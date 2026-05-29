El 112 Canarias celebra su 28º aniversario este sábado coincidiendo con el Día de Canarias y el estreno de su canal de WhatsApp

Este sábado, 30 de mayo de 2026, se presenta como una jornada de máxima relevancia para el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias. El servicio público vivirá una triple celebración que aúna la identidad de las islas, su propia trayectoria institucional y un nuevo paso hacia la digitalización y la cercanía con la ciudadanía canaria.

Coincidiendo con la festividad del Día de Canarias, el 112 conmemora oficialmente su 28º aniversario en funcionamiento dentro de la comunidad autónoma. Desde su puesta en marcha a finales de la década de los noventa, el servicio se ha consolidado como el pilar fundamental para la gestión, coordinación y respuesta inmediata ante cualquier situación de urgencia, rescate, extinción o asistencia sanitaria en todo el Archipiélago.

Innovación tecnológica: Estreno del canal de difusión en WhatsApp

Para enmarcar este doble aniversario en la vanguardia tecnológica, el servicio de emergencias ha elegido este sábado para realizar un importante lanzamiento en materia de comunicación ciudadana: el estreno de su propio canal oficial de difusión en la aplicación WhatsApp.

Esta nueva herramienta permitirá al 112 Canarias optimizar la transmisión de información crítica en tiempo real directamente a los teléfonos móviles de los usuarios. A través de este canal de WhatsApp se prevé la difusión de de manera inmediata de:

Alertas meteorológicas: avisos por fenómenos meteorológicos adversos, calima, lluvias o vientos.

avisos por fenómenos meteorológicos adversos, calima, lluvias o vientos. Declaraciones de emergencia: actualizaciones sobre incendios forestales u otras crisis activas en las islas.

actualizaciones sobre incendios forestales u otras crisis activas en las islas. Consejos de autoprotección: pautas y recomendaciones de seguridad para la población ante situaciones de riesgo.

pautas y recomendaciones de seguridad para la población ante situaciones de riesgo. Información de servicio público: resúmenes de incidencias destacadas en las carreteras o la costa del Archipiélago.

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Con este despliegue, el CECOES 112 no solo celebra 28 años de compromiso con la seguridad de los canarios, sino que adapta sus estructuras a las nuevas plataformas digitales para garantizar que la información de emergencia sea cada vez más accesible, rápida y directa.