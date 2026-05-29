Arranque oficial de las oposiciones de Educación en Canarias: 10.400 docentes para menos de mil plazas

Pistoletazo de salida a las oposiciones de Educación. Aunque todavía reste algo menos de un mes para la celebración del examen, la cuenta atrás ya está en marcha. De hecho, para los aspirantes al Cuerpo de Maestros –Infantil y Primaria– el procedimiento selectivo empezó este viernes de manera oficial. Todos ellos tuvieron que entregar en las distintas sedes, repartidas por siete islas, su programación didáctica, un requisito sine qua non para acceder a una plaza fija. Además de este primer trámite, también recibieron las instrucciones relativas al desarrollo de la prueba.

En esta edición, un total de 10.400 personas intentarán hacerse con una de las 944 plazas docentes convocadas por la Consejería de Educación del Gobierno canario en las próximas oposiciones. A las pruebas, que se desarrollarán a mediados de junio –en concreto, entre el día 13 y el 20–, todos los aspirantes van con un mismo objetivo: conseguir un puesto fijo como funcionario de carrera o, en su defecto, una mejor posición en las listas de interinos.

Como suele ser habitual, la mayoría de inscritos (7.912 personas) busca acceder a una de las distintas especialidades del Cuerpo de Maestros: Infantil (2.797), Primaria (1.961), Pedagogía Terapéutica (1.258), Educación Física (822), Inglés (540), Música (232), Audición y Lenguaje (201) y Francés (101). En Secundaria, se presentan otros 1.366 docentes.

Artes y Música

Para el Cuerpo de Profesores de Escuelas de Artes Plásticas y Diseño hay 321 inscritos, para el de Música y Artes Escénicas, 275; mientras que para ingresar en el Cuerpo de Profesores Especialistas de Sectores Singulares de Formación Profesional irán a examen 134 personas. Del Cuerpo de Escuelas Oficiales de Idiomas, la única especialidad convocada es Español para Extranjeros y cuenta con 255 aspirantes.

En las especialidades del Cuerpo de Maestros este año, como novedad, Educación ha incorporado la lectura del ejercicio. Los aspirantes no solo tendrán que desarrollar un tema, sino que también serán convocados para leerlo, un cambio acordado con los sindicatos que permitirá al tribunal calificar la prueba de una forma más rápida.

Novedades y fechas

La directora general de Personal y Formación del Profesorado, Mónica Ramírez, señala que esta actualización también supone que las personas que vienen de otras comunidades autónomas tengan que hacer un esfuerzo mayor. «Es un cambio que puede limitar la concurrencia de opositores de fuera», añade.

Los exámenes más multitudinarios arrancan el 20 de junio. Los que se presentan a FP, al tener una prueba práctica adicional, harán el examen antes, el 13 de junio, mientras que los de Español para Extranjeros están convocados un día después (el 14).

28 sedes

Aunque la mayoría de especialidades solo contará con un tribunal, las más populares, como Infantil y Primaria, contarán con 25 y 19, respectivamente. Para atender al aluvión de inscripciones, la consejería ha previsto 28 sedes repartidas en siete islas: doce en Tenerife, once en Gran Canaria y una en Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera y El Hierro –estas dos últimas solo para el acto de presentación que tuvo lugar este viernes–.

Pese al importante despliegue que se realizará en todo el Archipiélago, Ramírez subraya que este año hay menos solicitudes porque los maestros se presentan a una única especialidad y luego piden entrar en otra lista. «Antes tenían que hacer dos solicitudes, terminábamos recibiendo 12.000 inscripciones y ese día solo se presentaban 5.000; ahora tenemos un número más exacto de aspirantes y no nos vemos obligados a montar tribunales en exceso», detalla.

Perfil del opositor

El perfil del opositor siempre suele ser el de una persona joven, entre los 20 y 30 años. En los últimos cursos ha cambiado bastante, ya que antes era habitual ver gente mucho más mayor. En estas ediciones, sin embargo, los examinadores han notado que la edad ha bajado bastante y que suelen inscribirse chicos que han terminado la carrera en el último lustro. Además de esa formación base también se tienen en cuenta otros méritos como, la experiencia docente, la formación idiomática, máster y otras titulaciones superiores y cursos en competencia digital docente, entre otras cuestiones.