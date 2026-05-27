Un total de 11 bodegas canarias participan en la primera edición de WINEMAD de la mano del Gobierno de Canarias

Un total de 11 bodegas canarias participan de la mano del Gobierno de Canarias en la primera edición de WINEMAD, una feria profesional dirigida a impulsar nuevas oportunidades de negocio para el sector vitivinícola en mercados internacionales. El Archipiélago está presente en esta cita, que se celebra en IFEMA Madrid del 27 al 29 de mayo, con un espacio expositivo de 48 metros cuadrados financiado por el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), en colaboración con Proexca, en el que se promocionarán los vinos del Archipiélago.

Durante la inauguración del evento, el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, acompañado por el director del ICCA, Luis Arráez Guadalupe, explicó que este encuentro reúne a importadores, distribuidores y representantes del canal HORECA y grandes superficies que buscan conocer nuevas bodegas y producciones, reforzar relaciones comerciales y acceder a una oferta internacional cuidadosamente seleccionada, “por lo que supone una gran oportunidad para las empresas canarias para mostrar la calidad y singularidad de sus elaboraciones en un escaparate internacional y establecer nuevos contactos y opciones de negocio en aquellos mercados en los que el vino de España cuenta con margen de desarrollo, en los continentes europeo, americano -especialmente Canadá, Estados Unidos, y México- y asiático -con China y Japón como protagonistas-.

Compradores internacionales

“Con la previsión de atraer a más de 4.000 visitantes profesionales y 200 compradores internacionales, este foro se presenta como un espacio de interés para reforzar la presencia exterior de los vinos de Canarias”, agregó.

En este contexto, el consejero autonómico se refirió a los datos de exportaciones de la producción vitivinícola del Archipiélago, que en la pasada supusieron 177.443 litros, destinados en su mayoría (un 74%) a terceros países (naciones que no pertenecen a la Unión Europea). Como principales mercados destacan Estados Unidos (con 80.774 litros), Canadá (con 10.592), China (con 4.154) y Japón (con 2.066). Además, entre los destinos europeos que no forman parte de la UE cabe resaltar Reino Unido (12.767) y Suiza (2.654); y en cuanto a los estados miembros de la UE son importantes Alemania (9.709), Bélgica (7.269), Francia (5.714) y Países Bajos (4.281).

Por otro lado, las bodegas isleñas presentes en la feria son Tafuriaste, La Haya, Viña Gómez, El Lomo y Piedra Fluida, de Tenerife; Los Bermejos, Casa Althay, Vulcano Lanzarote y Erupción, de Lanzarote; y Teneguía y Veganorte, de La Palma. Así, la organización de WINEMAD confirma la presencia en la cita de operadores económicos de Canadá, Estados Unidos, México, Reino Unido, Alemania, Francia, Suiza, Italia, China, Japón y Singapur, y cuenta con diferentes espacios orientados a facilitar el contacto directo entre bodegas, compradores profesionales, distribuidores y agentes especializados del sector.

Wine Madrid Summit

Dentro de la programación de la feria destaca la celebración de Wine Madrid Summit, foro orientado a analizar los principales cambios, retos y oportunidades del sector vitivinícola. El encuentro aborda cuestiones vinculadas a la comercialización, la gestión, la sostenibilidad, la diversificación de la actividad y la búsqueda de nuevas fórmulas para reforzar la competitividad de las bodegas.

En el marco de esta propuesta, el Clúster de Enoturismo de Canarias, en colaboración con la empresa pública del Gobierno de Canarias, GMR Canarias, ha coordinado la participación de varias empresas canarias en esta experiencia.

Así, Daniela Reverón, de Bodegas Reverón, y Borja de Mesa, de Bodegas El Lomo, intervendrán en la mesa “Enoturismo como negocio estratégico, diversificación y rentabilidad”; mientras Carlos Lozano, de Bodegas Llanovid SCL, y Víctor Lugo, de Bodegas Berrazales-Finca La Laja, lo harán en la de “Gastronomía, vino y territorio. Alianzas reales con restauración y producto local”. Además, Sofía Monshawer, de Bodegas Piedra Fluida, y Juan Escudero, de Bodega Finca Escudero participarán en el espacio “Cultura del vino y sociedad. Cómo reconectar el vino con nuevos públicos”.

Profundizar en las líneas de trabajo

En este sentido, el consejero explicó que este foro permitirá “profundizar en las líneas de trabajo que el Gobierno de Canarias viene desarrollando en materia de enoturismo en coordinación con el Clúster de Enoturismo de Canarias y la Cátedra de Agroturismo y Enoturismo del ICCA y de la ULL para favorecer la diversificación del sector primario y generar nuevas oportunidades económicas en torno al territorio, el paisaje y la cultura del vino”. Asimismo, Quintero recordó que en enero el Consejo de Gobierno aprobó la calificación del enoturismo como actividad turística reglada, “lo que le otorgó reconocimiento institucional y seguridad jurídica, y contribuye a profesionalizar la oferta e impulsar la actividad, reforzando el vínculo entre producción, territorio y experiencia turística”.

El evento comprende, además, el programa Hosted Buyer de WINEMAD (Madrid International Wine Fair), diseñado para conectar directamente a bodegas con compradores internacionales que tienen capacidad real de decisión y distribución, mediante un sistema de matching profesional que genera agendas de reuniones previamente organizadas, una programación paralela con catas, talleres y experiencias inmersivas concebidas para conectar el vino con la gastronomía, el arte, el turismo y la cultura, favoreciendo un ecosistema de colaboración, promoción y generación de negocio.

Otra de las propuestas de interés de la cita es "Share Experience", una iniciativa que comprende catas interactivas, talleres de maridaje experiencial y experiencias compartidas diseñadas para que los asistentes no solo prueben el vino, sino que interactúen directamente con los elaboradores, sumilleres o con otros especialistas o aficionados.