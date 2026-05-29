En Canarias, el cómic dejó de ser una afición

Tienes un cuaderno. Puede que varios. Páginas llenas de personajes que nadie ha encargado, de historias que empezaron una tarde y todavía no han terminado, de viñetas dibujadas entre clase y clase o a las dos de la madrugada porque la idea no podía esperar. Sabes que tienes historias que contar. Y en algún momento, casi sin querer, te has hecho la pregunta que lo cambia todo: ¿puedo vivir de esto?

La respuesta no es abstracta. Tiene nombres, tiene obras publicadas, tiene trayectorias que empezaron en estas mismas islas. Rayco Pulido ganó el Premio Nacional del Cómic en 2017 con Lamia, el máximo reconocimiento del sector en España. Javier Pulido dibuja para Marvel y DC Comics. Alberto Hernández, egresado de la EASD Gran Canaria, ha publicado en Estados Unidos, Italia y el mercado franco-belga, fue nominado Autor Revelación en Expocomic 2012 y tiene dos obras en desarrollo como series de televisión; su saga Isaco -sobre la vida prehispánica en Gran Canaria- ya forma parte de programas educativos oficiales. Alejandro Cruz Santana, formado en el Ciclo Formativo de Grado Superior (CFGS) de Cómic de la Escuela de Arte y Superior de Diseño (EASD) Gran Canaria, ha construido desde aquí una carrera editorial real: publica con sellos como Unrated Comics, Tengu Ediciones y WAK, y su trabajo aparece en antologías internacionales como Vinyetari, de la catalana Editorial Finestres. Lourdes Navarro, también formada aquí, lleva su obra más allá de las islas. Caminos distintos, géneros distintos, pero con algo en común: en algún momento decidieron formarse en serio, y esa decisión lo cambió todo.

El mundo del cómic no es el mismo de hace diez años. La autoedición ha dejado de ser un recurso para convertirse en una estrategia creativa con lectores propios y distribución real. El fanzine -ese formato que nació del impulso de publicar sin pedir permiso- ha vuelto con fuerza, reinventado por una generación que entiende que el medio es parte del mensaje. Las plataformas de narrativa gráfica crecen. Las editoriales independientes buscan voces nuevas. El sector audiovisual lleva años mirando al cómic como fuente de universos visuales y propiedades intelectuales. Hay mercado, y es más amplio de lo que parece desde fuera. Lo que escasea no es la demanda: son autores preparados para responder a ella con criterio, con oficio y con una voz propia reconocible.

Cómic de David Bastista Santana / E. D.

Porque el talento solo no alcanza. No porque no importe, sino porque sin estructura se dispersa. Dibujar bien es el punto de partida, no la meta. Lo que convierte a alguien que dibuja en alguien que publica es otra cosa: saber construir una secuencia que el lector no abandone, entender el peso de cada viñeta, dominar la elipsis, y tener criterio sobre qué contar y por qué. Eso no se descubre solo. Se construye con proyectos reales, con feedback exigente, con el tiempo y el espacio necesarios para equivocarse y volver a intentarlo con más herramientas.

En la EASD Gran Canaria, el cómic se enseña como lo que es: un lenguaje narrativo completo, con gramática propia y exigencia de autor. Los proyectos no son entregas que se archivan. Son propuestas que salen del aula a enfrentarse al mundo: cómic social que dialoga con la ciudad y su historia, trabajos que se exhiben, que circulan, que generan conversación. Los estudiantes realizan prácticas en el Museo Canario y en la Casa Museo Pérez Galdós, donde el dibujo deja de ser ejercicio y se convierte en herramienta cultural. Espacios reales, con públicos reales, donde cada uno descubre hasta dónde llega su voz cuando se le da sitio para crecer.

Cómic de Gabriela Rodríguez Brissón / E. D.

Ese crecimiento tiene una lógica que pocas escuelas pueden ofrecer con tanta coherencia. Ilustración, Cómic y Animación conviven bajo el mismo techo como parte de la familia profesional artística de Comunicación Gráfica y Audiovisual: tres ciclos formativos de grado superior que no son caminos paralelos, sino fases de un mismo lenguaje visual. La ilustración detiene el tiempo en una imagen. El cómic lo pone en movimiento a través de la secuencia. La animación lo lleva hasta el movimiento pleno. Quien recorre ese itinerario construye algo que el sector lleva años buscando: la capacidad de moverse entre registros sin perder la identidad. Gracias al reconocimiento de créditos entre ciclos es posible obtener una doble titulación y acceder directamente al Grado en Enseñanzas Artísticas Superiores de Diseño. A eso se suman certificación oficial de inglés y movilidad Erasmus+ en Europa.

El recorrido culmina en un Proyecto Final que no tiene nada de académico. Es una propuesta profesional completa: un cómic con público definido, estética propia y un portfolio listo para llegar a editoriales. Porque saber dibujar y saber entrar al mercado son dos habilidades distintas, y aquí se trabajan las dos.

Las obras ya están aquí. Un fanzine de autor que recorre la identidad canaria desde dentro, con trazo urgente y páginas fotocopiadas que se sienten más honestas que muchos libros editados. Un cómic autobiográfico que convierte la experiencia de crecer en estas islas en algo universal, íntimo y necesario. Una historia de ciencia ficción ambientada en un futuro que todavía huele a brisa atlántica. Un relato de terror que usa el paisaje volcánico como escenario de lo que no se nombra. Cómic social que señala lo que incomoda sin perder la belleza de la imagen. Aventura, memoria, humor, duelo, identidad. Todo cabe en una viñeta bien construida, y todo eso está ocurriendo ahora mismo en las aulas de la EASD Gran Canaria. No son ejercicios. Son obras. Y empezaron con exactamente lo mismo que tú tienes ahora: una idea y las ganas de contarla.

Cómic de Nerea Jiménez Mesa. / E. D.

Si sientes esa urgencia, ya tienes la respuesta. El momento para decidir no espera.

Las historias que llevas dentro, tampoco.

*Autores: Milo Calero Rivas, Pedro Ruiz Cáceres, Gabriela Rguez. Brissón , David de María Batista, Nerea Jiménez Mesa,Juan José Díaz García e Irina Cruz Tacoronte. Alumnos de la Escuela de Arte Superior y Diseño Gran Canaria