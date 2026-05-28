Dónde apuntarse gratis para el encuentro con el papa León XIV en La Laguna

La organización de la visita del papa León XIV a Tenerife ha abierto ya el plazo de inscripción para asistir al encuentro del santo pontífice con realidades migrantes que tendrá lugar el próximo 12 de junio en la Plaza del Cristo de La Laguna. El acto comenzará a las 10:10 horas y se desarrollará tras la visita del papa al Dispositivo de Acogida Humanitaria de Emergencia de Las Raíces.

Según la información facilitada por la organización, el acceso estará limitado por cuestiones de aforo y seguridad. Las personas asistentes deberán permanecer de pie durante el encuentro y podrán entrar al recinto entre las 7:00 y las 9:10 horas de la mañana. Además, no estará permitida la entrada con sillas ni carritos.

La organización también ha señalado que el sistema de inscripción impedirá registrarse a quienes ya dispongan de plaza para asistir a la misa prevista en Santa Cruz de Tenerife durante la visita papal.

Un acto para visibilizar la migración en Canarias

El encuentro tendrá una duración aproximada de 40 minutos y buscará poner el foco en la realidad migratoria que vive actualmente el Archipiélago. Durante el acto está previsto que participen personas migrantes procedentes tanto de América como del continente africano, quienes compartirán testimonios relacionados con sus experiencias de llegada, acogida e integración.

Asimismo, intervendrán voluntarios y profesionales que trabajan en distintos recursos sociales y proyectos vinculados a la atención de personas migradas en Canarias.

La migración se ha convertido en uno de los principales desafíos sociales y humanitarios para las islas en los últimos años, especialmente debido al aumento de llegadas por la ruta atlántica. Diferentes administraciones, organizaciones sociales y entidades religiosas participan actualmente en dispositivos de acogida y atención humanitaria.

Video de los preparativos de las monjas clarisas de La Laguna para la visita del papa León XIV a Tenerife.

La Iglesia pide una reflexión social sobre la integración

El delegado de Migraciones, Suso González Concepción, destacó que el encuentro pretende mostrar el trabajo que realizan numerosas organizaciones que colaboran con personas migradas en Canarias.

Según explicó, el objetivo no se limita únicamente a la acogida y protección, sino también a promover una convivencia que favorezca la integración social de quienes llegan al Archipiélago desde distintos lugares del mundo.

González también expresó el deseo de que las palabras del Papa contribuyan a generar una reflexión colectiva sobre el fenómeno migratorio y sobre la necesidad de abordar esta realidad desde una perspectiva humana y social.