El futuro del inversor privado pasa por diversificar y mirar al mundo

El futuro de los inversores privados pasa por la diversificación y la globalización. En un escenario marcado por la tensión geopolítica, la inflación, la volatilidad de los mercados y el cambio de ciclo en la renta fija, BBVA defendió en el foro ‘Decisiones que crean valor: invertir entendiendo tus emociones’ Editorial Prensa Ibérica -empresa de las cabeceras EL DÍA y La Provincia en Canarias- que los patrimonios privados deben mirar más allá del mercado local o nacional, ordenar sus carteras con visión de largo plazo y apoyarse en un asesoramiento profesional capaz de interpretar un contexto cada vez más complejo.

Álvaro Manteca, responsable de Estrategia y Análisis de Mercados de Banca Privada de BBVA, situó desde el inicio el punto de partida económico con una lectura de fondo optimista, aunque prudente. «España afronta 2026 sobre una situación sólida, con creación de empleo» y esa fortaleza, explicó, permite encarar el nuevo ejercicio con confianza, pero no elimina la necesidad de actuar con método en un mercado sometido a tensiones internacionales, cambios en los tipos de interés y episodios constantes de incertidumbre.

Javier López, director de Banca Privada de BBV en Canarias, recordó también que «el cierre de 2025 fue espectacular» para la actividad de la entidad, tanto en España como en Canarias, ya que atiende a 180.000 clientes en el conjunto del país y, en el Archipiélago, gestiona 2.300 millones de euros en activos de 3.300 clientes, a los que se han añadido 300 carteras más en lo que va de año.

Esa evolución confirma el aumento del ahorro y del patrimonio que busca nuevas oportunidades, pero también refuerza «la necesidad de acompañamiento profesional en un momento en el que las decisiones financieras requieren más análisis que en ciclos anteriores».

Una idea en la que también incidió Fernando Liceras, director de Zona de Tenerife de BBVA: «en un entorno como el actual, cobra aún más importancia contar con información rigurosa, visión de largo plazo y un acompañamiento profesional en la toma de decisiones»

Ese fue, precisamente, el sentido del evento: «No se trata solo de compartir datos o previsiones. Se trata de ayudar a interpretar lo que está ocurriendo, a anticipar escenarios y a tomar decisiones de inversión con mayor tranquilidad», afirmó Liceras.

La reflexión puso el foco en una de las claves del evento: el asesoramiento ya no consiste solo en seleccionar productos financieros, sino en ayudar al cliente a entender qué está ocurriendo, qué riesgos pueden materializarse y cómo debe estructurar su patrimonio para afrontar distintos escenarios.

En un ciclo marcado por la incertidumbre, la información rigurosa, la planificación y la visión de largo plazo se convierten en factores tan importantes como la propia rentabilidad esperada.

Para los patrimonios canarios, el futuro de la inversión no pasa por concentrar el ahorro en un único mercado, sino por abrir las carteras a distintas geografías, divisas, sectores y tipos de activo: «hay que diversificar».

La geopolítica fue uno de los asuntos más presentes en el encuentro. Manteca la identificó como uno de los principales riesgos del momento, por su capacidad para trasladarse al precio de la energía, a la inflación y a las expectativas de crecimiento. Aun así, defendió que el escenario central no apunta a una ruptura profunda de la actividad económica, sino a un periodo de ruido elevado que obliga a actuar con prudencia.

Al respecto, explicó que el principal foco de preocupación actual no es tanto una recesión global inmediata como el impacto inflacionista derivado del conflicto en Oriente Medio. «Los riesgos inflacionistas son hoy superiores a los riesgos recesivos» debido a que el encarecimiento del petróleo y la tensión geopolítica continúan condicionando las expectativas sobre tipos de interés, bonos y crecimiento económico.

Aun así, defendió que el escenario central de mercado sigue contemplando una progresiva normalización del conflicto. «La escalada no interesa realmente a ninguna de las partes», explicó, apuntando a que una eventual estabilización en Oriente Medio permitiría reducir presión sobre energía e inflación durante los próximos meses.

En ese contexto, la renta fija atraviesa un entorno más complejo que en años anteriores. Según explicó Manteca, los bonos afrontan importantes vientos de cara derivados tanto de las presiones inflacionistas asociadas al petróleo como del deterioro fiscal acumulado en muchas economías desarrolladas. No obstante, considera que una relajación del conflicto y una caída gradual del crudo podrían favorecer posteriormente una recuperación de los precios de los bonos.

Frente a ello, la renta variable continúa respaldada por varios motores estructurales de crecimiento y destacó el impacto del gran ciclo global de inversión ligado a inteligencia artificial, semiconductores, defensa, electrificación y soberanía industrial: «Existe un superciclo de inversión muy potente que está generando impulso económico y soporte estructural para las bolsas».

Ese entorno favorece especialmente a sectores industriales, tecnológicos, ‘utilities’ y financieros, aunque insistió en que la diversificación seguirá siendo esencial en un mercado dominado por cambios rápidos de narrativa y elevada volatilidad geopolítica.

Leonardo Fernández, director general de Schroders, puso el foco en los mercados privados, un segmento que gana presencia en las carteras de los grandes patrimonios. Recordó que buena parte del tejido empresarial mundial no cotiza en bolsa y que, por tanto, queda fuera de las inversiones tradicionales. Esa realidad abre oportunidades para el inversor, pero también exige más análisis. Los activos privados pueden aportar rentabilidad adicional, aunque implican plazos más largos, menor liquidez y una valoración más compleja.

Durante el encuentro también se abordó cómo los grandes patrimonios están adaptando sus estrategias a un entorno más fragmentado e incierto, donde el análisis global y el asesoramiento especializado adquieren cada vez mayor importancia. La globalización de las carteras permite acceder a oportunidades en otros mercados y reducir la exposición a riesgos concentrados. La diversificación por geografías, divisas, sectores y tipos de activo se convierte así en una estrategia de protección y, al mismo tiempo, en una vía para buscar rentabilidad en un entorno más competitivo.

El mensaje final trasladado por Manteca fue de prudencia táctica, pero de visión constructiva a largo plazo. «La volatilidad y la incertidumbre seguirán siendo elevadas en el corto plazo, pero el escenario estructural de fondo es mucho más positivo de lo que muchas veces parece en el ruido diario del mercado», concluyó.

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Liceras cerró el encuentro con un mensaje de cercanía hacia los clientes. «En BBVA queremos estar cerca de ustedes, no solo como entidad financiera, sino como un socio de confianza», señaló. Y añadió una idea que resume el sentido del foro: «el activo más valioso que gestionamos en el banco no son solo las inversiones; es la confianza».