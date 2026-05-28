Iberia Express programa ocho vuelos y 1.500 plazas adicionales entre Madrid y Canarias por la visita del papa León XIV
El aumento de la operativa supone un aumento de vuelos con Gran Canaria (9 y 10 de junio) y con Tenerife (10 y 11, 12 y 13 de junio)
Iberia Express ha programado ocho vuelos y casi 1.500 plazas adicionales entre Madrid y Canarias entre el 9 y 13 de junio, con motivo de la visita del Papa a España, según una nota de prensa.
En concreto, esta aumento de la operativa supone dos vuelos más entre Madrid-Gran Canaria el 9 y 10 de junio, junto con tres operaciones adicionales en la ruta Madrid-Tenerife el 10 y 11 de junio y tres más para el regreso Tenerife - Madrid del 12 y 13 de junio.
En la web ya se pueden encontrar billetes desde 48 euros por trayecto para asistir a la visita del Pontífice a Gran Canaria y Tenerife.
Con respecto al puente aéreo con Canarias de cara al verano, la 'low cost' del Grupo Iberia superará los 400 vuelos semanales entre las islas y Madrid, con mejor conectividad en todas las islas en las que opera con vuelos directos: Gran Canaria, Tenerife (norte y sur), Lanzarote, Fuerteventura y La Palma.
En este escenario, Iberia Express ha programado en los próximos meses hasta 11 vuelos diarios en sentido con Gran Canaria, 13 con Tenerife (entre el norte y el sur), tres vuelos diarios con Lanzarote, tres también con Fuerteventura y dos con La Palma.
- La crisis aguda de Cuba se lleva por delante la casa de Canarias en el centro de La Habana
- Una película rodada en Tenerife se hace con el premio 'Una cierta mirada' en el Festival de Cannes
- El consejero de obras del Cabildo de La Palma, Darwin Rodríguez, triunfa en la jaula con una rápida victoria en MMA
- El Barco de Papel, la librería de El Sauzal que creó su propia editorial y que se prepara para lanzar un premio literario
- La Romería Canaria bate récord de asistencia y llena Madrid de canariedad
- La futura ley de biodiversidad de Canarias 'olvida' proteger un yacimiento paleontológico único en las Islas
- Medalla de Oro de Canarias para Antonio López Bonillo, un emprendedor de la enseñanza, el deporte y la cultura
- Canarias se enfrenta a un episodio de calor veraniego exprés en plena primavera