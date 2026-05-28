Padylla: "Los políticos son mis musas y mis 'víctimas', pero les gusta salir en las viñetas"

Con más de 10.000 viñetas y tres décadas de crónica satírica, el humorista gráfico de LA PROVINCIA/Diario de Las Palmas y EL DÍA, José Luis Padilla, conocido como ‘Padylla’, de 50 años, (Las Palmas de Gran Canaria, 1976), recibe el Premio Canarias de Comunicación 2026.

Treinta años de profesión y ahora el Premio Canarias de Comunicación. ¿Cómo se define Padylla hoy en día?

Principalmente como un viñetista de prensa o humorista gráfico. Con el tiempo, mis viñetas se han vuelto reconocibles no por ser caricaturas perfectas, sino por captar los gestos y la psicología de los personajes. El humor, para mí, no es solo un dibujo; es una forma de activismo social. Utilizo mi trabajo para denunciar aquello que me parece injusto o insolidario, desde la falta de vivienda hasta la gestión de la sanidad.

¿Fue una vocación temprana?

Mi padre, José Luis Padilla, fue colaborador durante muchos años en El Eco de Canarias y siempre traía periódicos a casa. Yo me crié rodeado de ellos y los devoraba. Desde muy pequeño, en lo primero que me fijaba era en la viñeta. Mientras otros niños jugaban a la pelota, yo, que era un negado para los deportes, me pasaba horas dibujando con un boli. Copiaba a los grandes de Bruguera, como Francisco Ibáñez, pero pronto empecé a crear mis propias historias y a dibujar a mis compañeros y profesores en el instituto.

¿Recuerda su primera viñeta publicada, al menos?

Perfectamente. Fue en septiembre de 1995, con el nacimiento de La Gaceta de Las Palmas. El protagonista fue José Manuel Soria. En aquel entonces, Soria era prácticamente un clon de José María Aznar en su planta, su bigote y su forma de hablar. Esa viñeta tuvo mucho éxito y me di cuenta de que en la política local había un filón mucho mayor que en la nacional.

¿Cómo es su proceso creativo diario?

Es muy similar al de escribir un artículo de opinión. Comienzo por la mañana, antes de ir a mi trabajo en el Cabildo grancanario [es ingeniero industrial y funcionario de carrera], escuchando la radio y viendo las portadas para identificar la noticia del día. Al salir del trabajo, vuelvo a mirar cómo ha evolucionado la información. Sin embargo, el dibujo real ocurre de noche. Tengo cuatro hijos pequeños y la tarde es para ellos; cuando por fin se acuestan, es cuando mi cabeza, que ya ha estado centrifugando el tema todo el día, se pone manos a la obra. Busco un enfoque, a veces irónico o ácido, para denunciar lo que me parece injusto.

¿Se le han quejado los políticos de cómo los retrata?

Los políticos son mis personajes, mis víctimas, y los presidentes, mis ‘musas’ (ríe). Generalmente, a los políticos les gusta salir en las viñetas; prefieren eso a que no se hable de ellos.

¿Y cuáles han sido sus ‘musas’ favoritas?

Paulino Rivero porque daba noticias ‘descabelladas’ a diario, desde sus viajes en helicóptero hasta la ‘guanchancha’. muchos temas. Ángel Víctor Torres también da mucho juego como el presidente de las ‘desgracias’ por su mala suerte con incendios, covid, volcán... Lo dibujo con sus icónicos tres pelos y me confesó, en tono de broma, que lo único que no me perdonaba era que lo dibujara feo. A Fernando Clavijo siempre lo dibujo con su ‘mochilita’. Es un gran aficionado al cómic y a las viñetas, aunque a veces no esté de acuerdo con algunas de las mías...

¿Qué viñetas tienen más éxito: las de temas sociales o las peleas entre políticos?

La política canaria ofrece temas que pueden ser divertidos por lo absurdos que resultan. Los debates en el Parlamento son ‘chiquilladas’ que dan goles fáciles, pero los temas sociales son mis ‘grandes éxitos’: la dependencia, la sanidad, la inmigración o la vivienda. Lo que intento muchas veces es poner al político responsable al lado, porque ahí le estoy tirando de las orejas directamente, como cuando dibujé a la consejera de Sanidad como un vampiro por la crisis del banco de sangre.

¿Su humor crítico le ha traído problemas?

He recibido amenazas a través de las redes sociales; por ejemplo, en Twitter publicaron una foto mía llamándome ‘idiota’ y otras palabras más fuertes por meterme con la ultraderecha. La misión de la viñeta es concienciar y generar espíritu crítico, cueste lo que cueste.

¿Qué significa para usted el Premio Canarias en este momento de madurez?

No es solo un premio a mi trayectoria de 30 años, sino un respaldo fundamental a los humoristas gráficos en Canarias, que tienen más de 100 años de historia. Mi reivindicación es que los medios de comunicación no prescindan de los viñetistas, sino que incorporen a varios humoristas gráficos, como hacían antaño, porque la sátira es el complemento perfecto para generar espíritu crítico junto a la noticia y la opinión. n