El telescopio TMT no renuncia a Hawái: los promotores exploran emplazamientos alternativos en Mauna Kea

Canarias está buscando apoyo económico hasta debajo de las piedras para tratar de convencer a los promotores del Telescopio de Treinta Metros (TMT) de que el Roque de Los Muchachos es un emplazamiento ideal para albergar al gigante astronómico. Sin embargo, la presión que está ejerciendo Canarias, España y –si todo va bien– Europa, solo es uno de los condicionantes de la intensa lucha internacional que envuelve a una de las infraestructuras científicas más importantes de la próxima generación. Y es que la opción favorita para los promotores del proyecto, pese a la intensa oposición nativa, sigue siendo la montaña de Mauna Kea en Hawái.

De esta manera, y en paralelo a las negociaciones con el Archipiélago canario del último año, el consorcio internacional del TMT (también denominado TIO, por las siglas Thirty Meters Telescope International Observatory), sigue estando abierto a fórmulas que le permitan instalar el telescopio en isla del Pacífico, aunque para ello deba rebajar sus pretensiones iniciales. No es el único frente en el que trabaja. El TIO también mantiene la presión sobre Estados Unidos para que recapacite sobre su decisión de recortar el presupuesto para este proyecto.

De hecho, el Congreso de Estados Unidos ha dado recientemente un balón de oxígeno a los promotores del TMT. Pese a que la Fundación Nacional de Ciencias anunció el año pasado que lo había descartado, el Congreso aprobó en marzo un proyecto de ley de asignaciones que estipula que la NSF debe avanzar ambos proyectos a la revisión final del diseño, aunque sin otorgar financiación adicional a ninguno de los dos telescopios.

Emplazamientos alternativos

Los promotores llevan varios meses buscando emplazamientos alternativos en Hawái para tratar de acallar las voces contrarias al proyecto. Un movimiento de oposición que lidera el colectivo Kū Kia’i Mauna (que se traduce como Guardianes de la Montaña) formado por activistas nativos, ancianos y defensores del medioambiente.

De esta manera, la propuesta es que, en lugar de instalarlo en lo alto de la montaña sagrada de Mauna Kea, se instale en alguna ubicación en el que hubiera telescopios fuera de servicio para evitar un impacto mayor al medioambiente.

Esta corriente empezó en octubre pasado, cuando el gobernador de Hawái, Josh Green y los cuatro delegados del estado en el Congreso remitieron una carta a los líderes del proyecto, en la que les pedían considerar la posibilidad de trasladar la construcción del controvertido observatorio a otro lugar. El director del proyecto TMT, Fengchuan Liu, ha expresado que un posible emplazamiento podría ser el del Observatorio Submilimétrico de Caltech (CSO, por sus siglas en inglés), que fue desmantelado en 2024.

El lugar no será el que querían y, de hecho, no estará exento de problemas adicionales. Por ejemplo, se tendrían que trasladar las instalaciones de apoyo al observatorio a una ubicación al nivel del mar, lo que supondrá una carga logística. Aunque, como insistió Liu, también reduciría la huella ambiental. Por otro lado, la superficie que ocupaba el CSO es mucho menor que la del TMT. Si el CSO ocupaba 0,3 hectáreas, el TMT ocupará 2, lo que supone una diferencia de alrededor de dos campos de fútbol.

La población nativa, en contra

Pese a los esfuerzos, el grupo Kanaka Maoli (indígenas) y los defensores de la protección de Mauna Kea mantiene una férrea oposición al proyecto. Para los indígenas "el TMT es incompatible con estos principios, y su presencia en Hawái debe terminar".

Los ancianos y los kiaʻi han declarado repetidamente que ni el dinero ni las campañas de relaciones públicas cambiarán su postura. "Mauna Kea es sagrada y su profanación es inaceptable", sentencian en un comunicado. Por eso consideran que ninguna campaña podrá hacerles cambiar de idea, pues para ellos esta lucha no empieza con el TMT, más bien, es el "último capítulo de una larga historia de mala gestión" de la cumbre.

La situación se complica en Hawái, por otro lado, por que el permiso de construcción de TMT ha expirado y los esfuerzos para reactivarlo están estancados. Además, la Sociedad Astronómica Canadiense ha declarado que se opondrá al proyecto si los nativos hawaianos no lo apoyan.