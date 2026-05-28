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Iberia Express programa ocho vuelos y 1.500 plazas adicionales entre Madrid y Canarias por la visita del papa León XIV

El aumento de la operativa supone un aumento de vuelos con Gran Canaria (9 y 10 de junio) y con Tenerife (10 y 11, 12 y 13 de junio)

Avión de Iberia Express.

Avión de Iberia Express. / IBERIA EXPRESS

Europa Press

Santa Cruz de Tenerife

Iberia Express ha programado ocho vuelos y casi 1.500 plazas adicionales entre Madrid y Canarias entre el 9 y 13 de junio, con motivo de la visita del Papa a España, según una nota de prensa.

En concreto, esta aumento de la operativa supone dos vuelos más entre Madrid-Gran Canaria el 9 y 10 de junio, junto con tres operaciones adicionales en la ruta Madrid-Tenerife el 10 y 11 de junio y tres más para el regreso Tenerife - Madrid del 12 y 13 de junio.

En la web ya se pueden encontrar billetes desde 48 euros por trayecto para asistir a la visita del Pontífice a Gran Canaria y Tenerife.

Con respecto al puente aéreo con Canarias de cara al verano, la 'low cost' del Grupo Iberia superará los 400 vuelos semanales entre las islas y Madrid, con mejor conectividad en todas las islas en las que opera con vuelos directos: Gran Canaria, Tenerife (norte y sur), Lanzarote, Fuerteventura y La Palma.

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En este escenario, Iberia Express ha programado en los próximos meses hasta 11 vuelos diarios en sentido con Gran Canaria, 13 con Tenerife (entre el norte y el sur), tres vuelos diarios con Lanzarote, tres también con Fuerteventura y dos con La Palma.

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