La nueva novela de la tinerfeña Andrea Abreu ya tiene título: 'Pajaritos preñados'

La esperada segunda novela de la escritora tinerfeña Andrea Abreu ya tiene título. Se llamará Pajaritos preñados y la portada irá ilustrada con la misma imagen -una foto de un hombre subido a caballo en un enclave del norte de Tenerife- con la que la editorial Anagrama anunció la semana pasada no solo este esperado lanzamiento sino el fichaje en sus filas de la conocida autora del fenómeno editorial Panza de burro, una de las novelas canarias más leídas y traducidas de los últimos años.

Pajaritos preñados, tal y como adelanta la prestigiosa editorial, es la historia de Cathaysa, una adolescente que "crece en un entorno que no le concede tregua, y su padre, el Tiznado: dos trayectorias que se separan y se reflejan"

Además, ya hay fecha para su lanzamiento en librerías. Será el próximo 2 de septiembre.