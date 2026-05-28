Canarias premia la excelencia académica con viajes gratis a Cambridge: requisitos, nuevo plazo y cómo solicitarlo

Canarias premiará a sus mejores expedientes académicos con viajes gratuitos a Cambridge, Inglaterra. Para poder acceder a ellos solo es necesario cumplir cuatro requisitos: tener entre 15 y 18 años, ser residente, estar matriculado en algún centro de las Islas y contar con algo de suerte. Entre todos los inscritos, la Dirección General de Juventud del Gobierno autonómico, a través de la Fundación Ideo, seleccionará mediante sorteo a 18 jóvenes que podrán vivir "una de las mejores experiencias de sus vidas".

Como recompensa por rozar la excelencia y por haber hincado los codos durante el curso, este grupo de estudiantes podrá pasar dos semanas en Reino Unido, donde además de aprender inglés en una prestigiosa academia podrán conocer una de las ciudades más famosas de Inglaterra. En concreto, el viaje está programado del 6 al 20 de agosto de este mismo verano. Los interesados deberán enviar su solicitud a excelenciacanaria@fundacionideo.com.

El premio incluye billete de ida y vuelta, seguro, alojamiento en familia, un curso de inglés general de 20 horas de clases semanales, actividades sociales, una excursión de un día completo y otra de medio día entre semana. Además, tendrán supervisión durante las clases, las actividades y las excursiones.

Edad

En un primer momento se fijó la edad máxima en 17 años. Sin embargo, en estos últimos días, el director general de Juventud, Daniel Morales, optó por ampliarlo hasta los 18 años. "Recibimos una sugerencia de unos padres en la que nos decían, con buen criterio, que muchos alumnos de segundo de Bachillerato ya habían cumplido la mayoría de edad y creo que tenían razón y había que hacerles caso", detalla.

Viaje a Irlanda de los mejores expedientes de Canarias / El Día

Requisitos

En esta convocatoria, por tanto, podrán participar estudiantes de edades comprendidas entre los 15 y 18 años, ambas inclusive, que sean residentes en la Comunidad Autónoma Canaria, cuenten con autorización paterna/materna o de un tutor legal, y que estén cursando o hayan cursado estudios de 3º o 4º de la ESO o 1º Bachillerato en el curso escolar 2024/2025, obteniendo una nota media del expediente académico de ocho. También podrán inscribirse aquellos que se encuentren cursando 4º de ESO, 1º o 2º de Bachillerato en el curso escolar 2025/2026.

Además de realizar un curso de inmersión lingüística podrán conocer la ciudad

En este programa, apodado Excelencia Canaria+, cada isla tiene reservado un número concreto de plazas en función de la población joven censada en cada una de ellas. Esta medida garantiza que puedan acceder a los viajes estudiantes de todo el Archipiélago. En esta edición, además, se ha ampliado el número de plazas -de 16 a 18- y la dotación económica: "No podemos pasar de cero a cien, pero sí intentaremos ir creciendo poco a poco".

Plazo máximo

El plazo máximo de presentación de solicitudes ha sido otra de las cuestiones que se ha modificado este año ante la "avalancha" de inscripciones, pues ya se han apuntado más de 220 jóvenes. La fecha límite se ha ampliado hasta el 3 de junio. Una vez cerradas las inscripciones, el sorteo tendrá lugar el 18 de junio ante notario.

Morales revela que el programa ha sido "un éxito total". De hecho, se atreve a situarlo como la iniciativa que mejor funcionó en 2025. "Para nuestra sorpresa porque lo sacamos de una manera muy humilde y con un presupuesto muy limitado, el feedback que hemos recibido tanto de padres como de alumnos ha sido buenísimo", añade. El curso pasado, la Dirección General, por petición popular y por recomendación de los técnicos, decidió recuperar este proyecto, que se había perdido por falta de fondos. "Tenemos que emplear los recursos en propuestas que realmente funcionen y esta es una de ellas, pero vamos creciendo muy poco a poco", argumenta.

Una primera experiencia fuera de casa

La intención con esta iniciativa es que la juventud de las Islas esté cada vez más formada y sea más competitiva. Para el director general, dominar el inglés, un idioma considerado universal, les abrirá muchas puertas en un futuro. "Es el impulso que necesitan para apretar en la recta final e ir a sacar un nueve o un diez en lugar de un ocho, ojalá me hubieran dicho esto a mí cuando era pibe", apunta. Más allá de lo académico, viven una experiencia fuera que les ayuda a desenvolverse.

Los interesados pueden inscribirse hasta el 3 de junio y el sorteo se realizará el día 18

Para muchos, como ocurrió el curso pasado, este viaje será su primera oportunidad para salir del país o para viajar solos. "No se conocen entre ellos, llegan al aeropuerto y se hace la magia; estos chicos son de lo mejorcito que hay en Canarias, en la primera edición hicieron muy buenas migas entre ellos, por lo que también se llevan amistades de otras islas", subraya.

El curso pasado, los jóvenes que fueron seleccionados pasaron dos semanas en Irlanda aprendiendo inglés y conociendo el país, una experiencia que muchos de ellos calificaron como "inolvidable". En ese primer grupo fueron 16: cuatro de Tenerife, cuatro de Gran Canaria, dos de La Palma, otros dos de Lanzarote y también de Fuerteventura, uno de El Hierro y un último de La Gomera.