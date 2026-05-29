Canarias registra 314 terremotos de baja magnitud en la última semana
El de mayor valor tuvo lugar el pasado viernes, con una magnitud de 4.6, y se localizó al norte de Gran Canaria
La Red Sísmica Canaria ha registrado 314 terremotos de baja magnitud en la última semana, según informa el Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) en su informe semanal Guayota. De ellos, el de máximo valor, con 4.6, está relacionado con un terremoto ocurrido el pasado viernes, 22 de mayo, y localizado a unos 60 kilómetros al norte de la isla de Gran Canaria.
En concreto, la energía sísmica total liberada durante la semana pasada en el archipiélago ha sido de 151,42 gigajulios.
Estos terremotos se localizaron, principalmente, en Tenerife, Gran Canaria y La Palma. En esta última isla permanece una sismicidad de baja magnitud, muy inferior a la sismicidad que se observó durante la erupción del 2021, explica Involcan.
Canarias también se caracteriza por una moderada actividad tectónica; por lo tanto, también se han registrado algunos terremotos a lo largo de algunas fallas sísmicas activas como la que se encuentra entre Tenerife y Gran Canaria.
Deformación del terreno
Con respecto a la deformación del terreno, Involcan señala que durante la última semana no se han observado variaciones relevantes en ninguna isla. Respecto a la emisión de gases y excluyendo las zonas de La Bombilla y Puerto Naos, continúan registrándose emisiones anómalas de dióxido de carbono (CO₂).
La Red Geoquímica Canaria refleja que los valores de emisión difusa de gases volcánicos relativamente más altos se registran en Tenerife, donde, desde 2016 se registra un proceso de presurización del sistema volcánico-hidrotermal, un proceso normal en sistemas volcánicos a corto y medio plazo.
Semáforos volcánicos
En la actualidad, los semáforos volcánicos de Tenerife, El Hierro, Lanzarote y Gran Canaria se encuentran en posición verde; por lo tanto, los residentes y visitantes de estas islas pueden desarrollar sus actividades con absoluta normalidad. Transcurridos más de cuatro años después de finalizar la erupción en la isla de La Palma, los parámetros geofísicos y geoquímicos todavía no han vuelto a la normalidad; por lo tanto, su semáforo volcánico se encuentra en posición amarillo. Ello implica que los residentes y visitantes tienen que seguir estando atentos a las comunicaciones de las autoridades de protección civil.
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