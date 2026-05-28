RTVC llevará la señal institucional de la visita del papa León XIV a Canarias a millones de espectadores en todo el mundo

Radiotelevisión Canaria ha firmado este jueves 28 de mayo un convenio de colaboración con la Conferencia Episcopal Española y los principales operadores públicos autonómicos y estatales para garantizar la producción y distribución de la señal institucional de la visita del papa León XIV a España, una cobertura que llegará a millones de espectadores en todo el mundo..

El administrador general de RTVC, César Toledo, destacó que “esta cobertura supone uno de los mayores despliegues técnicos y humanos realizados nunca por Radiotelevisión Canaria y, probablemente, uno de los más importantes que se han llevado a cabo en Canarias en el ámbito audiovisual”.

El acuerdo ha sido suscrito junto a la Corporación de Radio y Televisión Española (RTVE), Radio Televisión Madrid (RTVM) y la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), entidades que asumirán de forma coordinada la cobertura audiovisual de los actos oficiales previstos en Madrid, Barcelona y Canarias entre el 6 y el 12 de junio de 2026.

Toledo subrayó además que “RTVC será la encargada de producir parte de la señal institucional de la visita del papa León XIV, una señal que llegará a millones de espectadores en todo el mundo y que proyectará también la imagen de Canarias a nivel internacional”.

El convenio establece el marco de colaboración técnica y operativa entre los organismos públicos de comunicación responsables de producir y distribuir la señal institucional de los actos integrados en la agenda oficial del viaje apostólico. El objetivo es garantizar una cobertura audiovisual conjunta con los máximos estándares de calidad para facilitar su distribución a operadores nacionales e internacionales.

En virtud de este acuerdo, cada entidad asumirá la producción de distintos actos y sedes dentro de su ámbito territorial. Radiotelevisión Canaria será la encargada de la cobertura institucional de varios actos programados en el Archipiélago, entre ellos la llegada del papa a Gran Canaria, el encuentro con migrantes en Arguineguín, la cita pastoral en la Catedral de Santa Ana y los desplazamientos oficiales previstos durante la estancia en las Islas.

Además, RTVC realizará en la producción técnica de los actos previstos en Tenerife, incluyendo el encuentro con migrantes del centro ‘Las Raíces’ y el acto institucional en la Plaza del Cristo de La Laguna.

El responsable del ente público quiso reconocer “el trabajo, la profesionalidad y el esfuerzo de coordinación de todos los equipos implicados” y recordó que “detrás de cada emisión habrá cientos de profesionales trabajando con una enorme exigencia técnica y organizativa para garantizar una cobertura a la altura de un acontecimiento histórico”.

Asimismo, César Toledo aseguró que este operativo “refleja perfectamente la vocación de servicio público de RTVC: estar presente en los grandes acontecimientos que marcan la actualidad de nuestra tierra y hacerlo con rigor, calidad y la máxima responsabilidad institucional”.

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Con esta colaboración, Radiotelevisión Canaria refuerza su capacidad técnica y su papel como medio público de referencia en la cobertura de acontecimientos de relevancia internacional celebrados en el Archipiélago.