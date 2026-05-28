El Gobierno avala el nombramiento de Jaime Serrano-Jover como fiscal superior de Canarias

El Consejo de Ministros ha avalado el nombramiento de Jaime Serrano-Jover, hasta ahora delegado del área de Anticorrupción de Santa Cruz de Tenerife, como fiscal superior de Canarias. Esta decisión hace oficial su designación como máximo representante del Ministerio Público en el Archipiélago, una responsabilidad que asumirá tras el ascenso de María Farnés a fiscal de sala jefa del Tribunal Supremo.

El Ministerio de Justicia, Félix Bolaños, ha recogido la proclamación en un real decreto publicado este jueves en el Boletín Oficial del Estado a la vista de la propuesta formulada por la fiscal general del Estado, Isabel Perelló. El asunto fue trasladado al Consejo de Ministros, que tras reunirse avaló la elección de su candidatura.

El perfil de Serrano-Jover, al igual que el de su predecesora, está orientado a la lucha contra los delitos económicos, especialmente aquellos que implican a funcionarios públicos, el blanqueo de capitales y el crimen organizado. Su nombre saltó a los tabloides por su papel en algunas de las tramas corruptas más sonadas del Archipiélago, como el caso Mediador, el caso Arona o el caso Áridos.

El fiscal detrás del 'caso Mediador'

Su carrera comenzó en 2004 en Santa Cruz de La Palma, donde ejerció durante un año antes de incorporarse a Santa Cruz de Tenerife como fiscal adscrito a los juzgados de violencia sobre la mujer. Además, acumula experiencia en las especialidades de extranjería, civil, social, fraudes a la administración pública, delitos urbanísticos, medioambientales y económicos.

Finalmente, tomó en 2022 el relevo de Farnés como delegado de la sección contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada después de que esta pasase a la Fiscalía Superior de Canarias. Esta plaza volverá a quedar vacante una vez asuma su nuevo destino.

Un "conocimiento profundo" del Archipiélago

Perelló valoró para el ascenso de Serrano-Jover su "profundo conocimiento jurídico, capacidad de trabajo, habilidad para generar equipos y actividad docente". Además, su plan de actuación refleja, a criterio del Consejo Fiscal, "un conocimiento profundo del Archipiélago y de los problemas de las Fiscalías en el territorio".

El Gobierno también hace oficial el nombramiento como teniente fiscal de la comunidad autónoma de Canarias de Ernesto José Vieira, que tras una dilatada trayectoria de más de cuatro décadas ejercía como delegado de Protección de Datos en Santa Cruz de Tenerife. La Fiscalía resaltó su "intensa actividad formativa y su capacidad multidisciplinar" además de su comprensión de las formas de delincuencia en el Archipiélago canario.