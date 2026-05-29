Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en TenerifePlus Ultra TenerifeCoches abandonados en Santa CruzVisita del papa a TenerifeDebate sobre el Estado de la IslaPAU 2026Agenda de ocio
instagramlinkedin

Canarias registra 314 terremotos de baja magnitud en la última semana

El de mayor valor tuvo lugar el pasado viernes, con una magnitud de 4.6, y se localizó al norte de Gran Canaria

Registros de los últimos días.

Registros de los últimos días. / IGN

El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

La Red Sísmica Canaria ha registrado 314 terremotos de baja magnitud en la última semana, según informa el Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) en su informe semanal Guayota. De ellos, el de máximo valor, con 4.6, está relacionado con un terremoto ocurrido el pasado viernes, 22 de mayo, y localizado a unos 60 kilómetros al norte de la isla de Gran Canaria.

En concreto, la energía sísmica total liberada durante la semana pasada en el archipiélago ha sido de 151,42 gigajulios.

Estos terremotos se localizaron, principalmente, en Tenerife, Gran Canaria y La Palma. En esta última isla permanece una sismicidad de baja magnitud, muy inferior a la sismicidad que se observó durante la erupción del 2021, explica Involcan.

Informe semanal sobre actividad sísmica en Canarias.

Informe semanal sobre actividad sísmica en Canarias. / Involcan

Canarias también se caracteriza por una moderada actividad tectónica; por lo tanto, también se han registrado algunos terremotos a lo largo de algunas fallas sísmicas activas como la que se encuentra entre Tenerife y Gran Canaria.

Deformación del terreno

Con respecto a la deformación del terreno, Involcan señala que durante la última semana no se han observado variaciones relevantes en ninguna isla. Respecto a la emisión de gases y excluyendo las zonas de La Bombilla y Puerto Naos, continúan registrándose emisiones anómalas de dióxido de carbono (CO₂).

La Red Geoquímica Canaria refleja que los valores de emisión difusa de gases volcánicos relativamente más altos se registran en Tenerife, donde, desde 2016 se registra un proceso de presurización del sistema volcánico-hidrotermal, un proceso normal en sistemas volcánicos a corto y medio plazo.

Noticias relacionadas y más

Semáforos volcánicos

En la actualidad, los semáforos volcánicos de Tenerife, El Hierro, Lanzarote y Gran Canaria se encuentran en posición verde; por lo tanto, los residentes y visitantes de estas islas pueden desarrollar sus actividades con absoluta normalidad. Transcurridos más de cuatro años después de finalizar la erupción en la isla de La Palma, los parámetros geofísicos y geoquímicos todavía no han vuelto a la normalidad; por lo tanto, su semáforo volcánico se encuentra en posición amarillo. Ello implica que los residentes y visitantes tienen que seguir estando atentos a las comunicaciones de las autoridades de protección civil.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La crisis aguda de Cuba se lleva por delante la casa de Canarias en el centro de La Habana
  2. Una película rodada en Tenerife se hace con el premio 'Una cierta mirada' en el Festival de Cannes
  3. El consejero de obras del Cabildo de La Palma, Darwin Rodríguez, triunfa en la jaula con una rápida victoria en MMA
  4. El Barco de Papel, la librería de El Sauzal que creó su propia editorial y que se prepara para lanzar un premio literario
  5. La Romería Canaria bate récord de asistencia y llena Madrid de canariedad
  6. Fernando Menis, arquitecto: «Soy un arquitecto que piensa proyectos para cambiar el mundo»
  7. La futura ley de biodiversidad de Canarias 'olvida' proteger un yacimiento paleontológico único en las Islas
  8. Medalla de Oro de Canarias para Antonio López Bonillo, un emprendedor de la enseñanza, el deporte y la cultura

Canarias registra 314 terremotos de baja magnitud en la última semana

Canarias registra 314 terremotos de baja magnitud en la última semana

En Canarias, el cómic dejó de ser una afición

En Canarias, el cómic dejó de ser una afición

La inteligencia artificial y la formación en Bellas Artes: un reto ineludible

La inteligencia artificial y la formación en Bellas Artes: un reto ineludible

Arranque oficial de las oposiciones de Educación en Canarias: 10.400 docentes para menos de mil plazas

Arranque oficial de las oposiciones de Educación en Canarias: 10.400 docentes para menos de mil plazas

Una de las bases de la red corrupta de Zapatero actuaba desde Tenerife

Una de las bases de la red corrupta de Zapatero actuaba desde Tenerife

La ‘comisión covid’ de Canarias exige más control sobre los contratos públicos en futuras emergencias

La ‘comisión covid’ de Canarias exige más control sobre los contratos públicos en futuras emergencias

Un colegio de Tenerife organiza una paella solidaria para recaudar fondos e instalar ventiladores en sus aulas

Un colegio de Tenerife organiza una paella solidaria para recaudar fondos e instalar ventiladores en sus aulas

Arqueólogos exploran nuevas cuevas palmeras del Barranco de San Juan para desentrañar mil años de historia benahoarita

Arqueólogos exploran nuevas cuevas palmeras del Barranco de San Juan para desentrañar mil años de historia benahoarita
Tracking Pixel Contents