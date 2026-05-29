Cristina Mahelo reivindica la identidad canaria a través de su música con 'En tiempos de magua'

Con 30 años recién cumplidos, Cristina Mahelo representa una de las voces emergentes más singulares del panorama cultural canario. Nacida en Tegueste, su trayectoria no responde a los caminos tradicionales de la industria musical, ya que se ha dejado llevar por su intuición para dar forma a una carrera en la que confluyen la formación académica, las experiencias migratorias y una profunda reconexión con su tierra natal.

"Siempre fui la niña que cantaba en las fiestas del pueblo, vinculada a las parrandas y al folclore", recuerda la música en la que hoy convergen las raíces populares con influencias contemporáneas que han ido moldeando una propuesta artística difícil de encasillar y que hoy en día se sube a los más variados escenarios del Archipiélago, desde las fiestas Tropicalia, hasta el festival Boreal, el ciclo ConCierto Paliqueo o el Encuentro de solidaridad entre los pueblos de África y Latinoamérica.

Salir de Canarias

Mahelo estudió Periodismo por la Universidad de La Laguna y amplió estudios en Barcelona, donde se especializó en comunicación y género. Aquella etapa supuso un punto de inflexión en su vida puesto que el máster "me permitió conocer a mucha gente diferente y su arte" y, además, marcó una distancia necesaria respecto a su lugar de origen, algo que necesitaba desde hacía tiempo. "Me fui buscando algo de anonimato porque, para mí, salir de un pueblo pequeño suponía iniciar una búsqueda identitaria", relata la joven, quien aprovechó esa experiencia fuera del Archipiélago para definirse a sí misma.

Sin embargo, la pandemia alteró sus planes y la obligó a regresar a Canarias, aunque ese viaje de vuelta no era algo que estuviera en sus planes. Al principio fue un cambio forzado pero ha terminado convirtiéndose en una decisión consciente: "Hoy quiero vivir aquí, es una decisión política, aunque a veces difícil desde el arte y la cultura". Ese regreso fue determinante para echar a andar su proyecto actual, que no existiría como tal sin ese proceso de reconexión a través del cual se ha nutrido de personas y rincones canarios.

'En tiempos de magua'

Su primer trabajo, titulado En tiempos de magua, nace precisamente de la interacción con el territorio y otras creadoras. El encuentro con la productora Belén Doreste, Lajalada, fue clave y lo que comenzó como una colaboración puntual derivó en un proyecto más amplio. El disco, grabado principalmente en La Gomera y con producción también en El Hierro, se aleja, así, de los centros habituales de la industria. En este sentido, Mahelo expresa que la descentralización no es casual, puesto que "va en contra de las dinámicas capitalistas que parece que determinan dónde se deben hacer las cosas que tienen valor".

El resultado de este proceso, que fue prácticamente una residencia artística en la propia casa de Lajalada en La Gomera, es una obra que encuentra su hilo conductor en un concepto profundamente emocional, la magua. Pero, advierte Mahelo, no se trata de una magua romantizada, sino que hace referencia al anhelo de espacios, conversaciones familiares y formas de convivencia que han cambiado muy rápido en los últimos años. Esa nostalgia contemporánea atraviesa las canciones de la teguestera y conecta con una generación que ha vivido transformaciones aceleradas.

Más que música

Pero la propuesta de Cristina Mahelo va mucho más allá de la música, puesto que también apuesta por la performance y lo visual. En este sentido, la canaria rechaza la idea de la especialización como único camino. "Es una palabra que me da vértigo", y por eso ella ha optado por llevar a cabo una mezcla de disciplinas que ha cultivado desde la infancia porque ha hecho teatro, canto o baile y ese "rebumbio de cosas", como lo define, se traduce hoy en un proyecto transversal.

Rechaza la idea de la especialización y afirma que la palabra «me da vértigo»

Su propuesta escénica incorpora además una dimensión estética vinculada a la vestimenta tradicional canaria, aunque reinterpretada desde una mirada contemporánea. "No pretendo representar la vestimenta canaria, sino habitarla desde mi personalidad", aclara la joven, quien suele lucir sombreros, pañuelos e incluso trajes al completo, y también los combina con prendas más actuales como el chándal mientras en algunas de sus canciones emplea instrumentos como las lapas. El uso de estos elementos responde a una reflexión sobre identidad y contexto puesto que, afirma, "quería mostrar cómo en mi pueblo conviven todas esas posibilidades". Esta reinterpretación ha generado curiosidad y reconocimiento, aunque ella insiste en que no busca agradar, "sino existir". Desde esa posición, Cristina Mahelo se consolida como una creadora que cuestiona los límites entre la tradición y la modernidad, entre lo local y lo global. Su trabajo no solo propone una estética, sino también una forma de entender la creación como acto político y comunitario.

Respuesta del público

Además, la recepción del público ha sido positiva a pesar de que esta propuesta se sitúa fuera de los circuitos comerciales. "No respondo a las listas ni a la industria, pero el proyecto ha llegado en un momento necesario", reflexiona Mahelo quien reconoce que su estreno en el Festival Boreal marcó un importante punto de partida para su consolidación en directo.

Le gusta crear proyectos colectivos y la mirada femenina en está muy presente

Ahora, reflexiona sobre la conveniencia de esta y otras propuestas artísticas en un contexto como el canario. "Existe una necesidad de creación cultural colectiva que no reproduzca el discurso institucional", expresa la artista canaria quien habla además de las nuevas formas de expresión vinculadas a lo social y lo comunitario. Y en todo ese proceso, la colaboración y el tejido colectivo se convierten en elementos centrales. "Ahora mismo hay un colectivo no formalizado pero que nos permite encontramos y compartir", expresa la joven, quien recuerda que de este modo han surgido proyectos como el puesto en marcha con el dúo de DJ Ácido folclórico.

Grupo de mujeres

Uno de los aspectos más destacados del discurso creativo de Cristina Mahelo es la perspectiva de género ya que reconoce que sus principales alianzas creativas han sido con mujeres, con las que siempre ha tenido mejores resultados a nivel creativo. Al mismo tiempo, aprovecha para señalar las desigualdades persistentes en la industria musical puesto que los grandes carteles de conciertos y festivales "siguen siendo estrepitosamente masculinos". Frente a ello, reivindica la importancia de apoyarse mutuamente y asegura que, "si me piden recomendar a alguien, va a ser una mujer".

Cristina Mahelo. / María Pisaca

En el plano profesional, 2026 marca un hito para Mahelo puesto que es el primer año en que puede dedicarse exclusivamente a su proyecto artístico, aunque no se olvida de enumerar las dificultades del sector porque "sostener proyectos culturales en Canarias no es fácil y tampoco nos permite disfrutar de una situación holgada". De este modo, en un momento en que Canarias redefine su lugar en el mapa cultural nacional, voces como la de Cristina Mahelo parece que abren nuevos caminos en los que todo se mezcla y entrelaza para poder volver a vivir en el pueblo y, como celebra ella, "poder sentirme más aquí que nunca".