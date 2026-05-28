La huelga médica en Canarias cancela 45.000 citas, obliga a reprogramar 1.200 operaciones y cuesta 200 millones de euros

El director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Adasat Goya, ha cifrado este jueves en 45.000 las citas canceladas por la huelga de médicos, que también ha obligado a reprogramar o anular 1.200 intervenciones quirúrgicas y ha generado un coste directo de 200 millones de euros.

A los 6.000 euros por jornada, hay que añadir los costes indirectos que han ocasionado los 25 días de huelga secundados en Canarias, como las jornadas laborales que no se han llevado a cabo, los traslados de pacientes o la prolongación de los ingresos en los centros hospitalarios, ha referido antes de participar en la inauguración del decimoquinto Congreso de la Sociedad Española de Electromedicina e Ingeniería Clínica (SEEIC).

"Estamos seguros de que el coste supera ya los dos centenares de millones y, en términos asistenciales, a fecha de marzo ya sabíamos que eran más de 45.000 citas canceladas, más de 1.200 intervenciones quirúrgicas reprogramadas o canceladas y más de 1.000 pruebas diagnósticas" afectadas, ha detallado.

Goya ha recalcado que el impacto asistencial de esta huelga "es realmente preocupante y está teniendo una repercusión inmediata en las listas de espera".

Por ello, ha anunciado que el SCS va a plantear "una solución al sindicato médico", promotor de la huelga en Canarias, cuya Administración regional, ha dicho, ha hecho de interlocutora con el Ministerio de Sanidad "para intentar que se llegara a un acuerdo".

"Esta huelga es consecuencia de la incapacidad del Ministerio de solucionar un problema con el colectivo médico y tenemos la previsión de hacer llegar al sindicato médico, entre esta semana y la que viene, nuestra propuesta, con las condiciones específicas de la comunidad autónoma que nos han" solicitado, con el ánimo de que pueda permitir "terminar con el conflicto" a nivel regional, ha aseverado.

Propuesta del SCS

La propuesta que el SCS presentará al sindicato médico aborda "modificaciones en el sistema de guardias", de forma que se reduzcan las de 17 horas que siguen a una jornada ordinaria, "algún incremento en el pago de las horas, y redistribuciones de las agendas en cuanto a los cupos de pacientes que tienen que verse", ha avanzado Goya.

"Son cuestiones organizativas dentro de la presión que estamos recibiendo desde la Consejería de Hacienda para contener el crecimiento del gasto del SCS, que está en niveles que superan los 10 puntos ya. Como consecuencia de esta huelga, estamos buscando fórmulas que nos permitan mejorar o dar solución a los planteamientos" de los convocantes.

Sobre las reivindicaciones del sindicato médico relacionadas con el cumplimiento de los acuerdos pactados en 2023 con la Consejería regional de Sanidad, el director del SCS ha subrayado que "lo que se planteó entonces ya ha sido mejorado en muchos ámbitos, por lo que acudir a esos acuerdos sería retrasar o dar un paso atrás en cuanto a derechos que ha ganado el colectivo".

A su juicio, las demandas del colectivo médico se refieren a "reajustes de agenda, cambios de modelo de trabajo, nuevos turnos o redistribución de las guardias porque las condiciones laborales las hemos ido mejorando a un muy buen ritmo a lo largo de esta legislatura".