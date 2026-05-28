Artistas isleños toman Madrid para celebrar el Día de Canarias con espectáculos y fiesta

El talento canario llega a Madrid este 30 de mayo para celebrar el Día de Canarias. La capital de España preparada diferentes actos protagonizados por artistas isleños que se han propuesto ofrecer la mejor jornada para todos aquellos isleños que van a pasar la celebración lejos de su tierra natal. Además, estas citas se convierten en la mejor excusa para descubrir la capacidad de las propuestas proyectadas desde el Archipiélago. El Cabaret Volcánico y la fiesta canaria en la discoteca Fabrik son de los encuentros programados para este sábado.

Coincidiendo con la celebración del Día de Canarias, el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío de Madrid acogerá el estreno de Cabaret Volcánico, protagonizado por los canarios Ignatius Farray, Petite Lorena y Abián Díaz. Se trata de un espectáculo que se sitúa en los márgenes del teatro convencional y que apuesta por un formato híbrido entre la comedia en vivo, la improvisación y la performance.

Improvisación

Lejos de reproducir la estructura habitual de monólogos consecutivos, el montaje propone una creación colectiva en constante transformación, donde los tres artistas interactúan de manera continua sobre el escenario. Es por ello que esta propuesta prescinde de un guion cerrado, incorporando el error, el silencio incómodo y la improvisación.

El proyecto nace bajo la premisa de "maltratar el teatro", es decir, cuestionar sus códigos tradicionales y explorar nuevas formas de relación con el público. En este sentido, la participación de los asistentes resulta clave, ya que sus reacciones influyen en el desarrollo de cada función, haciendo que ninguna representación sea idéntica a otra.

Tres miradas

Cabaret Volcánico reúne a tres referentes del humor canario con estilos muy diferentes. Farray aporta una comicidad visceral y rupturista, mientras que Petite Lorena introduce una mirada irónica y cercan. Por último, Abián Díaz, el impulsor de esta iniciativa, combina riesgo, juego escénico y experimentación.

Con una duración aproximada de 90 minutos, el espectáculo se presenta como una experiencia irreverente, imprevisible y deliberadamente caótica, donde la risa convive con la incomodidad y lo inesperado. El artista canario Bejo ha sido el encargado, además, de realizar el cartel de la cita.

Canarias, más presente que nunca

Petite Lorena indica que esta propuesta "ha sido la excusa perfecta para que Bejo nos haga un precioso cartel" y se declara "enamorada" de la creación del músico y artista tinerfeño. La cómica de origen palmero reflexiona sobre la idea que se tiene de que "los canarios somos aplatanados pero, de eso nada, los canarios somos volcánicos".

Con iniciativas como esta, los artistas isleños tratan que "Canarias forme parte del imaginario colectivo de esta nación". En ese sentido, Petite Lorena llama a "franquear" la "periferia en la que estamos situados, en todos los aspectos".

Fabrik

La discoteca Fabrik reunirá el sábado, además, a más de 4.000 canarios en el Fiestón Canario XXL, un evento que busca reforzar los lazos de la comunidad isleña residente en la capital. La cita se desarrollará entre las 22:00 y las 06:00 horas y convertirá este espacio en un punto de encuentro en una ciudad en la que residen alrededor de 20.000 isleños, muchos de ellos estudiantes universitarios.

El evento contará con un cartel integrado exclusivamente por artistas del Archipiélago, centrado en la música urbana y de baile. Sobre el escenario actuarán Adexe & Nau, Danny Romero, Dasoul, Don Patricio y Ptazeta, junto a una amplia selección de DJ vinculados a la escena musical de las Islas.

Imagen

Más allá de la música, la celebración pretende recrear el ambiente festivo del Día de Canarias mediante símbolos y elementos tradicionales y por eso la organización solicita a los asistentes que acudan vestidos con los colores blanco, azul y amarillo. Además, se ondearán banderas del Archipiélago y se lucirán camisetas de equipos como la Unión Deportiva Las Palmas o el Club Deportivo Tenerife. Además, la organización prevé la presencia de productos típicos que contribuirán a reforzar el sentimiento de pertenencia.