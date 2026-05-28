La pugna por el TMT depende de Europa: Canarias no tendrá el telescopio sin inversión de la UE

Que el Telescopio de Treinta Metros (TMT) aterrice finalmente en la cumbre de La Palma depende de un detalle que no es menor: el apoyo económico de Europa. Con la financiación que ya el Ministerio de Ciencia ha comprometido –400 millones de euros–, a la instalación le faltarían al menos 600 millones para valorar su construcción en La Palma. La pugna de Canarias por el gigante astronómico, por tanto, solo seguirá adelante si el Banco Europeo de Inversiones (BEI) aprueba dicha financiación.

La disputa que lleva más de diez años sobrevolando la ciencia internacional podría zanjarse este verano. Será entonces –entre junio y julio – cuando el BEI emita su informe donde concluya el apoyo económico al TMT. Dependerá de si las conclusiones de ese informe son o no favorable que Canarias continúe con su ambiciosa aspiración para albergar el que se estila como uno de los telescopios más importantes de la próxima generación.

Un coste de 1.000 millones de euros

Cabe recordar que el coste del telescopio ha aumentado exponencialmente con el paso de los años. Pese a que muchas de sus piezas ya están construidas, se estima que al proyecto le faltan unos 1.000 millones para poder salir adelante. En total, se estima que, debido a los retrasos, los costes de construcción ascienden de 3.000 millones de dólares, según explicó el gerente del proyecto Fengchuan Liu al medio Honolulu Civil Beat.

"Si el Banco Europeo de Inversiones aprueba la financiación para el TMT, entonces España va a decir: aquí está el dinero completo", explicó el director del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), Valentín Martínez Pillet, en una rueda de prensa. Para Martínez Pillet, ese será el momento en el que "el TMT tendrá que tomar la decisión de venir sabiendo que tiene la financiación entera para venir a La Palma".

Un sueño que pende de un hilo

Eso sí, si el dinero no llega, el sueño de Canarias habrá terminado. "Si no la aprueba va a faltar dinero para La Palma y entonces no se podría construir en La Palma", sentenció el director del Astrofísico, que auguró que la decisión final, por tanto, está próxima.

En un principio, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) había anunciado su apoyo al proyecto a través, en primera instancia, del desarrollo de un plan estratégico para tratar de convencer a los promotores del telescopio de que la Isla Bonita es el mejor postor para ubicar esta gran infraestructura científica.

En concreto, el equipo asesor del BEI (del Centro de asesoramiento InvestEU) elaborará este documento que la identificación de posibles inversores públicos y privados que podrían estar interesados en desarrollar en España una de las infraestructuras científicas más importantes de las próximas décadas.

Visita europea a La Palma

Sin embargo, el papel de Europa debe ir más allá, pues debe garantizar que el dinero esté. En este contexto, una delegación del Banco Europeo de Inversiones (BEI) se reunió en La Palma hace apenas tres semanas para conocer el respaldo de las entidades locales y conocer de primera mano el lugar en el que se podría instalar el gigante astronómico.

"Los que vinieron fueron los que están haciendo el trabajo en el Banco Europeo de Inversiones y creando un modelo financiero para ver la viabilidad de esta posible financiación para el TMT en La Palma", aseguró Martínez Pillet en dicha comparecencia. Se espera que la respuesta final llegue entre junio o a finales de julio, fecha que coincidiría con la reunión anual del Consejo Rector del IAC.