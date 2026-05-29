Un colegio de Tenerife organiza una paella solidaria para recaudar fondos e instalar ventiladores en sus aulas

Durante años, dar clase en el colegio Playa de Las Américas, en el sur de Tenerife, fue como permanecer horas en una auténtica sauna. Las altas temperaturas, especialmente en el periodo de septiembre a diciembre, cuando incluso las aulas llegaban a superar los 45 grados, dificultaban la concentración tanto de profesores como de alumnos. "Era agotador porque nada más empezar a impartir los contenidos ya notabas el sudor caer, como si estuvieras en un gimnasio", recuerda Trixi Martina, vicedirectora del centro. Para los niños, la situación tampoco resultaba llevadera. "Estaban agotados y bebían agua cada dos por tres para refrescarse", añade.

Al menos este era el escenario habitual hasta principios de este curso, cuando la Asociación Benéfica Italo-Canaria (ABIC) donó varios ventiladores al colegio. El vicepresidente de la Asociación de Padres y Madres (AMPAS) del centro, Daniel Pereira, recuerda que en un primer momento compraron aparatos de pie, aunque no llegaron a ser útiles. En busca de soluciones, el centro contactó con el Cabildo de Tenerife, el Ayuntamiento de Arona y otras entidades. "Pero ABIC fue la que nos ayudó", apunta. Así, el presidente de la asociación Guido Gianoli impulsó distintos eventos benéficos con los que consiguió el presupuesto necesario para la instalación de los aparatos en las aulas de Educación Primaria.

Recta final para instalar todos los ventiladores

Ahora, unos meses después, con el objetivo de habilitar todas las aulas del colegio para la docencia, el centro y la asociación lo han vuelto a hacer. Esta vez, con una paella benéfica por el Día de Canarias, a cargo del reputado chef Pablo Pastor. Y en colaboración con otras entidades como McDonald's o Autismo Sur, entre otras. "El objetivo era recaudar fondos para terminar el acondicionamiento de las clases de Educación Infantil y el comedor —que por el momento carecen de ventiladores—", señala Pereira. Y así fue.

Durante esta mañana, el colegio se convirtió en el epicentro de la solidaridad de la comarca sur de la isla. Cientos de niños, vestidos con trajes típicos canarios y con tickets canjeables en las manos, recibían a los padres que llegaban al centro dispuestos a colaborar. Y es que alrededor de 600 personas visitaron hoy el centro. Las largas colas por hacerse con uno de los platos de paella por apenas 3 euros o con tapas de garbanzas y helados a solo 1 euro era era una de las imágenes más llamativas de la jornada.

Entre las mesas, una madre, junto a su pequeña, no dudaba en alabar la gran labor del centro. "Somos nuevos en el colegio y nos parece una gran iniciativa, todos los niños tienen que estar en las mismas condiciones y es una buena idea realizar este tipo de eventos para terminar de habilitar las clases de infantil", detalló, Rosa Hernández.

Un festival con acento canario

Pero no todo fue comida. Los más pequeños también tuvieron su protagonismo, ya que el colegio organizó un festival repleto de actuaciones y actividades por el Día de Canarias. Cada curso se encargó de representar una danza típica de cada isla, desde la polquita de Tenerife hasta el baile del vivo de El Hierro.

"A mí me tocó hacer la seguidilla de Gran Canaria", exclamaba Ale Perrone, alumno de tercero de Primaria, que desde bien temprano acudió al centro para ayudar, junto a su madre, a que este viernes fuera memorable. Por su parte, Cinthia Boda, de quinto de Primaria, disfrutó del día sobre el escenario. "Me lo he pasado super bien y mi madre me ha podido ver actuar", comentó. El acto finalizó con una exhibición de lucha canaria a cargo del alumnado de cuarto y quinto de Primaria, un deporte muy arraigado en el centro.

El centro prevé haber recaudado alrededor de mil euros para 36 aparatos

El CEIP Playa de Las Américas hace un esfuerzo constante por acercar la cultura de las Islas al alumnado. "Nuestro centro está situado en una zona muy turística y conviven niños de hasta 56 nacionalidades diferentes", cuenta Martina. Por este motivo, el Día de Canarias es una fecha señalada en su calendario. "Lo que queríamos transmitir al alumnado con este festival es nuestra idiosincrasia, para que conozcan nuestras raíces y tradiciones", menciona.

Con esta iniciativa, el centro prevé haber recaudado alrededor de mil euros, un dinero que aunque a priori parece suficiente, aún tiene que dar para la compra e instalación de al menos 36 ventiladores. Y con ello lograr su objetivo: un entorno más cómodo para estudiantes y docentes.