran Canaria. La ceremonia está presidida por el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, encargado de hacer entrega de los reconocimientos a las personas y entidades premiadas. La cita arranca con Rumor de las Islas, una obertura escénico-musical creada específicamente para esta edición del acto institucional. La propuesta reúne sobre el escenario a 55 artistas, entre músicos, solistas, actriz, cuerpo de danza, coro escénico y acróbatas, en una pieza concebida como un recorrido sensorial por la identidad cultural y el paisaje sonoro del Archipiélago.

El espectáculo combina música en directo, interpretación, movimiento escénico y recursos audiovisuales construidos a partir de sonidos reales recogidos en distintos espacios y oficios tradicionales de Canarias. La propuesta visual incorpora además un vestuario inspirado en la obra de Felo Monzón, junto a una escenografía apoyada en pantallas envolventes y proyecciones audiovisuales. La obra se estructura en un prólogo, cuatro bloques temáticos - dedicados a la tierra, los oficios, el mar y el ritual - y un epílogo final. La composición musical incluye además grabaciones de elementos cotidianos como herramientas, redes de pesca, piedra, agua o madera, posteriormente transformadas en bases rítmicas, texturas y composiciones sonoras contemporáneas.

El reconocimiento

La entrega de reconocimientos representa de esta forma uno de los momentos más simbólicos del Día de Canarias, al poner en valor el talento, el esfuerzo y la aportación colectiva de quienes han contribuido a construir y fortalecer la identidad del Archipiélago desde distintos ámbitos profesionales, sociales y culturales. La ceremonia combina así el homenaje institucional con una propuesta escénica concebida para conectar tradición, contemporaneidad y sentimiento de pertenencia.

De forma paralela, la jornada del día se completa con distintas actividades vinculadas a la identidad y las tradiciones canarias, entre ellas el XV Paseo Romero, el concierto Celebrando nuestra canariedad, a cargo de la agrupación Achamán, y otros espectáculos protagonizados por artistas del Archipiélago. Ya por la tarde, a las 21.00 horas, tiene lugar la luchada institucional en El Hierro, mientras que en Madrid se celebra también un acto a las 18.00 horas - hora canaria - protagonizado por jóvenes canarios residentes fuera de la Comunidad Autónoma.

Bajo el lema Somos Patrimonio de Canarias, el programa del Mes de Canarias 2026 ha desarrollado durante mayo un total de 110 actividades en todas las Islas, combinando tradición, innovación, música, literatura, deporte y patrimonio cultural. La ampliación de la celebración del Día de Canarias a todo el mes busca acercar la historia, las tradiciones y la identidad del Archipiélago al conjunto de la ciudadanía, además de proyectar ese legado común más allá del territorio insular.