Podemos pregunta en el Congreso por el activista saharaui arrojado al mar desde una patera

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha preguntado al Gobierno en el Congreso sobre el presunto asesinato del activista saharaui Daha Mohemad Fadel Lehbib, cuya familia ha denunciado que fue arrojado al mar desde la patera con la que intentaba emigrar a Canarias, a principios de mayo. En la pregunta parlamentaria, a la que ha tenido acceso EFE, la diputada demanda al Gobierno que le informe sobre las medidas que se están llevando a cabo para investigar los hechos.

En la exposición de motivos, Podemos relata que el pasado 7 de mayo, Daha Mohamed Fadel Lehbib, de 35 años, "activista comprometido con la causa del pueblo saharaui, partió desde la ciudad de Bojador, en el Sáhara Occidental, en una embarcación con destino a Gran Canaria". En la patera viajaban 62 personas, de origen marroquí y subsahariano.

Según la denuncia presentada ante la Policía y los juzgados de Las Palmas de Gran Canaria por su hermano, El Uali Mohamed Fadel Lehbib, la embarcación fue rescatada por Salvamento Marítimo y sus ocupantes, trasladados a Arguineguín, pero Daha no estaba entre ellos.

La denuncia del hermano

Su hermano asegura que un testigo que también iba en la patera le ha contado que, durante el trayecto, se produjo un altercado entre Daha, el patrón de la embarcación y el hermano de este, tras el cual ambos habrían arrojado al ciudadano saharaui al mar, abandonándolo a su suerte en aguas del Atlántico.

Belarra pregunta "por qué Salvamento Marítimo no ha activado ningún dispositivo específico de búsqueda y rescate para localizarlo, teniendo en cuenta que el testimonio de un superviviente sitúa los hechos en aguas próximas a Canarias y bajo responsabilidad española en materia de salvamento".

También quiere conocer qué actuaciones concretas ha llevado a cabo la Policía para esclarecer la desaparición de Daha Mohamed Fadel Lehbib, identificar a los presuntos responsables de los hechos y recabar declaración de las 62 personas que viajaban en la embarcación.

Además pregunta al Gobierno si considera que ha actuado "de conformidad con las obligaciones derivadas del artículo 73 de la Carta de las Naciones Unidas y con los principios de protección de los derechos humanos y salvamento marítimo internacional en relación con la desaparición de un ciudadano saharaui procedente del Sáhara Occidental" y "en qué se basa el Gobierno para afirmar su cumplimiento o, en caso contrario, su incumplimiento".

"La gravedad de los hechos denunciados exige una actuación inmediata por parte de las autoridades españolas"

Asimismo, Belarra solicita información sobre si el Gobierno ha mantenido contacto oficial con la familia Fadel Lehbib para informarle sobre las actuaciones realizadas y las razones por las que no se habría activado un operativo de búsqueda o si tiene previsto hacerlo, así como si va a pedir a la Fiscalía que impulse alguna investigación judicial o coordinación internacional adicional para esclarecer este presunto crimen y depurar responsabilidades.

"La gravedad de los hechos denunciados exige una actuación inmediata por parte de las autoridades españolas", señala el texto de la pregunta, que considera que esta desaparición se produce "en un contexto de especial vulnerabilidad y desprotección para la población saharaui, sometida desde hace décadas a persecución política, exclusión social y vulneraciones sistemáticas de derechos humanos en el territorio ocupado del Sáhara Occidental".

La familia de la víctima ha solicitado formalmente a las autoridades españolas que se investiguen los hechos, se tome declaración a las personas supervivientes de la embarcación, se identifique a los responsables y se activen los protocolos de búsqueda y rescate correspondientes.

"Sin embargo, hasta la fecha no consta públicamente la activación de medios específicos de Salvamento Marítimo para la localización de Daha Mohamed Fadel Lehbib ni información oficial trasladada a su familia sobre las actuaciones realizadas", señala.