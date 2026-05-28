'Rumor de Islas' abrirá el acto institucional del Día de Canarias inspirado en los sonidos del Archipiélago

El viceconsejero de Presidencia del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, presentó este jueves en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria la propuesta artística del acto institucional del Día de Canarias, que este año contará con la obertura escénico-musical Rumor de Islas. En la presentación participaron también el director artístico, Mario Vega, y el director musical, Julio Tejera. El acto institucional del Día de Canarias, que se celebrará el próximo 30 de mayo en el Auditorio Alfredo Kraus, abrirá con esta creación concebida específicamente para la ceremonia y que reunirá sobre el escenario a 55 artistas entre músicos, solistas, actriz, cuerpo de danza, coro escénico y acróbatas.

Cabello destacó que Rumor de Islas "es una invitación a escuchar Canarias desde aquello que somos, desde nuestros paisajes, nuestros oficios, nuestras tradiciones y nuestra forma de entender la vida". El viceconsejero subrayó que la propuesta "conecta la memoria colectiva de las Islas con un lenguaje contemporáneo, capaz de emocionar y de representar a una Canarias diversa, creativa y orgullosa de su identidad". La pieza propone un recorrido sensorial por elementos vinculados a la identidad cultural y al paisaje sonoro del Archipiélago. La propuesta combina música en directo, audiovisuales, interpretación y movimiento escénico a partir de sonidos reales recogidos en diferentes espacios y oficios tradicionales de las Islas.

"La celebración del Día de Canarias no es solo una mirada a nuestra historia, sino también una forma de proyectar hacia el futuro todo aquello que nos une como pueblo", afirmó Cabello, quien recordó que el acto institucional será "el espacio para reconocer el talento, la solidaridad, el compromiso y la contribución de personas y entidades que han ayudado a construir Canarias desde distintos ámbitos". La puesta en escena integra danza, coro escénico y acrobacia. La estética visual incorpora un diseño de vestuario inspirado en la obra de Felo Monzón, además de una escenografía apoyada en pantallas envolventes y recursos audiovisuales.

El espectáculo se estructura en un prólogo, cuatro bloques temáticos relacionados con la tierra, los oficios, el mar y el ritual, así como un epílogo final. La composición musical incorpora grabaciones de elementos cotidianos como herramientas, redes de pesca, piedra, agua o madera, transformadas posteriormente en bases rítmicas, texturas y composiciones sonoras contemporáneas. Mario Vega asume la dirección artística del proyecto, mientras que Julio Tejera firma la composición y la dirección musical. El equipo creativo y técnico incluye además a profesionales de distintos ámbitos de las artes escénicas, el diseño sonoro, el audiovisual, la iluminación y el vestuario.

Vega apuntó que con esta obra "lo que queremos trasladar es cómo suenan las islas, cual es el sonido de una isla" más allá de la música. Se trata de descubrir "cómo suenan los oficios, cómo suena la calle, cómo suena el agua cuando corre por la acequia, cómo suenan las gaviotas en la orilla del mar". Por su parte Julio Tejera subrayó que para captar todos los sonidos por todo el archipiélago "ha trabajo un equipo antropológico que ha estado filmando y recogiendo los sonidos" y destacó que con esta obra lo que se persigue "es que no se pierda ese aroma a identidad que suena a nosotros y solo a nosotros".

Canarias reconoce el talento, la solidaridad y el compromiso con las Islas

El acto institucional será espacio de reconocimiento público a la trayectoria de personas y entidades vinculadas al desarrollo de las Islas. Durante la ceremonia se hará entrega de los Premios Canarias 2026 y de las Medallas de Oro de Canarias, distinciones con las que la Comunidad Autónoma reconoce aportaciones destacadas en ámbitos como la cultura, la comunicación, la solidaridad, la actividad empresarial, la igualdad, el deporte, la tradición o la proyección social del Archipiélago.

