Cabello/Carceller celebran la Medalla de Oro como un avance para las autorías compartidas en el arte

El dúo artístico Cabello/Carceller se ha convertido en un referente del arte contemporáneo español en las últimas décadas y recibió esta misma semana una de las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes, uno de los máximos reconocimientos que concede el Estado español a la trayectoria cultural de escritores, gestores culturales, músico, actores y demás personalidades que forman parte del tejido cultural del país. Este galardón coincide en Canarias con la exposición Notas al pie, que se puede ver en TEA Tenerife Espacio de las Artes hasta el próximo 6 de septiembre. La distinción, otorgada por el Ministerio de Cultura y cuya gala se celebró en Toledo, reconoce de este modo la trayectoria de esta dupla marcada por la investigación crítica en torno a la identidad, la representación y las disidencias sexuales y de género. Cabello/Carceller han desarrollado desde la década de 1990 una práctica artística colaborativa poco habitual en el panorama contemporáneo, que cuestiona la autoría individual y apuesta por modelos compartidos de creación.

"El reconocimiento de una trayectoria siempre es importante, sobre todo en este caso, que se trata de una trayectoria hecha en colaboración, y que no es lo habitual en la práctica artística", explican ahora Helena Cabello y Ana Carceller, y añaden que la Medalla de Oro "es una manera de señalar que muchas cosas tienen que cambiar en lo relativo al autor individual y que en los premios se consideren también las autorías compartidas, como en nuestro caso". De este modo, el dúo considera que esta Medalla de Oro no solo tiene un valor simbólico, sino que refleja una transformación, aún incipiente, en el seno de las instituciones culturales. "Son pequeños apuntes. No podríamos decir que es algo radical, pero son señales que apuntan hacia una dirección que debería tomarse a partir de ahora", señalan.

Avances frágiles

Así pues, este reconocimiento supone "la apertura de una puerta que no debe cerrarse", un indicio de que el contexto artístico español comienza a alinearse con debates internacionales. Sin embargo, advierten de la fragilidad de estos avances puesto que “los proyectos políticos no siempre se consolidan” y por eso subrayan la importancia de que las instituciones mantengan y amplíen estas líneas de apoyo a prácticas artísticas críticas.

La muestra de Cabello/Carceller en TEA. / María Pisaca

Pero, más allá de esta Medalla de Oro, Cabello/Carceller defienden la autonomía del trabajo artístico frente a los reconocimientos institucionales. "En nuestro campo no es especialmente transformador este galardón porque lo importante es que el trabajo sea potente y genere diálogo", sostienen.

'Notas al pie'

El pasado 17 de abril inauguraron en Tenerife la exposición Notas al pie, que reúne proyectos de largo recorrido que abordan cuestiones como la memoria histórica, la construcción de identidades y los procesos de exclusión. Entre ellos destaca una investigación vinculada al contexto canario, El jardín imposible de Tefía, que resume una investigación iniciada hace dos décadas en torno al antiguo campo de internamiento franquista en Fuerteventura. Se da la circunstancia, además, que esta pieza que se fraguó hace varios años es, además, una de las pocas inéditas que aparecen en esta muestra.

La muestra tiene una pieza inédita vinculada a Canarias, 'El jardín imposible de Tefía'

Con este trabajo de largo recorrido, el dúo demuestra que su metodología no responde a la lógica de la novedad constante: "No nos interesa entrar en una carrera de novedades porque el arte tiene otros tiempos, más relacionados con la profundización". De este modo, Cabello/Carceller trabajan desde lo local sin perder una perspectiva global y por eso recuerdan que "el proyecto sobre Tefía no habla solo de Tefía, sino de cómo se construyen las imágenes de los territorios y de los procesos de exotización y de simplificación". En este sentido, analizan cómo determinadas narrativas, especialmente en contextos turísticos, han contribuido a fijar identidades estereotipadas.

Relación con el público

La relación con el público es otro de los ejes centrales de su práctica. Aunque reconocen la dificultad de obtener una respuesta directa tras la inauguración de una exposición -más aún en este caso, por estar situada en un territorio ultraperiférico-, defienden la diversidad de interpretaciones. "No queremos conducir demasiado las reflexiones. Cada espectador puede quedarse con aquello que le interese porque se trata de abrir espacios de interpretación", explican y añaden que esta apertura se vincula también a la dimensión temporal de su trabajo: "Sabíamos que lo que hacíamos iba a tener difícil comprensión en su momento. Sin embargo, 15 o 25 años después, los públicos están mucho más entusiasmados". Reivindican de este modo una práctica artística que no busca una recepción inmediata.

La muestra de Cabello/Carceller en TEA. / María Pisaca

En cuanto al contenido de sus obras, el dúo aborda con frecuencia cuestiones incómodas relacionadas con el pasado reciente. "Es una denuncia de un pasado compartido porque las primeras pérdidas de derechos suelen ser las identitarias, los derechos sobre sexualidades o los derechos feministas" y por eso el avance social es fruto de una negociación constante: "Si pides mucho, aunque te den menos, avanzas más que si pides poco".

Nuevas generaciones

Además de su actividad artística, Cabello/Carceller desarrollan una labor docente en el ámbito universitario que consideran fundamental para el ecosistema cultural. "El contacto con el estudiantado es muy enriquecedor, te mantiene al tanto de cómo cambian las generaciones", afirman. Sin embargo, critican las dificultades estructurales para integrar a artistas en la universidad pública: "Es importante que los futuros artistas se formen también con profesionales en activo, no solo con académicos".

Las artistas trabajan desde lo local sin perder una perspectiva global

Ahora, la exposición de Cabello/Carceller en TEA refuerza la conexión del dúo con Canarias y subraya la relevancia de los contextos locales en el arte contemporáneo, tal y como ellas mismas resaltan. En un momento de reconocimiento institucional, el dúo artístico insiste en la necesidad de mantener una mirada crítica y de largo alcance. Su trabajo, lejos de acomodarse en el éxito, continúa explorando las grietas del sistema para visibilizar realidades que, como ellos mismos señalan, aún permanecen fuera de los marcos de representación dominantes.