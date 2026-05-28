Vodafone Empresas acelera la transformación digital de Tenerife con el despliegue del 5G

Vodafone Empresas reunió ayer en Tenerife a una veintena de empresarios locales y representantes del Gobierno de Canarias para presentar los avances de su plan de despliegue de infraestructuras y el papel del 5G en la transformación digital del tejido productivo del Archipiélago.

Durante el encuentro, la compañía anunció que prevé alcanzar a lo largo de este año al 97% de la población canaria con cobertura 5G, un hito con el que Canarias se consolida como uno de los territorios con mayor penetración de tecnología móvil avanzada de España.

La operadora compartió con los asistentes las claves de la expansión de su red 5G y el impacto del proyecto de cables submarinos RING, una infraestructura estratégica para reforzar la conectividad, la capacidad y la resiliencia digital de las Islas.

“La tecnología es el motor que permitirá a nuestras empresas —desde el turismo hasta la logística— competir en igualdad de condiciones en el mercado global”, señaló Jesús Lombardero, director de grandes cuentas de Vodafone Empresas.

Nuevas oportunidades para sectores clave

En la jornada también se debatió sobre cómo la baja latencia o retardo, la mayor capacidad de la red y la mejora de la conectividad permitirán impulsar nuevos casos de uso en ámbitos como la telemedicina, la industria 4.0 y el turismo inteligente, sectores considerados fundamentales para la modernización del tejido empresarial canario.

Vodafone mantiene un plan continuo de ampliación de su red 5G en los municipios del Archipiélago, llevando esta tecnología tanto a los principales núcleos urbanos como a localidades de menor tamaño, polígonos industriales, zonas turísticas y enclaves estratégicos.

Este despliegue permitirá a usuarios, empresas y administraciones acceder a mayores velocidades de navegación, menor latencia y una experiencia de conectividad más avanzada. Además, servirá como base para el desarrollo de servicios digitales innovadores en sectores clave para la economía canaria.

Canarias, hub digital en el Atlántico

Con este despliegue, Vodafone refuerza su compromiso con la transformación digital de Canarias y contribuye a mejorar la competitividad del tejido empresarial, así como a la modernización de los servicios públicos del Archipiélago.

La compañía recuerda, además, que su red registró el mejor desempeño en las Islas durante el apagón eléctrico del 28 de abril de 2025.

A este proceso se suma el acuerdo firmado el pasado año entre Vodafone España y Canalink para disponer de fibras dedicadas en cada uno de los dos nuevos cables submarinos del proyecto RING. Esta infraestructura permitirá reforzar la conectividad de Canarias y garantizar la capacidad y resiliencia necesarias para afrontar con garantías la transformación digital de los próximos años.

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Con todo ello, Vodafone Empresas contribuye a consolidar el papel de Canarias como hub digital en el Atlántico y como territorio preparado para afrontar los retos tecnológicos de la nueva economía.