Durante el Acto Institucional con motivo del Día de Canarias se hará entrega de los Premios Canarias 2026 a la Fundación Canaria MAIN, en la modalidad de Acciones Altruistas y Solidarias, por su labor de acompañamiento a niños, jóvenes y familias en situación de vulnerabilidad; al humorista gráfico e ilustrador José Luis Padilla Morilla, Padylla, en Comunicación, por su trayectoria retratando con humor y mirada crítica la actualidad política y social del Archipiélago; y al arquitecto Fernando Martín Menis, en la modalidad Internacional, por la proyección exterior de una obra marcada por la innovación y el diálogo entre arquitectura, paisaje y territorio.

Asimismo se entregará también doce Medallas de Oro de Canarias a personas y entidades que representan la generosidad, el compromiso social, la defensa de la identidad y la cultura canaria, la igualdad y el acompañamiento a quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad. En esta edición serán reconocidos el cantante Braulio, por su aportación a la música y a la proyección de la canariedad; Fernando Berge Royo, por su trayectoria vinculada a Cajasiete y al desarrollo social y cooperativo; la Casa de Galicia, por su labor solidaria y de integración; Juan Espino Dieppa, referente internacional de los deportes de contacto; Ron Arehucas, como emblema empresarial e histórico de Canarias; Pedro Zerolo, a título póstumo, por su defensa de los derechos civiles y la igualdad; la asociación Ámate, por su apoyo a las personas con cáncer de mama y sus familias; Antonio López Bonilla, a título póstumo, por su legado educativo, cultural y deportivo; María del Carmen Almenara, por su labor en la preservación de la indumentaria tradicional canaria; los Colegios de Enfermería de Canarias, por su profesionalidad y vocación de servicio; el Club Deportivo In Corpore Sano, por promover el deporte como herramienta de inclusión y valores; y la Danza de las Cintas de Güímar, por mantener viva una tradición documentada desde el siglo XVIII.

Estos reconocimientos representan uno de los momentos más simbólicos de la celebración del Día de Canarias, al poner en valor el talento, el esfuerzo y la contribución colectiva de quienes han ayudado a construir y fortalecer la identidad de las Islas desde diferentes ámbitos profesionales y sociales. La ceremonia combinará así el homenaje institucional con una propuesta escénica concebida para conectar tradición, contemporaneidad y sentimiento de pertenencia.

Un mes de actividades en todas las Islas

Bajo el lema Somos Patrimonio de Canarias, el programa del Mes de Canarias 2026 ha desarrollado durante mayo 110 actividades en todas las Islas, combinando tradición, innovación, música, literatura, deporte y patrimonio cultural. Cabello señaló que la ampliación de la celebración del Día de Canarias a todo el mes de mayo "permite acercar nuestras tradiciones, nuestra historia y nuestra identidad a toda la ciudadanía, favoreciendo que este legado común llegue a cada rincón de las Islas e, incluso, más allá de nuestro territorio". La programación ha incluido conciertos de artistas y formaciones como Olga Cerpa y Mestisay, Los Sabandeños, Taburiente, Los Gofiones, Germán López o Chago Melián, entre otros, además de propuestas escénicas y teatrales, como espectáculos de danza contemporánea.

Entre las iniciativas celebradas también destacan encuentros tradicionales de mayores, actividades de lucha canaria, vela latina, juegos y deportes autóctonos, paseos romeros y exhibiciones vinculadas al patrimonio etnográfico de las Islas. La programación incorporó además actividades educativas y de innovación tecnológica dirigidas a jóvenes y estudiantes, con talleres de diseño e impresión 3D, inteligencia artificial, creación audiovisual, fotografía inmersiva y desarrollo de videojuegos celebrados en centros educativos de varias islas.

En el ámbito cultural y patrimonial, el programa acogió exposiciones, encuentros literarios, rutas históricas, talleres de artesanía tradicional, actividades sobre silbo gomero, alfarería, rosetas, empleita o toque de lapas, así como conciertos y acciones vinculadas a la memoria y la identidad canaria. El programa también incluyó iniciativas fuera del Archipiélago, como conciertos y encuentros culturales en Madrid y Bruselas, reforzando la proyección exterior de la cultura canaria y el vínculo con la comunidad canaria en el exterior.