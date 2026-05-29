Canarias activará una alerta para tener listos todos los servicios en la visita del papa León XIV
El Consejo Asesor del Plan de Protección Civil se reúne el miércoles para decidir qué medidas se establecen en teletrabajo, educación, sanidad y justicia
El Gobierno de Canarias tiene previsto elevar a alerta la actual situación de prealerta con motivo de la visita del papa León XIV a Canarias los días 11 y 12 de junio, ha informado el portavoz del Ejecutivo, Alfonso Cabello.
Con ese fin, el Consejo Asesor del Plan de Protección Civil de Canarias se reunirá el próximo miércoles, para poder decidir qué medidas se establecen en esos días sobre teletrabajo, educación y otros aspectos, como sanidad y justicia, una vez que el Gobierno autonómico reciba toda la información necesaria para ello, ha dicho Cabello.
El Gobierno de Canarias todavía no conoce de manera definitiva el plan de movilidad y las restricciones, por lo que todavía no ha podido tomar decisiones, ha indicado su portavoz. Como informó este diario, Delegación del Gobierno debe enviar una petición formal para suspender los servicios públicos al Ejecutivo canario pero hasta este jueves por la tarde la solicitud oficial no se había remitido. Eso retrasa toda la decisión sobre las medidas a aplicar.
"Nos sigue faltando información respecto a movimientos, horas exactas y otros detalles. Las próximas 48 o 72 horas van a ser decisivas para terminar de tener esa información y el miércoles poder adoptar todas las medidas y trasladarlas al conjunto de la ciudadanía", ha manifestado Cabello.
Seguridad y movilidad
Durante la visita del papa a Canarias "se van a mover cientos de miles de personas, se va a afectar de una manera muy grave la movilidad, tanto en Gran Canaria como en Tenerife y hay que intentar garantizar desde una perspectiva de seguridad y también de movilidad" la vida de los ciudadanos con la visita del papa.
"Todos estamos muy ilusionados, es muy importante, es una visita que mezcla una jefatura de estado con un movimiento de masas muy grande, va a hacer que los ojos del mundo se sitúen en Canarias a lo largo de estos dos días", ha manifestado Cabello.
El Gobierno de Canarias cree que la visita del papa supone "un reconocimiento al pueblo canario por su esfuerzo realizado a lo largo de los últimos 30 años con el fenómeno migratorio y esa buena imagen y esa buena forma que hemos tenido de gestionarlo hacia el mundo", ha asegurado Cabello.
- La crisis aguda de Cuba se lleva por delante la casa de Canarias en el centro de La Habana
- Una película rodada en Tenerife se hace con el premio 'Una cierta mirada' en el Festival de Cannes
- El consejero de obras del Cabildo de La Palma, Darwin Rodríguez, triunfa en la jaula con una rápida victoria en MMA
- El Barco de Papel, la librería de El Sauzal que creó su propia editorial y que se prepara para lanzar un premio literario
- La Romería Canaria bate récord de asistencia y llena Madrid de canariedad
- Fernando Menis, arquitecto: «Soy un arquitecto que piensa proyectos para cambiar el mundo»
- La futura ley de biodiversidad de Canarias 'olvida' proteger un yacimiento paleontológico único en las Islas
- Medalla de Oro de Canarias para Antonio López Bonillo, un emprendedor de la enseñanza, el deporte y la cultura